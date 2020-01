Liveblog: Tesla, FB, MSFT en Fed

Update 22:10 uur: Q4's Microsoft, Facebook en Tesla

Wall Street sluit vrijwel vlak, het dagwinstje liep er in het laatste half uur uit. Dat is dus ná de Fed-persconferentie. We gaan gauw verder met de cijfers van alweer een paar grootmachten op Wall Street: Microsoft, Facebook en ene Tesla. U weet wel.

Ik kom zo met betere plaatjes, dit is even ruw van het front. Microsoft verslaat prima de consensus (+1,6%), maar Facebook mist de verwachting: -6,4% nu.

Kosten lopen momenteel nog harder op dan de rest van de immer double digittende ratio's van Facebook en dat is even het probleem: -6,5%. In het kort:

Hier even heel kort Microsoft, laat maar schuiven. De outlook wordt helaas pas in de conference call bekend gemaakt.

Tesla nog, wat een headlines. Recordverkopen, winstje en vooral de fantasie spat er af. Geen woord over het corona virus, maar wel fijntjes de opmerking dat er vanaf volgend jaar ook Made in Germany op Tesla's staat. De koers doet nu +6,4% en staat ruim boven $600.

Update 20:00 uur: Fed onveranderd

Zoals verwacht en ingeprijsd laat de Fed de rente onveranderd op 1,50-1,75%. Om 20:30 is er de persconferentie van voorzitter Jerome Powell. Dan komen er zeker vragen over de scenario's en risico's van het corona virus en hoe het nou zit met die ingrepen op de repomarkt.

Peak repomarkt? De Fed denkt van wel. Hier ziet u - vanaf 3 minuten - wat Powell hier allemaal precies over zegt.

En nog even over het virus, kijken doet u hier.

Kijk aan! Quote die we zelden mee krijgen van een centrale bankier

29 Jan - 21:17:42 [RTRS] - FED'S POWELL SAYS THE FED DOES SEE ASSET PRICES AS BEING SOMEWHAT ELEVATED

Update 15:00 uur: Wall Street pre-market

CNBC heeft beknopt de samenvattingen van de cijfers, hier ziet u de koersreacties van de grootste fondsen met Q4-cijfers. Ik zoek zelf nog even naar de China-outlooks van vooral McDonald's. Die van Starbucks en Apple weet u intussen: een witte vlek. Cijfers vandaag:

AT&T: -0,9%

Boeing: +2,8%

General Electric: +7,1%

McDonald's: vlak

Cijfers gisteravond:

Apple: +2,0%

AMD: -5,4%

Starbucks: -0,3%

eBay: -3,9%

Dan houdt deze firma voor het eerst ooit een investor's day:

Goldman Sachs: +1,1%

Update 10:50 uur: Zeker een jaar, zegt Novartis

Het reusachtige Zwitserse farmaconcern Novartis (omgerekend €250 miljard waard) heeft cijfers vandaag en doet daar +1,4% op. Uiteraard kwam vandaag deze vraag langs: hoe lang duurt het voordat er een middel tegen het coronavirus is? Minimaal een jaar dus, volgens de Zwitsers.

Swiss pharmaceutical giant warns finding a coronavirus vaccine will take 'over a year' https://t.co/9ar4fyEWt5 — CNBC (@CNBC) January 29, 2020

En gelet op de prestaties van het fonds, heeft Novartis echt wel verstand van een en ander. Joeh, wat een aandeel. Hier herbelegd, logaritmisch, geïndexeerd vanaf 1-1-1973 en in euro's versus de wereldindex.

Update 10:30 uur: Vooruitblikken Unilever

Morgen zijn er cijfers van Unilever, dat een maand geleden bescheiden omzetwaarschuwde. Collega Martin heeft sombere Q4-sommetjes, tast verder ook in het duister omdat alle communicatie van voor het cornonavirus was, maar heeft toch volop vertrouwen in good old Unies.

