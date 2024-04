Voorbeurs: IMCD, Corbion en Signify met Q1's en vanmiddag VS PCE-inflatie

Wall Street sloot gisteren lager, maar werkte de verliezen wel voor een groot gedeelte weg. Azië lag er beter bij en sloot hoger, onder andere op gunstige cijfers van Alphabet en Microsoft. De futures wijzen daarom op een hogere opening voor onze hoofdindex: +0,6%.

Het cijferseizoen draait inmiddels op volle toeren. Van een rustige vrijdag lijkt geen sprake, want er zijn een aantal belangrijke punten waar u vandaag goed op moet letten. In de vroege ochtend nam de Bank of Japan een rentebesluit. Zit er voor de tweede keer op rij een verhoging in? De markt denkt van niet, want de consensus is unchanged, zoals dat heet. Er volgde geen verrassing, want de rente blijft op 0%.

Bovendien krijgen we ook weer een stortvloed aan bedrijfscijfers te verwerken. Corbion, IMCD, Signify en Basic-Fit (allen voorbeurs). Let u in de loop van de dag ook zeker op Shell, want sectorgenoten TotalEnergies, Chevron en Exxon Mobil komen allemaal met cijfers. Of dat alles is? Nee.

U kunt vandaag ook lichte koersdruk verwachten op de AEX, want de aandelen ASML en ABN Amro gaan ex-dividend met respectievelijk €1,75 en €0,89. Al is ABN Amro (in tegenstelling tot ASML) in mindere mate een indexzwaargewicht. Ook Vopak (€1,50) en Wereldhave (€1,20) noteren ex-dividend. Mocht u meer willen weten over de samenstelling van de AEX en hoe zwaar ieder aandeel weegt: klik dan hier.

Core PCE-inflatie (VS)

Het belangrijkste macrocijfer komt uit Amerika: de Core PCE-inflatie (om 14.30u). Dit is het inflatiecijfer waar de Federal Reserve haar monetaire beleid met name op baseert. De laatste inflatiecijfers waren aan de hoge kant. Economen verwachten een core PCE-inflatie van 0,3% (MoM), net als in februari. Het cijfer op jaarbasis zal naar verwachting zijn afgekoeld naar 2,6%, tegen 2,8% in februari.

De reguliere PCE-inflatie komt naar verwachting uit op 0,3% op maandbasis (evenveel als in februari), maar zal oplopen naar 2,6% op jaarbasis (tegen 2,5% de maand ervoor). Weer een hoge score kan koren op de molen zijn van de beursvolgers die voorlopig geen renteverlaging van de Fed verwachten. Tegenvallende economische groei én een hogere inflatie zou een slechte combinatie zijn voor aandelenmarkten.

Beursgang CVC

Een ander leuk nieuwtje is de beursgang van CVC Capital Partners. De durfinvesteerder en bovendien gedeeltelijk eigenaar van Douglas mikt op een waardering van zo'n $14 miljard. Dat betekent dat een aandeel tussen de €13 tot €15 moet gaan kosten. Maar wat bleek gisterenmiddag?

Dat CVC zo'n €500 miljoen meer wil ophalen dan de aanvankelijke €1,8 miljard die de investeringsmaatschappij voor ogen had - inclusief de overtoewijzingsoptie. "Inschrijvingen onder de €14 per aandeel blijven hoogstwaarschijnlijk zonder resultaat", zo schreven begeleidende banken. Al lang mooi dat de beursgang niet wederom last-minute is afgeblazen!

CVC geeft prijsindicatie voor beursgang: Het aandeel CVC Capital Partners zal naar de beurs in Amsterdam komen voor een prijs van 13,00 tot 15,00 euro per aandeel. Dat maakte de investeringsmaatschappij maandagochtend bekend. https://t.co/jAcCU0Hbou pic.twitter.com/RxpcoeG8n3 — BeursTweets (@beurstweets) April 22, 2024

Als binnen een uur de eerste koers op het bord is verschenen, kunt u al particuliere belegger ook meedoen.

Hier kunt u de analyse van Martin Crum over deze nieuwkomer nog eens rustig nalezen.

Cijfers Corbion, IMCD en Signify

AEX-fonds IMCD zag de operationele EBITA dalen met 15% ten opzichte van een jaar geleden. De winst per aandeel daalde met 19% tot €1,41 - ten opzicht van €1,74 in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

In het eerste kwartaal van het jaar behaalde het bedrijf een brutowinst van €295 miljoen, wat gelijk staat aan dezelfde periode vorig jaar op een constante valutabasis. De vrije kasstroom bedroeg €106 miljoen, vergeleken met €147 miljoen in de eerste drie maanden van 2023. Desondanks heeft het bedrijf succesvol zes overnames afgerond, waaronder Valuetree en CJ Shah in India, Joli Foods in Colombia, RBD in China, Euro Chemo-Pharma/Biofresh in Maleisië en Gova in de Benelux.

Corbion heeft de omzet en het resultaat zowel op kernniveau als voor de gehele groep in het eerste kwartaal van dit jaar zien afnemen, maar deelt de aandeelhouder wel een speciaaldividend uit een gaat eigen aandelen inkopen.

