Vlakke omzet en minder winst voor IMCD

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten onder druk zien staan. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de distributeur van chemicaliën en ingrediënten. CEO Valerie Diele Braun zei in de toelichting dat de onderneming in een volatiel kwartaal geconfronteerd werd met uitdagende omstandigheden, hetgeen resulteerde in een lager bedrijfsresultaat, afgezet tegen een zeer sterk kwartaal een jaar eerder. Vanwege de huidige dynamiek op de markten, met veel onzekerheid over de vraag van klanten, geeft de onderneming geen outlook voor 2024 af. De omzet bleef op jaarbasis vrijwel stabiel op 1,16 miljard euro, terwijl de operationele EBITA met 22 procent afnam naar 126,5 miljoen euro. De marge daalde van 12,8 naar 10,9 procent. Dit leverde een nettowinst op van 60,1 miljoen euro, ten opzichte van 82,6 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De vrije kasstroom daalde met 40,8 miljoen euro tot 106,3 miljoen. IMCD had aan het einde van het eerste kwartaal 1,44 miljard euro aan schulden tegen 1,29 miljard euro eind 2023. Bron: ABM Financial News

