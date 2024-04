Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 130,00 naar 115,00 euro en handhaafde het verkoopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Robert Sanders. De analist verlaagde zijn koersdoel na de kwartaalcijfers gisteren van Besi. Vooral de orderinstroom was volgens Sanders erg zwak, "in wat doorgaans het beste kwartaal van het jaar is". De adoptie van hybrid bonding, de meeste geavanceerde technologie voor het verpakken van chips, wordt vermoedelijk uitgesteld van high bandwidth memory 4 naar high bandwidth memory 5, denkt Sanders. De analist vindt het aandeel daarom te duur, "zelfs als er in de tweede helft een stabiel cyclisch herstel start". Deutsche verlaagde de winsttaxaties voor Besi met 11 tot 12 procent. Voor 2026 zitten de taxaties van de analist 22 procent onder de consensus. Besi is volgens Sanders duurder dan ASML en ASMI, terwijl de back-end-markt veel onvoorspelbaarder is. Het aandeel Besi sloot donderdag op 136,00 euro. Bron: ABM Financial News

