Anglo American wijst overnamebod BHP af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones)De Britse mijnbouwer Anglo American heeft het overnamebod van 38,8 miljard dollar van sectorgenoot BHP afgewezen. Dit zei CEO Stuart Chambers van Anglo American vrijdag. Het bod is Anglo American te laag en niet aantrekkelijk voor de aandeelhouders. Woensdag laat kwam het bericht bij Anglo American binnen dat BHP een bod wilde doen op de gehele onderneming. De overnameprooi reageerde donderdag met de mededeling het bod te bestuderen. Bron: ABM Financial News