Reuters heeft werkelijk een enorme vooruitblik en focust vooral op probleempoot voeding: hoe gaat Unilever daar ingrijpen en sneuvelen er ook merken? Het persbureau gist volop naar de beweegredenen van CEO Alan Jope, die snel kleur moet bekennen. Wat bedoelt hij met merken met purpose?

Update 10:00 uur: Risk-on. Beetje dan

Er is risicobereidheid op het Damrak. Veel meer valt er nu niet op te merken? Er zijn amper fondsen die echt bewegen. De AEX zelf staat ongeveer op stand ultimo 2019. Niet leuk, maar valt mee met die koerswinsten vorig jaar, dit jaar eerst VS-Iran, nu coronavirus en vrijdag - herinneert u zich die nog? - brexit.

Vastgoed bovenaan? Ja, vastgoed bovenaan. Geen nieuws, wellicht reactie op overreactie

KPN krijgt gevoelig slaag op de cijfers, de eerste van de nieuwe CEO. In het blog hieronder mijn interpretatie

ASML, ASMI en Besi verhapstukken resultaten Apple en AMD, ik weet niet zo gauw wie waar het meest gevoelig voor is

Tencent doet -0,7% in Hong Kong en dat val de Prosus-aanhang blijkbaar iets mee

Corbion reageert niet op de update en het advies vandaag. Geldt ook voor PostNL. Adyen heeft in Subway een nieuwe klant en staat dit jaar al op +14,5%.

Hier zijn alle adviezen van nu:

Adyen: naar €700 van €675 (hold) - KBC

Philips: naar €50 van €47 - Deutsche Bank

Air France-KLM: naar €12 van €12,40 - Berenberg

Corbion: naar €30 van €28 (hold) - KBC

PostNL: naar €2,75 van €3 (buy) - ING

Geklokt om 10:00 uur:

Update 09:45 uur: KPN, tja. KPN dus

Oef, ik heb de cijfers van KPN behoorlijk onderschat. Die zijn slechter dan ik op het eerste gezicht dacht vanochtend en de koersreactie is navenant. Voor een fonds met een bèta van 0,4 (!) is -6,5% een double digit gevoelsafstraffing. Eigenlijk zeg ik het verkeerd. Ik heb de cijfers niet zozeer onderschat, als wel...

... ze interesseren me eigenlijk niet meer. Ik kijk alleen nog maar naar het dividend. Het persbericht verraadt meteen waarom ik zo over KPN denk. Wat het bedrijf onder ondernemen verstaat en strategie uitvoeren noemt, is louter en alleen kosten besparen. Zie hier de eerste alinea van het CEO-commentaar.

Huiswerkopdracht: zoek de fantasie. Ik zie alleen wat managementlingo en strong and disciplined cost control. Stiekem vind ik dat CEO-commentaar nooit langer dan één alinea mag zijn - en dit geval komen er nog drie - maar daar hebben het verder bij de koffiemachine wel over.

Gelukkig hebben we het dividend nog en die lage bèta. Ofwel, KPN past prima in portefeuilles met een overweging aan risicovolle ADHD-aandelen. Met die daling vandaag kunt u het aandeel zowaar voor minder dan twintig keer de winst kopen, hoewel de analistenverwachtingen wellicht zakken op deze cijfers.

Mijn waardegrafiek laat denk ik perfect het probleem zien van KPN. Die omzetdaling is zo structureel als structureel maar kan zijn. Het concern is al die jaren, waarin er zoveel veranderde en zoveel vernieuwing was, niet één keer geïnspireerd geraakt om ergens op in te zetten, of er voor te gaan.

Nee, ook dat zie ik verkeerd. Het is niet het probleem van KPN, maar juist het zelfgekozen business model. Prima, maar ik kan er als belegger niet warm van worden en dan let ik blijkbaar niet goed op als de cijfers langskomen. Niettemin, KPN's strong and disciplined cost control mag er zijn. En dat is ook een kunst.

Negatieve rentes kunnen ook. leerden we het vorige decennium. Misschien gaat ooit KPN bewijzen dat een bedrijf meer winst dan omzet kan boeken.