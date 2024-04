Minder omzet en resultaat bij Corbion Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft de omzet en het resultaat zowel op kernniveau als voor de gehele groep in het eerste kwartaal van dit jaar zien afnemen, maar deelt de aandeelhouder wel een speciaaldividend uit een gaat eigen aandelen inkopen. Dit maakte de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën vrijdag bekend in tussentijdse mededelingen omtrent de belangrijkste stand van zaken. De jaaroutlook bleef vrijdag intact. De kernomzet daalde in het eerste kwartaal van 312,5 miljoen naar 300,9 miljoen euro, autonoom een krimp met 2,8 procent. De totale groepsomzet daalde van 359,6 naar 344,3 miljoen euro, een autonome daling met 3,4 procent. De aangepaste kern-EBITDA daalde in de verslagperiode van 41,6 miljoen tot 41,4 miljoen euro. Autonoom was er wel een plus van 0,7 procent. Voor de groep kwam deze post uit op 47,2 miljoen euro tegen 48,4 miljoen euro over het eerste kwartaal van 2023, een autonome daling van 1,2 procent. Bij Health & Nutrition zaten de omzet en de aangepaste EBITDA procentueel met dubbele cijfers in de lift. De joint venture met TotalEnergies zag de omzet met 24,3 procent oplopen naar 31,6 miljoen euro De kasstroom van Corbion kwam uit op 7,5 miljoen euro positief. Desinvestering Als gevolg van de verkoop van de Amerikaanse emulgatoractiviteiten rekent Corbion nu op een negatief effect van 10 miljoen euro. Eerder ging Corbion uit van een negatief effect 15 miljoen euro op de EBITDA. De verkoop werd op 1 april afgerond. Speciaaldividend en aandeleninkoop Corbion maakte vrijdag een speciaaldividend van 0,10 euro per gewoon aandeel bekend. Daarnaast gaat Corbion voor 20 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Outlook Vrijdag herhaalde Corbion de outlook voor dit jaar. Voor 2024 sorteert Corbion voor op een autonome groei van 2 tot 6 procent voor de kernactiviteiten. Voor de aangepaste EBITDA bij de kernactiviteiten wordt door Corbion een groei van meer dan 15 procent voorzien. Verder rekent Corbion op een positieve kasstroom van meer dan 50 miljoen euro, exclusief desinvesteringen. Tot slot voorziet Corbion dat de schuldratio zal verbeteren naar 1,8 tot 2,3, inclusief de verkoopopbrengsten van de emulgatoractiviteiten aan Kingswood. info@abmfn.nl

