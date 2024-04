Omzet Signify stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft het afgelopen kwartaal iets minder omzet geboekt dan verwacht, terwijl ook de EBITA-marge tegenviel. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van de verlichtingsspecialist. "In het eerste kwartaal zagen we een verbeterde dynamiek in onze Amerikaanse Professional-, OEM- en Consumer-activiteiten, terwijl de markt in China zwak bleef en de Europese Professional-activiteiten aanzienlijk onder onze verwachtingen lagen", zei CEO Eric Rondolat in een toelichting op de cijfers. Signify boekte het afgelopen kwartaal een 12,5 procent lagere omzet van 1,5 miljard euro, in vergelijking met 1,7 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten rekenden gemiddeld op een 7,3 procent lagere omzet van 1,54 miljard euro. De aangepaste EBITA daalde daarnaast van 149 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2023 naar 122 miljoen euro het afgelopen kwartaal. De EBITA-marge daalde van 8,9 procent naar 8,3 procent. Analisten rekenden op een aangepaste EBITA van 131 miljoen euro en een marge van 8,5 procent. Onder de streep resteerde een nettowinst van 44 miljoen euro, tegenover 28 miljoen euro een jaar eerder. Analisten rekenden op een nettowinst van 37 miljoen euro. De vrije kasstroom bedroeg 80 miljoen euro, in vergelijking met 51 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023. Outlook Signify herhaalde vrijdag de outlook. Voor heel 2024 mikt het verlichtingsbedrijf op een verbetering van de aangepaste EBITA-marge tot 50 basispunten, inclusief de voordelen van het aangekondigde herstructureringsprogramma. Daarnaast raamt het bedrijf de vrije kasstroom op 6 tot 7 procent van de omzet. Bron: ABM Financial News

