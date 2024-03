Vooruitblik Fed: deze 3 zaken kunnen de markt toch nog in beweging zetten

Dat de Federal Reserve morgen opnieuw op de pauzeknop drukt, is welhaast zeker. Maar dat maakt het rentebesluit niet automatisch tot een non-event. Er zijn drie zaken die de financiële markten in beweging kunnen brengen. Waar moet u op letten?

Woensdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd (let op: een uur eerder dan u gewend bent, in verband met de Amerikaanse zomertijd) is het zover: dan maakt de Federal Reserve bekend wat er met de rente gaat gebeuren. Het rentebesluit zelf wordt waarschijnlijk niet zo spannend. Vrijwel iedereen gaat ervan uit dat de Fed wederom op de pauzeknop drukt. Toch kan de markt in beweging komen. Drie zaken om op te letten.

1. De toelichting op het rentebesluit

De zogeheten federal funds rate (het belangrijkste officiële rentetarief) staat al sinds 26 juli op 5,25% tot 5,50%. Daar komt morgen naar verwachting geen verandering in.



In zijn toelichting op het vorige rentebesluit zei Fed-voorzitter Jerome Powell al onomwonden dat een renteverlaging in maart te vroeg zou zijn. De recente inflatiecijfers bevestigen dat beeld. De Fed-officials kijken vooral naar de zogeheten kern-PCE, die de prijsverandering van persoonlijke consumptieve bestedingen weergeeft. Hierbij zijn de prijzen van voedingsmiddelen en energie buiten beschouwing gelaten.

De PCE bedraagt momenteel 2,8%. Dat is weliswaar een stuk beter dan de 4,8% van vorig jaar, maar nog altijd te hoog. De Fed streeft namelijk naar een inflatie van 2%. Ook andere inflatiemaatstaven zoals de CPI (consumentenprijsindex) en PPI (producentenprijsindex) zijn nog steeds aan de hoge kant. De kans is dan ook groot dat de Fed nog even de kat uit de boom kijkt.

Dat zien we ook terug in de zogeheten FedWatch-tool van CME Group. Deze geeft aan dat de kans dat de Fed voor de vijfde achtereenvolgende keer op de handen blijft zitten, wordt ingeschat op maar liefst 99%.

Het begeleidende commentaar wordt een stuk spannender. De financiële markten zullen op zoek gaan naar hints wanneer de Fed dan wél de tijd rijp zal achten voor een eerste rentestap. Tijdens de persconferentie bij het vorige rentebesluit gaf Powell aan dat een renteverlaging pas aan de orde is als de Fed 'meer' vertrouwen heeft dat de inflatie 'duurzaam in de richting van 2% beweegt'.

In een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden herhaalde Powell dit. Hij zei er wel bij dat een renteverlaging waarschijnlijk "op enig moment" dit jaar op zijn plaats zal zijn, "als de economie zich in brede zin ontwikkelt zoals wordt verwacht."

1 mei is naar verwachting ook nog te vroeg: de kans op een renteverlaging staat nu op 7,4%. 12 juni is nog altijd het meest waarschijnlijke scenario, met een kans van 59,3%, zoals te zien is in deze grafiek:







De kans dat de rente op 31 juli nog steeds zo hoog is als nu, wordt klein geacht: 23%. Het is de vraag of Powell nog langer zal willen afwachten. Meestal opereert de Fed in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de luwte, om de verkiezingen niet te beïnvloeden.

Veel hangt af van de ontwikkeling van de lonen, want hogere salarissen kunnen leiden tot een loon/prijsspiraal. De arbeidsmarkt is nog altijd krap, met een werkloosheid van 3,7%. Dit leidt tot opwaartse druk op de lonen. In februari steeg het gemiddelde uurloon met 4,3% op jaarbasis: ook aan de hoge kant.

2. Het dotplot

Enkele keren per jaar gaat het rentebesluit gepaard met een dotplot. Dat is is een puntengrafiek waarop de renteverwachtingen van alle Fed-bestuurders voor de komende jaren zijn weergegeven. Woensdagavond verschijnt er weer een.

Het vorige dotplot in december wees op ongeveer drie renteverlagingen van ieder 25 basispunten dit jaar:



Mocht dit beeld veranderen, dan kan dat tot turbulentie leiden in de markten. Dat kan al vrij snel het geval zijn, want er hoeven maar een paar Fed-bestuurders meer hawkish te worden of het beeld verschuift al.

3. De economische ramingen

Verder komt de Federal Reserve met nieuwe economische ramingen. Ook hier kunnen verschuivingen plaatsvinden. Bij de vorige raming toonde de Fed zich iets optimistischer over de inflatie, maar iets somberder over de economische groei:

Groei BBP in 2024: 1,4% (was in de septemberraming nog 1,5%)

Groei BBP in 2025: 1,8% (onveranderd)





PCE-inflatie in 2024: 2,4% (was 2,5%)

PCE-inflatie in 2025: 2,1% (was 2,2%





Kern-PCE-inflatie in 2024: 2,4% (was 2,6%)

Kern-PCE-inflatie in 2025: 2,2% (was 2,3%)





Werkloosheid in 2024: 4,1% (onveranderd)

Werkloosheid in 2025: 4,1% (onveranderd)

Bedenk wel dat slecht nieuws goed nieuws kan zijn. Oplopende werkloosheid of een pessimistischer economisch beeld kunnen de Fed ertoe aanzetten om toch eerder aan de renteknop te draaien. Het duurt ongeveer een half jaar voordat het effect van een renteverandering voelbaar wordt. De Fed zal willen voorkomen dat de economie gaat afkoelen omdat de Fed te laat is met het verlagen van de rente.

Tot nu toe is de pijn van de hoge rente nog niet breed voelbaar. Veel bedrijven en gezinnen hebben nog leningen met een lage rente uitstaan. Maar hoe langer de rente hoog blijft, hoe meer consumenten en bedrijven hun leningen moeten oversluiten tegen een hoger rentetarief, met alle gevolgen van dien.

Wat gaan de markten doen?

Veranderingen in de rente hebben impact op alle beleggingscategorieën. Allereerst natuurlijk voor obligaties. Blijft de rente langere tijd hoog, dan zullen de rentes op obligaties meestijgen. De koersen zullen dan dalen, aangezien obligatiekoersen en de rente in tegengestelde richting bewegen. Bij zicht op een snelle renteverlaging zien we het omgekeerde. Vooral de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties kan sterk reageren op een verandering van de federal funds rate.

Voor aandelenkoersen is hoge rente over het algemeen slecht, en het vooruitzicht van lagere rentes goed nieuws. Vooral techbedrijven zijn nogal rentegevoelig. Bankaandelen hebben juist baat bij stijgende rente.

Lees ook: Vooruitblik: 5 rentebesluiten, maar wie beweegt als eerste?

Goud en cryptomunten, die geen rente uitkeren, gedijen het best bij een lagere rente. De dollar loopt op als de rente hoog staat, want dat maakt de greenback interessanter ten opzichte van andere munten. In de Vooruitblik van afgelopen zondag gingen we daar nader op in.

Houd morgenavond de site in de gaten. Wij zullen dan live verslag doen van het rentebesluit en de persconferentie.