De kernomzet daalde in het eerste kwartaal van €312,5 miljoen naar €300,9 miljoen euro, autonoom een krimp met 2,8%. De totale groepsomzet daalde van €359,6 naar €344,3 miljoen euro, een autonome daling met 3,4%. De kasstroom van Corbion kwam uit op €7,5 miljoen euro positief.

Signify heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet geboekt dan verwacht. De EBTIA-marge viel ook tegen. "In het eerste kwartaal zagen we een verbeterde dynamiek in onze Amerikaanse Professional-, OEM- en Consumer-activiteiten, terwijl de markt in China zwak bleef en de Europese Professional-activiteiten aanzienlijk onder onze verwachtingen lagen", zei CEO Eric Rondolat in een toelichting op de cijfers.

Signify boekte het afgelopen kwartaal een 12,5% lagere omzet van €1,5 miljard euro, in vergelijking met €1,7 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De EBITA-marge daalde van 8,9% naar 8,3%. Onder de streep resteerde een nettowinst van €44 miljoen euro, tegenover €28 miljoen euro een jaar eerder. Ook de vrije kasstroom viel beter uit.

Omzet Signify stelt teleur: Signify heeft het afgelopen kwartaal iets minder omzet geboekt dan verwacht, terwijl ook de EBITA-marge tegenviel. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van de verlichtingsspecialist. https://t.co/QpEAAkEIFH pic.twitter.com/9oycVFPg4b — BeursTweets (@beurstweets) April 26, 2024

Basic-Fit heeft in tegenstelling tot Signify wel een hogere omzet geboekt in het eerste kwartaal van 2024. "We hadden een goede start van het jaar, waarbij de omzet op jaarbasis met 16% steeg, dankzij een toename van het aantal lidmaatschappen en een voortdurende stijging van de gemiddelde omzet per lid", zei CEO Rene Moos vrijdag in een toelichting.

Wall Street

Wall Street is lager gesloten, maar de verliezen van eerder op de dag werden wel deels goedgemaakt. De S&P 500 daalde uiteindelijk 0,5% op 5.048,42 punten, de Dow Jones index verloor 1% op 38.085,80 punten en de Nasdaq sloot 0,6% lager op 15.611,76 punten. Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de voorlopige groeicijfers over het eerste kwartaal in de VS.

De Amerikaanse economie groeide met 1,6% in de eerste drie maanden van 2024. Economen rekenden op een groei van meer dan 2%. In het vierde kwartaal bedroeg de groei nog 3,4%. Swissquote Bank stelde dat een tegenvallend groeicijfer slecht is voor de vooruitzichten van bedrijven, maar wel weer gunstig voor een renteverlaging.

Na het sluiten van de beurs kwamen er nog een klein handje vol bedrijven met hun eerstekwartaalcijfers. Dan hebben we het niet bepaald over de minste namen: Alphabet, Microsoft, Intel en Snap. Wie komt op het eerste oog het beste uit de bus?

Dat lijkt Snap te zijn. Nabeurs koerst het aandeel 23,8% hoger. Gevolgd door Alphabet (+11,1%) en Microsoft (+4,1%). Intel verpest dat feestje namelijk en is de rotte appel. De cijfers vallen duidelijk niet in de smaak en beleggers zijn onverbiddelijk. Het aandeel Intel noteert nabeurs 8,9% lager.

BREAKING: Intel stock, $INTC, falls nearly 9% after reporting earnings and missing on guidance.



Is Intel losing market share or is the chip industry slowing down? pic.twitter.com/9MSPdUlIPm — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 25, 2024

Azië

De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend overwegend in het groen, in aanloop naar de Amerikaanse PCE-inflatie vanmiddag. Koploper was de Hang Seng index in Hongkong met een stijging van circa 2%, terwijl de beurzen in Tokio, Seoel en Shanghai allemaal zo'n 1% wonnen. Sydney was de dissonant met een verlies. In reactie op de inflatiecijfers en het rentebesluit verzwakte de yen verder ten opzichte van de dollar, naar een nieuw laagtepunt deze eeuw. De dollar/yen stond op 156,20.

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting hoger.

Europese futures wijzen op een overwegend hogere opening.

Azië eindigde overwegend in het groen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 15,37.

De euro daalt tot 1,0728 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,92%.

De goudprijs stijgt met 0,3% naar $2.339 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $84,03.

Bitcoin noteert op $64.303.

Nieuws

BOJ doet niets

The BOJ holds rates, sending the yen weaker https://t.co/jEWEFx0lbP — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2024

China unloved en bovendien steeds vaker buitengesloten

China is so unloved dat er steeds meer emerging markets funds excl China komen. Blijkbaar willen de klanten dat. pic.twitter.com/7CziUY2X9J — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 24, 2024

Kent u het? Een proefproject van Rheinmetall voor innovatieve laadstoepranden in de openbare ruimte.

Enorm overschot aan elektrische auto's uit China.

Nederlandse havens kampen met overschot aan elektrische auto's uit China https://t.co/KNG09y2Iys pic.twitter.com/mmWWKTC7fQ — RTL Z (@RTLZ) April 24, 2024

Veel plezier en succes vandaag.