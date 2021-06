Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag op de laatste handelsdag van het eerste halfjaar van 2021 lager in afwachting van de nieuwe ontwikkelingen rondom de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus, macrocijfers die meer kunnen zeggen over de beleidskoers van centrale banken en het cijferseizoen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 1,1 procent op 449,90 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1 procent naar 15.533,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 1 procent met een stand van 6.499,85 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,8 procent naar 7.031,24 punten.

In China bleken de industrie en de dienstensector in juni volgens data van de centrale overheid nog wel te groeien, maar minder sterk dan in mei. "Niets dramatisch, maar wel een tegenvaller voor de op één na grootste economie van de wereld", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING in reactie op de Chinese cijfers.

In het Verenigd Koninkrijk bleek de economie in de eerste drie maanden van dit jaar gekrompen met 1,6 procent op kwartaalbasis, een iets sterkere krimp dan de 1,5 procent die eerder was gemeld.

Frankrijk zag zijn voorlopige inflatie in juni verder oplopen naar 1,5 procent op jaarbasis na een prijsstijging van 1,4 procent in mei. De inflatie in de eurozone bedroeg in juni 1,9 procent. In mei was dit 2,0 procent en in april 1,6 procent.

In Duitsland daalde de werkloosheid in juni verder en kwam deze uit op 5,7 procent op een onaangepaste basis. Dat was in mei nog 5,9 procent. Er was sprake van 38.000 minder werklozen, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag, naast het banenrapport voor de private sector over juni, de inkoopmanagersindex van Chicago, de verkoop van bestaande woningen in mei en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Voor de banengroei gaat de markt uit van een aantal van 550.000 tegen een groei met 978.000 banen in mei.

Olie noteerde woensdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 73,77 dollar, terwijl voor een september-future Brent 74,90 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1893. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1903 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1902 op de borden.



Bedrijfsnieuws

EssilorLuxottica betaalt toch de volle mep voor GrandVision, die was overeengekomen voorafgaand aan de coronacrisis. Dat maakte het Italiaans-Franse optiekbedrijf dinsdag nabeurs bekend. De koers van het aandeel EssilorLuxottica noteerde X procent hoger. Het aandeel GrandVision won liefst 14,0 procent en grootaandeelhouder HAL werd 4,4 procent duurder.

Zumtobel heeft in het afgelopen boekjaar de nettowinst flink zien aantrekken, ondanks de impact van de coronacrisis. Zumtobel zegt goed gepositioneerd te zijn voor een winstgevende groei en verwacht voor het lopende boekjaar een stijging van de omzet met 4 tot 7 procent en een EBIT-marge van 4 tot 5 procent. Het aandeel noteerde 1,6 procent lager in koers.

Vestas heeft opnieuw opdrachten in de Verenigde Staten in de wacht gesleept. Gisteren werd ook al een Amerikaanse opdracht bekend gemaakt. De financiële details werden ook nu niet vermeld. De koers van het aandeel Vestas noteerde 2,3 procent lager.

In Parijs noteerden slechts een handvol aandelenkoersen een plus en dan ook nog onder het procent. Meer dan de helft van de koersen ging met 1 procent of meer onderuit, aangevoerd door de koers van het aandeel Renault die 2,8 procent zakte. Volgens Reuters willen Renault en Royal Dutch Shell een belang in snellaadbedrijf Ionity nemen.

In Frankfurt was het beeld gelijk: enkele plussen en de overige aandelenkoersen op meer dan 1 procent verlies, met uitzondering van vijf die de schade beperkt hielden tot onder dat niveau. Het aandeel Volkswagen was hier de sterkste daler met een koersverlies van 3 procent.

Olie- en grondstoffenaandelen hadden het woensdag lastig. Zo daalde de koers van het aandeel ArcelorMittal 2,5 procent en noteerden de koersen van de aandelen Anglo American en BHP 1,3 procent lager. Koers van de aandelen BP en Shell leverden in Londen 1,3 en een procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De index van de Dow Jones Industrial Average sloot dinsdag op 34.292,29 punten, een fractioneel hogere slotnotering dan maandag. De brede S&P500-index sloot dinsdag eveneens een fractie hoger op 4.291,80 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 14.528,33 punten.