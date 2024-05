Futures signaleren lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteerden rond lunchtijd 0,3 procent lager. Het momentum op de aandelenmarkten stagneerde woensdag door een gebrek aan aanjagers, zei strateeg Anthony Saglimbene van Ameriprise Financial. Aandelen nemen een adempauze na de recente stijgingen als gevolg van economische data die de hoop op renteverlagingen van de Fed in 2024 levend houden, zei de strateeg. De lagere futures lijken woensdag vooral het gevolg van opmerkingen van verschillende Fed-leden. Boston Fed-president Susan Collins was woensdag de laatste beleidsmaker van de centrale bank die aangaf dat de rentetarieven waarschijnlijk stabiel zullen blijven totdat de inflatie duidelijk in de richting van de door de Fed beoogde bandbreedte van 2 procent beweegt. De opmerkingen van Collins kwamen overeen met die van de Fed-president van Minneapolis, Neel Kashkari en de president van de Richmond Fed, Tom Barkin eerder deze week. Ze waren ook allemaal grofweg in lijn met de richtlijnen die de Fed had afgegeven na haar laatste bijeenkomst eerder deze maand. Donderdag en vrijdag zullen nog meer Fed-functionarissen spreken. Ook staan er vanmiddag in de VS nog wekelijkse steunaanvragen geagendeerd. De olieprijzen wisten verder terreinwinst te boeken na de ommekeer gedurende de handel van woensdag, mede veroorzaakt door de krimpende Amerikaanse voorraden ruwe olie. Een vat WTI-olie steeg 0,6 procent naar 79,48 dollar. De tienjarige rentes in de VS liepen ongeveer 3 basispunten op en de euro/dollar daalde naar 1,0725. Bedrijfsnieuws De Britse chipontwerper ARM rapporteerde sterke cijfers, maar de aandelen daalden tijdens de handel voorbeurs met 8,4 procent, omdat de outlook beleggers niet kon overtuigen. De aandelen van Airbnb daalden ook met grofweg 8,5 procent voorbeurs, nadat de kwartaalprognoses investeerders teleurstelden. Online broker Robinhood Markets werd juist voor de openingsbel circa 5,0 procent meer waard, nadat het een recordomzet en winst rapporteerde in het afgelopen kwartaal, die de verwachtingen van analisten overtrof. SolarEdge Technologies daalde met bijna 10 procent voor de openingsbel, nadat de fabrikant van zonne-energieapparatuur een groter verlies boekte dan verwacht in het eerste kwartaal. Bovendien stelde de verwachtingen voor het tweede kwartaal teleur. AppLovin, dat technologieën ontwikkelt om klant en bedrijf dichter bij elkaar te brengen, rapporteerde een stijging van 48 procent in de omzet in het eerste kwartaal, waardoor het aandeel voor de openingsbel bijna 15 procent konden bijschrijven. De aandelen van het plantaardige vleesbedrijf Beyond Meat daalden met ruim 13 procent, nadat het een daling van de omzet in het eerste kwartaal rapporteerde. AMC Entertainment rapporteerde een verlies over het eerste kwartaal dat kleiner was dan een jaar eerder. CEO Adam Aron zei dat de bioscoopketen ‘al een tijdje had verwacht dat de Hollywood-acteurs- en schrijversstakingen van 2023 een impact zouden hebben op de box office in het eerste kwartaal’, maar ‘gesterkt was door de kracht van de bioscoopbezoeken in maart, wat ons eraan herinnerde dat beter tijden voor de hand liggen.” De aandelen daalden voor de openingsbel met 2,5 procent. Slotstanden Wall Street De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag vlak op 5.187,67 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.056,39 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 16.302,76 punten. info@abmfn.nl

