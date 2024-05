AEX houdt 900 punten waarschijnlijk niet vast, zorgen Ahold, Pharming en SBM voor spektakel?

Zal de AEX-index dapper stand houden boven de gisteren voor het eerst geslechte 900-puntengrens? Daar lijkt het niet op, met lichtrode futures. Met de cijfers van Ahold Delhaize, Pharming en SBM Offshore is dit een van de drukste cijferdagen van de week.

Vanuit technisch perspectief is er sowieso enige reden tot enige scepsis of het hoge niveau van de AEX standhoudt. Voor technisch analisten is zo'n keurig afgeronde puntengrens niet relevant: zij kijken naar steun- en weerstandsniveaus.

De AEX is door de weerstand van 894,52 punten gebroken, maar Royce Tostrams (die die 900 punten overigens al langere tijd geleden heeft voorspeld) wijst er op dat die doorbraak niet wordt gevalideerd. Er stroomt geen vers geld de Nederlandse beurs binnen en het draagvlak blijft beurs. Enige argwaan is dus op zijn plaats.

Ook Belgische beleggers kijken belangstellend naar het koersenbord, want de Bel20 heeft de 4000-puntengrens in het vizier.

Zoals gezegd hebben drie Nederlandse bedrijven hun boeken geopend. Bij onze zuiderburen kwam Heineken-concurrent AB InBev met cijfers. De volumes daalden, maar de marges en winst zaten in de lift.

Omzetgroei 31% voor Pharming

Pharming meldde over Q1 een omzetstijging van 31% op jaarbasis en ligt daarmee naar eigen zeggen op koers voor een omzetgroei van 14 tot 20% dit jaar. De stevige groei is vooral te danken aan de commerciële lancering van Joenja (leniolisib) in de Verenigde Staten.

Dat is een medicijn tegen APDS, een zeer zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. De omzet steeg daar met 21%. Ook de verkopen van het in omvang nog een stuk belangrijkere Ruconest zaten in de lift: deze stegen met 8%.

Het nettoverlies nam iets toe naar $12,4 miljoen.



Het biotechbedrijf kijkt reikhalzend uit naar de goedkeuring van leniolisib door de Europese medicijnwaakhond EMA. Hierover schrijft Pharming dat er nog wat resterende vragen waren die moesten worden beantwoord en dat het Committee for Human Medicinal Products (CHMP) zich daar nu over buigt.

Onlangs stond de koers van Pharming onder druk toen het bedrijf €100 miljoen aan converteerbare obligaties uitgaf en met de opbrengst €123,1 miljoen aan bestaande converteerbare obligaties met een looptijd tot 2025 afloste.

Ahold Delhaize overtreft analistenverwachtingen

Ahold Delhaize zag de omzet licht stijgen, terwijl analisten op een vlakke omzetontwikkeling hadden gerekend. Ook de marge pakte hoger uit dan verwacht. De operationele winst daalde op jaarbasis met 2,3% en deze was iets lager dan verwacht.

Ahold herhaalt de outlook en verwacht nog altijd een onderliggende operationele marge van meer dan 4%, mede dankzij een omvangrijk kostenbesparingsprogramma. De onderliggende winst per aandeel zal uitkomen op hetzelfde niveau als vorig jaar.

SBM Offshore ziet omzet toenemen

SBM Offshore publiceerde alleen omzetcijfers, dus naar de winstontwikkeling moet u nog even gissen. Hoewel het concern bij de publicatie van de jaarcijfers had aangegeven dat de omzet dit jaar onder druk zou komen, is toch sprake van een omzetstijging. De operationele omzet steeg met 17% naar $871 miljoen en die stijging is vooral te danken aan het Lease and Operate-segment. Het concern handhaaft de outlook.

Nikkei flink onderuit

Azië heeft weleens betere beursdagen gehad. In China kwam de rally die de afgelopen maanden heeft ingezet even tot stilstand. Op Wall Street was het ook een matte dag, dus dat was ook geen katalysator.

Vooral de Nikkei had het zwaar. De sterke volatiliteit van de yen leek op het sentiment te drukken. De koers van Nintendo daalde met bijna 4% na cijfers.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.45 uur:

Nikkei 225: -1,4%

TOPIX (Japan): -1,1%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,7%

Hang Seng (Hongkong): -0,7%

Kospi (Zuid-Korea): +0,3%

Diverse techaandelen hadden ook niet hun finest moment:

Alibaba: -2%

Baidu: -1%

Prosus-deelneming Tencent: -0,7%

TSMC: +0,2%

Kleine koersuitslagen op Wall Street

Wall Street is verdeeld de dag uit gegaan, met bescheiden winsten van 0,1% voor de S&P 500 en de Dow Jones-index en een fractioneel verlies van 0,1% voor de Nasdaq. Bij gebrek aan belangrijke macrodata konden beleggers zich volledig richten op het cijferseizoen. Er is tot nu toe weinig reden tot klagen, zo kunnen we wel concluderen.

80% van de bedrijven uit de S&P 500 is aan de beurt geweest. 77% van hen heeft een hogere winst per aandeel gerapporteerd dan verwacht en dat is volgens FactSet meer dan het tienjaarsgemiddelde. Ook de mate waarin ze de verwachtingen hebben verslagen zijn hoger dan gemiddeld.

Disney en Palantir op de pijnbank

Een van de belangrijkste cijferaars van gisteren was Disney. De winst pakte hoger uit dan verwacht, maar de omzet viel tegen. De streamingdiensten van Disney+ en Hulu samen bleken voor het eerst winstgevend. Met ESPN+ erbij was nog wel sprake van een kwartaalverlies van $18 miljoen, maar afgezet tegen het verlies van $659 miljoen een jaar eerder, stevent deze tak af op break-even. Dit werd echter overschaduwd door tegenvallende prestaties van de reguliere TV-activiteiten. Uiteindelijk zetten beleggers de koers maar liefst 9,5% lager.

