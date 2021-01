Dit zijn de winnaars van de Gouden Stier 2020

Beste Redaktie @ IEX ,



mooi dat de goed-verdienende Professionele instellingen een gouden stier kunnen winnen. Erkenning + Beloning + een Feestje met gratis drinken + Publiciteit .. toe maar, het kan niet op.



Ik lanceer hier een warm pleidooi , om tegelijk met de verkiezing en uitreiking van de gouden stier , ook enkele IEX posters een gouden pen of een gouden ganzenveer uit te reiken. Bijvoorbeeld omdat zij 1 of meer bijzonder in het oog springende postings hebben geplaatst. Of omdat zij het talent hebben dat ze financieel materiaal begrijpelijk kunnen uitleggen. Of omdat ze moreel of inhoudelijk consequente posters zijn. U , als redaktie van IEX , weet dat die posters er zijn. Er zijn vast nog wel enkele categorieën die U zonder moeite kunt toevoegen.



Zet hen op het feestje van de gouden stier ook in hetzelfde zonnetje. Erkenning , Beloning , Publiciteit , Feestje. Gebruik eenzelfde filter als bij de verkiezing van de gouden stier : Nomineer een groepje posters en destilleer de winnaar per categorie. U , als redaktie , weet als geen ander dat zij de drijvende motor zijn achter het succes van de IEX forums.



Zij verdienen een feestje. Ze zijn goed in wat ze doen op IEX. En daarmee zijn ze goed voor IEX. Beste Redaktie , zet hen in het zonnetje. Geef hen ook dat feestje. Want ik weet bijna zeker , dat de publiciteit die het los maakt , meer bijdraagt voor IEX dan de badges. Want die badges zijn intern , maar de jaarlijkse publiciteit voor de verkiezing van een gouden pen of een gouden ganzenveer , dat trekt de aandacht.



Het is dus niet alleen leuk voor de winnaars en hun families. Het is ook leuk voor IEX .. laat ik een voorzetje geven : U weet wie ik ben en hoe ik te bereiken ben. Ik denk graag mee over wie er per categorie genomineerd kan worden. En daarmee ben ik zelf niet beschikbaar voor het winnen van een prijsje.



Geen eigenbelang en wel een leuk idee. Doet U het ? Komt er een verkiezing van de gouden pen of gouden ganzenveer ? Een prijsje en een feestje voor winnende IEX-posters ? Tegelijk met het feest van de gouden stier ?



Hartelijke en geïnspireerde groeten.