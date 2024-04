Aziatische beurzen noteren overwegend hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend overwegend in het groen, in aanloop naar de Amerikaanse PCE-inflatie vanmiddag. Koploper was de Hang Seng index in Hongkong met een stijging van circa twee procent, terwijl de beurzen in Tokio, Seoel en Shanghai grofweg een procent wonnen. Sydney was de dissonant met een verlies van meer dan een procent. De Bank of Japan liet zijn belangrijkste rentetarief vanochtend ongemoeid op 0 tot 0,1 procent. In maart nam de centrale bank voor het eerst sinds acht jaar afscheid van de negatieve rente. De inflatie in Japan bleek vanochtend in april te zijn uitgekomen op 1,8 procent, na nog een stijging van 2,6 procent in maart. In reactie op de inflatiecijfers en het rentebesluit verzwakte de yen verder ten opzichte van de dollar, naar een nieuw laagtepunt deze eeuw. De dollar/yen stond op 156,20. Futures op Wall Street noteerden vanochtend in het groen, na positief ontvangen cijfers van de techgiganten Alphabet en Microsoft donderdag nabeurs op Wall Street. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend krap een half procent hoger op 83,85 dollar per vat. De Europese beurzen maken zich op voor een hogere opening. Bron: ABM Financial News

