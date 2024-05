Beurs zoekt naar triggers: wordt dat Besi, Tesla of toch weer de Fed?

Vandaag wint de koopman het van de dominee. Letterlijk dan, want tijdens Hemelvaartsdag is de beurs gewoon open. De handelsvolumes zijn waarschijnlijk wel wat lager, want veel beleggers zullen er een lang weekend op uit zijn of gaan dauwtrappen. De futures kleuren heel licht rood en er is weinig nieuws, of het moet de grote order van Besi zijn.

Ook de beursagenda is maagdelijk leeg. Behalve een rentebesluit van Bank of England valt er weinig te beleven. De 9 houden zal voor de AEX vandaag opnieuw een uitdaging zijn. Er is weinig waaraan beleggers zich op kunnen trekken. Ook Wall Street en de Aziatische beurzen lagen er gisteravond futloos bij.

Misschien kan Besi nog voor wat vuurwerk zorgen. De chipper sleepte een grote order in de wacht voor 26 hybride bonding systemen. Om hoeveel geld het gaat en wie de klant is, is echter niet bekend.

Of wordt het vastgoedinvesteerder CTP, dat in het eerste kwartaal de huurinkomsten zag stijgen en daarmee ook de aangepaste winst?

Azië ligt er futloos bij, alleen China gaat lekker

De Aziatische beurzen lagen er vannacht futloos bij, bij gebrek aan katalysatoren. Alleen in China heerste een vrolijke stemming, na meevallende handelscijfers. De export, maar vooral de import was in april sterker gestegen dan verwacht. Dat gaf hoop dat de Chinese economie misschien toch op stoom komt.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.45 uur:

Nikkei 225: +0,1%

TOPIX (Japan): +0,6%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,9%

Hang Seng (Hongkong): +1,1%

Kospi (Zuid-Korea): -1,1%

De waterscheiding tussen China en de andere beurzen is ook zichtbaar bij techaandelen:

Samsung -1,6%

Alibaba: +0,3%

Baidu: +0,8%

Prosus-deelneming Tencent: +1,9%

TSMC: -0,7%

Wall Street maakt pas op de plaats

Na een paar fraaie beursdagen komt de machine op Wall Street pruttelend tot stilstand. Het teleurstellende banenrapport van afgelopen vrijdag gaf beleggers hoop dat de Fed mogelijk toch wat eerder aan de renteknop zou draaien. Maar een legertje Fed-officials boorde die hoop vakkundig de grond in. Zij lieten weten het huidige renteniveau eigenlijk wel prima te vinden om de inflatie terug in het hok te krijgen.

De laatste in het rijtje was gisteren Susan Collins, president van de Boston Fed. Zij waarschuwde ervoor dat de rente waarschijnlijk langere tijd hoog zal blijven, omdat het indammen van de inflatie meer tijd in beslag neemt dan eerder werd gedacht.

Het zorgde voor een weer wat oplopende rentes op de obligatiemarkten:



Maar het leidde ook tot een matte stemming op de aandelenbeurzen. De enige index die er nog steeds zin in heeft is de Dow Jones-index, die voor de zesde dag op rij hoger is gesloten. Hierin zitten wat minder groeiaandelen die wat rentegevoeliger zijn.

Hier de slotstanden:

S&P 500: onveranderd

Dow Jones-index: +0,4%

Nasdaq: -0,2%

Uber en Shopify onderuit

Verder ging het cijferseizoen natuurlijk gewoon door. Deze waren, zoals wel vaker, een mixed bag. En hoewel de beursindices per saldo nauwelijks van hun plaats kwamen, waren er onder de motorkap wel enkele spectaculaire koersbewegingen. De resultaten van Uber Technologies vielen tegen en dat werd afgestraft met een koersverlies van 5,7%. Dat stond in schril contrast met concurrent Lyft, die het verlies zag slinken en de omzet stijgen. Dit leverde een koerswinst van 7,1% op.

Shopify (-18,5%) kreeg er behoorlijk van langs na de cijferrapportage, waarbij met name de prognose voor het tweede kwartaal tegenviel.

