Bank of Japan laat rente ongemoeid

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft de rente ongemoeid gelaten Dit bleek vrijdag uit het nieuwste rentebesluit van de Japanse centrale bank. Het monetaire besluit betekent dat de kortetermijnrente tussen 0,00 en 0,10 procent blijft staan, nadat een besluitronde eerder de negatieve rente werd losgelaten en de rente werd verhoogd naar het huidige niveau. Het rentebesluit is unaniem genomen, aldus de bank vrijdag. De bank presenteerde vrijdag ook nieuwe verwachtingen voor de inflatie en de groei van de economie. Voor de groei van de Japanse economie in het boekjaar 2024 ligt de verwachting nu op 0,7 tot 1,0 procent tegen eerder 1,0 tot 1,2 procent. De inflatie exclusief voedselprijzen komt uit op 2,6 tot 3,0 procent tegen eerder 2,2 tot 2,5 procent. Voor de kerninflatie, dat wil zeggen zonder voedsel en energie, is de prognose nu 1,7 tot 2,1 procent tegen eerder 1,6 tot 2,1 procent. Voor de groei in 2025 gaat de Bank of Japan uit van 0,8 tot 1,1 procent tegen een raming van 1,0 tot 1,2 procent bij de taxaties in oktober. Voor de inflatie wordt uitgegaan van 1,7 tot 2,1 procent tegen eerder 1,6 tot 1,9 procent. Voor de kerninflatie blijft de raming op 1,8 tot 2,0 procent. Voor het boekjaar 2026 zijn de ramingen geheel nieuw. Voor de economische groei wordt de Bank of Japan uitgegaan van 0,8 tot 1,0 procent, voor inflatie zonder voedselprijzen van 1,6 topt 2,0 procent en voor de kerninflatie van 1,9 tot 2,1 procent. De bank hield bij al deze prognoses nadrukkelijk een slag om de arm, vooral vanwege de situatie buiten Japan. De dollar noteerde vrijdagochtend 156,18 yen, een stijging van 0,3 procent. Bron: ABM Financial News

