Flink hogere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een stijging van ruim een procent.

De Amerikaanse futures noteerden vanochtend in het groen, na meevallende cijfers van Alphabet en Microsoft donderdag nabeurs op Wall Street.

Donderdag daalde de AEX index nog 0,4 procent naar 870,27 punten, na onder meer tegenvallende macro-economische cijfers uit de VS. Fintechbedrijf Adyen ging daarnaast met ruim 18 procent onderuit na cijfers, terwijl Unilever na zijn rapportage juist bijna zes procent won.

Hoewel de dag gisteren voorzichtig begon, kregen de financiële markten om half drie een koude douche te verwerken, nadat de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 1,6 procent veel lager uitviel dan verwacht. In het vierde kwartaal groeide de economie nog met 3,4 procent.

Wat in het rapport echter vooral opviel was dat de consumentenprijzen met 3,4 procent zijn gestegen in het eerste kwartaal. Dat was ruim boven de stijging van 1,8 procent in het voorgaande kwartaal. En de kernprijzen namen met 3,7 procent toe. Dat was 2,0 procent in het laatste kwartaal van 2023.

"Dit betekent dat de PCE-kerninflatie voor maart [vandaag om 14:30 uur geagendeerd] ook hoger uitvalt dan verwacht", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. Het zwakke groeicijfer wijst erop dat het momentum in de economie harder afneemt dan verwacht. "Maar dat is blijkbaar voor de markten van latere zorg", aldus Marey.

Meta Platforms, moederbedrijf van onder meer Facebook, WhatsApp en Instagram, woog donderdag ook op het sentiment op Wall Street met een daling van ruim 10 procent na een tegenvallende outlook bij op zich sterke kwartaalcijfers.

Op Wall Street daalden de hoofdindices aanvankelijk scherp, maar na het slot op de Europese beurzen werd een groot deel van de verliezen weggepoetst. Hoofdgraadmeter S&P beperkte het verlies uiteindelijk tot krap een half procent, na aanvankelijk nog ruim anderhalf procent te hebben prijsgegeven.

Alphabet, moederbedrijf van Google, won in de elektronische handel nabeurs meer dan 11 procent, nadat het aankondigde voor het eerst dividend uit te keren. Daarnaast gaat het bedrijf voor 70 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Nabeurs overtrof ook Microsoft de verwachtingen. De omzet steeg in het derde kwartaal van 52,9 miljard naar 61,9 miljard dollar, oftewel een groei van 17 procent, en de operationele winst liep met 23 procent op tot 27,6 miljard dollar. Het aandeel won nabeurs 4,5 procent.

De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend overwegend in het groen. Koploper was de Hang Seng index in Hongkong met een stijging van circa twee procent, terwijl de beurzen in Tokio, Seoel en Shanghai grofweg een procent wonnen. Sydney was de dissonant met een verlies van meer dan een procent.

De Bank of Japan liet zijn belangrijkste rentetarief vanochtend ongemoeid op 0 tot 0,1 procent. In maart nam de centrale bank voor het eerst sinds acht jaar afscheid van de negatieve rente. De inflatie in Japan bleek vanochtend in april te zijn uitgekomen op 1,8 procent, na nog een stijging van 2,6 procent in maart.

In reactie op de inflatiecijfers en het rentebesluit verzwakte de yen verder ten opzichte van de dollar, naar een nieuw laagtepunt deze eeuw. De dollar/yen stond op 156,20.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend krap een half procent hoger op 83,85 dollar per vat.

Naast de PCE-kerninflatie hebben beleggers ook oog voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

De omzet van IMCD bleef afgelopen kwartaal op jaarbasis vrijwel stabiel op 1,16 miljard euro, terwijl de operationele EBITA met 22 procent afnam naar 126,5 miljoen euro. De marge daalde van 12,8 naar 10,9 procent.

Signify boekte het afgelopen kwartaal een 12,5 procent lagere omzet van 1,5 miljard euro, in vergelijking met 1,7 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten rekenden gemiddeld op een 7,3 procent lagere omzet van 1,54 miljard euro. De aangepaste EBITA daalde daarnaast van 149 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2023 naar 122 miljoen euro het afgelopen kwartaal.

Basic-Fit heeft in de eerste drie maanden van 2024 een hogere omzet geboekt en herhaalde de outlook voor heel dit jaar.

De kernomzet van Corbion daalde in het eerste kwartaal van 312,5 miljoen naar 300,9 miljoen euro, autonoom een krimp met 2,8 procent. De aangepaste kern-EBITDA daalde in de verslagperiode van 41,6 miljoen tot 41,4 miljoen euro. Autonoom was er wel een plus van 0,7 procent.

De aandeelhouders van BE Semiconductor Industries zijn donderdag akkoord gegaan met alle agendapunten, behalve met het beloningsverslag over 2023, dat geen meerderheid van de stemmen kreeg.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 0,5 procent op 5.048,42 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 38.085,80 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 15.611,76 punten.