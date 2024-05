Bank of England handhaaft rente

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de belangrijkste rente donderdag gehandhaafd op 5,25 procent. Dit bleek uit het Britse rentebesluit.

Het besluit werd met 7 stemmen voor en 2 tegen genomen. Die twee tegenstemmers opteerden voor een renteverlaging met 25 basispunten. Bij het vorige rentebesluit stemde nog een beleidsmaker voor een renteverhoging.

"De groei in de Verenigde Staten lijkt nog altijd sterker dan in de eurozone. De onderliggende inflatiedruk in beide regio's blijft wat afnemen sinds dit jaar, maar in een lager tempo dan in de VS. Als gevolg zijn de rentes in de VS gestegen en daarmee in de rest van de wereld", merkte de Britse centrale bank op.

De centrale bank wees op de laatste economische cijfers, die lijken te wijzen op een groei van de Britse economie van 0,4 procent in het eerste kwartaal. De verwachting is dat de groei verder zal afnemen tot 0,2 procent in het tweede kwartaal. "De vraaggroei zal zwakker blijven dan de groei van het aanbod. In 2024 en 2025 zal de economie het wat moeilijker krijgen door het restrictieve beleid van centrale banken."

De centrale bank vindt het moeilijk de ontwikkelingen op de Britse arbeidsmarkt in te schatten. Een voorlopige conclusie lijkt dat de arbeidsmarkt ruimer wordt, maar in historisch perspectief nog steeds krap blijft.

In maart bleek de Britse inflatie te zijn uitgekomen op 3,2 procent tegen 3,4 procent in februari. De inflatie zal op termijn richting de doelstelling van 2 procent gaan, zo voorziet de centrale bank, mede vanwege de ontwikkeling van de energieprijzen. Tussentijds kan de inflatie wel opleven vanwege de geopolitieke ontwikkelingen en ontwikkeling van energieprijzen, hoewel de onrust in het Midden-Oosten tot dusver nog niet heeft gezorgd voor een grote impact op de olieprijzen. In twee jaar gaat de inflatie naar 1,9 procent en in drie jaar naar 1,6 procent, zo verwacht BoE.

Het monetaire beleid moet nog restrictief blijven om structureel naar de 2 procent doelstelling te gaan, stelde de bank. De bank zegt klaar te staan om het monetaire beleid aan te passen als de economische data dat toelaten.

ING verwacht dat de eerste renteverlaging in augustus zal plaatsvinden, maar sluit een verlaging in juni niet uit. Danske Bank verwacht een eerste Britse renteverlaging van 25 basispunten al in juni.

Het Britse pond noteerde kort na het rentebesluit van de Bank of England 0,3 procent lager op 1,2456 dollar.