Ook Palantir Technologies (-15%) wordt op de pijnbank gelegd voor een tegenvallende outlook.

Rivian, fabrikant van elektrische voertuigen, was na sluiting van Wall Street aan de beurt. Het verlies was groter dan verwacht, maar de omzet viel mee. In de nabeurshandel daalde de koers met 5,5%.

DigiTimes berichtte gisteren ook over een mogelijke samenwerking tussen Apple en Rivian. Daarmee lijkt de Apple Car van de baan. Over Apple gesproken: dit bedrijf publiceerde vorige week al de kwartaalcijfers, maar zag gisteren opnieuw de schijnwerpers op zich gericht vanwege het 'Let Loose'-evenement, waarbij het techbedrijf nieuwe producten presenteerde, waaronder een nieuwere en beduidend snellere iPad en een nieuwe Apple Pencil Pro.

Twee andere cijferaars nabeurs waren Reddit en Lyft. Voor Reddit waren de eerste cijfers sinds de beursgang in maart. Die beursgang heeft het socialmediabedrijf nogal op kosten gejaagd, waardoor het verlies fors toenam. Maar de omzet nam wel fors toe. De koers steeg gisteren met 2,3% en staat hiermee nog $1 onder de openingskoers van $50,40.

Taxibedrijf Lyft zag het verlies fors slinken en de omzet stijgen. In aanloop naar de cijfers toe werd het aandeel 5,2% lager gezet, maar in de nabeurshandel veerde de koers weer met 6,3% op.

Overnamefantasie rond Peloton

Tot slot een wonderbaarlijke opleving van Peloton. De fabrikant van fitnessapparatuur zit al een tijdje in zwaar weer. Sinds het einde van de coronapandemie is de beurswaarde verschrompeld. Topman Barry McCarthy pakte vorige week zijn biezen en het bedrijf kondigde een reorganisatie aan.

Maar het zou zomaar kunnen dat dit gaat gebeuren onder de vleugels van een private equity-bedrijf. CNBC dat diverse private equity-bedrijven als aasgieren boven het bedrijf cirkelen. Die overnamefantasie zette het aandeel gisteren ruim 15% hoger.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een vlakke tot lagere opening tegemoet.

Rode koersen in Azië vannacht.

De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) daalt nog wat verder naar 13,23.

De euro loopt daalt wat en noteert 1,0740 ten opzichte van de dollar.

De tienjaarsrente op Amerikaans staatspapier is met 1 basispunt gestegen naar 4,47%, maar ligt nog altijd veel lager dan de 4,70% die enkele weken geleden nog werd gemeten. De Nederlandse tienjaarsrente doet 2,72%.

De goudprijs loopt met 0,2% op tot $2.319 per troy ounce.

De olieprijzen zetten de glijvlucht in rap tempo voort en staan nu 0,7% lager. Voor een vat WTI betaalt u nu $77,89. Brent kost $82,57 per vat.



De bitcoin staat 0,4% lager op $62.640.

De AEX opent naar verwachting 0,4% lager.

Podcast

Aanstaande vrijdag hebben is er een speciale gast in de podcast. Namelijk: Bob Homan, hoofd ING Investment Office. Heeft u een vraag voor hem of zijn er specifieke onderwerpen die u graag besproken hoort? Laat het weten in een reactie onder dit artikel.

Heeft u de vorige aflevering al geluisterd?

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

08:10 AEX start handelsdag vermoedelijk licht lager

08:07 Productie Duitse industrie daalt minder hard dan verwacht

08:04 Ahold overtreft verwachtingen analisten

07:43 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel IMCD

07:43 SBM Offshore ziet omzet toenemen

07:17 Flinke omzetstijging Pharming

07:14 Arcadis werkt aan dijkverbetering Doeveren

07:04 Aziatische beurzen in het rood

06:53 Europese beurzen openen min of meer vlak

06:48 Productie Nederlandse industrie blijft onder druk

06:46 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:46 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:46 Beursagenda: macro-economisch

07 mei Rivian boekt groter verlies

07 mei Verlies voor Reddit door beursgang

07 mei Verlies Lyft flink geslonken

07 mei Wall Street blijft dicht bij huis

07 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

07 mei Consumentenkrediet VS stijgt veel minder hard

07 mei Olieprijzen consolideren

07 mei Apple lanceert iPads met AI-chip

07 mei Wall Street koerst licht hoger

07 mei Beursblik: weer zwak kwartaal voor Marel

07 mei AMG ziet omzet dalen en boekt verlies

07 mei Europese beurzen sluiten hoger

07 mei Marel verwacht herstel in tweede jaarhelft

07 mei Slotcall: AEX eindigt boven 900 punten, maar Exor feest niet mee

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

IMCD: naar €175 van €183 en kopen - Berenberg

Unilever: naar 4.200 pence van 4.100 pence en houden - HSBC

ING: naar €14,80 van €13,40 en houden - Barclays

Agenda: cijfers Uber, AMC en Beyond Meat

Het belangrijkste nieuws hebben we wel gehad. Drie bedrijven beleggen een jaarvergadering. Na de lunch opent Uber de boeken over het eerste kwartaal. Na sluiting van Wall Street volgen voormalige meme-aandeel AMC Entertainment en Beyond Meat.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

AMG - Jaarvergadering

Arcadis - Jaarvergadering

Wolters Kluwer - Jaarvergadering

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Uber - Cijfers eerste kwartaal (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers eerste kwartaal def (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers eerste kwartaal (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!