Voor Reddit waren het de eerste cijfers sinds de beursgang in maart. Die beursgang heeft het socialmediabedrijf nogal op kosten gejaagd, waardoor het verlies fors opliep. Maar de omzet nam wel fors toe en ook de omzetprognose voor Q2 was beter dan verwacht. Beleggers beloonden het fonds met een koersstijging van 4%.

Rivian, fabrikant van elektrische voertuigen, rapporteerde een verlies dat groter was dan verwacht. Een herontwerp dat de productie goedkoper moet maken, bracht hogere kosten met zich mee. Maar dat werd het bedrijf door aandeelhouders vergeven, zeker omdat de omzet meeviel: de koers eindigde 0,2% hoger.

Tesla in problemen

Met die andere, veel grotere autofabrikant gaat het een stuk minder lekker. Dan hebben we het natuurlijk over Tesla. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse justitie onderzoekt of Tesla en CEO Elon Musk beleggers en consumenten hebben misleid over de capaciteiten van de zelfrijdende auto's die Tesla ontwikkelt. Die auto's rijden minder autonoom dan werd voorgespiegeld. Dat werd het concern niet in dank afgenomen: de koers daalde met 1,7%.

Musk is overigens alweer met een ander project bezig:

MUSK’S XAI NEARS FUNDING AT $18 BILLION VALUE SOON AS THIS WEEK



Elon Musk's artificial intelligence startup https://t.co/gTHsS49W45 Corp. is set to close its funding round at a valuation of about $18 billion as soon as this week, according to people familiar with the matter… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) May 9, 2024

Nabeurs kwamen Airbnb, AMC Entertainment en Beyond Meat nog door met cijfers. Airbnb versloeg de analistenverwachtingen, maar dit werd overschaduwd door een zwakke outlook, waardoor het aandeel in de nabeurshandel met 8,4% onderuit ging. AMC Entertainment wist het verlies iets te verkleinen, ondanks een licht lagere omzet. De koers daalde nabeurs met 4%. Maar dat was kinderspel vergeleken met de koersklap van 13,5% nabeurs voor Beyond Meat, dat beleggers moest vertellen dat de omzet was gedaald en dat het in Q2 ook minder goed gaat dan analisten hadden verwacht.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een vlakke opening tegemoet.

Overwegend hogere koersen in Azië vannacht, vooral in China.

Bij de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) staat inmiddels de 13 op het bord. Zo laag hebben we het al maanden niet gezien.

De euro daalt heel licht naar 1,0744 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is met 2 basispunten opgelopen naar 4,50%. De Nederlandse ligt vlak op 2,76%. Op weekbasis liggen de rentes nog altijd een stuk lager.

De goudprijs staat 0,4% hoger op $2.318 per troy ounce.

De olieprijzen lopen iets op als gevolg van de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten en een daling van de Amerikaanse olievoorraden. Voor een vat WTI betaalt u nu $79,34 (+0,2%). Brent kost $83,83 per vat (+0,2%).



Ook de bitcoinkoers staat 0,2% in de plus en noteert hiermee $61.547. Daarmee is de munt afgelopen week met $4.000 in waarde gestegen.

De AEX opent naar verwachting 0,1% lager

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Er zijn vandaag nog geen advies- of koersdoelwijzigingen voor Nederlandse aandelen, maar de dag is nog jong.

Agenda: rentebesluit Bank of England en vier aandelen



Zoals gezegd is de beurs vandaag gewoon open, ondanks Hemelvaartsdag. Maar we hebben bepaald geen uitpuilende agenda.

Vier aandelen gaan ex-dividend (Philips, DSM-Firmenich, TKH en Coca-Cola EP). Ook is er een rentebesluit: van Bank of England (BoE). Net als bij de Fed van vorige week wordt het rentebesluit waarschijnlijk niet zo spannend: BoE zal het belangrijkste tarief waarschijnlijk handhaven op 5,25%. Maar de prognose voor de Britse economie en vooral hints over een eerste renteverlaging kunnen wel voor wat vuurwerk zorgen op de Britse beurs.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 TKH €1,70 ex-dividend

09:00 Philips €0,85 ex-dividend

09:00 DSM-Firmenich €2,50 ex-dividend

09:00 TKH €1,70 ex-dividend

09:00 Coca-Cola EP €0,74 ex-dividend

13:00 Bank of England rentebesluit

14:30 VS, steunaanvragen - wekelijks

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!