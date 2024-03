Japanse Nikkei aarzelt rond historische all-time high van 1989

De Japanse aandelenbeurs aarzelt al een tijdje rond het niveau van het all-time high van 1989 op 38.957 punten. De afgelopen week is de Nikkei-index er eindelijk bovenuit gestegen, zij het nog nipt.

Normaal gesproken dient er bij een dergelijke belangrijke doorbraak een goede follow-up te zijn die een overtuigende doorbraak oplevert. Zo'n doorbraak moet voldoen aan de 3%-regel: op de weekgrafiek moet de uitbraak meer dan 3% bedragen en langer dan 3 weken standhouden.

Vooralsnog voldoet de Japanse beurs nog niet aan de voorwaarden voor een geldig koopsignaal.

Er is overigens nóg een reden om het getreuzel aan het all-time high van 35 jaar geleden met argwaan te volgen. De Nikkei-index heeft sinds het low van 6 oktober rond 30.487 punten, nog niet één echte stap teruggedaan. Dit impliceert dat de Japanse aandelenbeurs in een rechte lijn bijna 33% is opgelopen. Het klein dipje van 8 december rond 32.205,38 daargelaten. Dit veronderstelt dat de Japanse beurs enigszins overbought is. Verderop in deze blog vertel ik daarover meer.

De Nikkei heeft het YTD goed gedaan met een koerssprong van bijna 20%. Ook in 2023 presteerde de Japanse beurs prima met een winst van ruim 28%.

Wind in de rug

De aandelenmarkt van Japan had al langere tijd wind in de rug. De beurs werd daarbij geholpen door een goedlopende economie en behoudende inflatie in combinatie met een ruim monetair beleid.

Terwijl de rest van de wereld last had van een knellende inflatie, hadden Japanse autoriteiten een paar maanden geleden al aangegeven een einde te willen maken aan de lage rente. Dinsdag was de kogel door de kerk: de Bank of Japan heeft de rente voor het eerst sinds 2007 verhoogd. Meer daarover leest u hier.

Vandaag beoordeel ik de Japanse aandelenbeurs op basis van de korte- en langetermijnvooruitzichten. Verder bekijk ik de overbought-conditie. Ik eindig deze blog met de technische plaatjes van de euro versus de yen.

Japanse beurs vormt hogere bodem

De Nikkei 225-index herstelt vanaf de onderkant van het stijgende trendkanaal. In de recente correctie vormde de Japanse beurs rond 38.271,38 een hogere bodem binnen de stijgende trend.

Omdat de index boven de januari-top weet te blijven, wordt het positieve kortetermijnplaatje bevestigd. Er ligt steun op 38.271,38 (bodem van 12 maart). Het berekend koersdoel ligt rond 43.000 punten.

Dit technische kortetermijnprofiel laat overigens onverlet dat de Nikkei 225-index nog wel de horde op 38.957 overtuigend moet overwinnen. Deze is gevormd door de top van december 1989, wat tevens het oude all-time high van de Japanse beurs is.

Een springplank is gelegd

Ik heb het hiervoor al aangegeven: de Nikkei 225-index aarzelt wel erg lang rond het niveau van de horde op 38.957. Deze is gevormd door de top van het oude all-time high van de Japanse beurs op 29 december 1989.

De Nikkei heeft eind 2023 een hogere bodem gevormd boven de toppen van 2021 rond 30.714 punten. Met deze perfecte pullback is de springplank gelegd voor de sprong van de afgelopen vijf maanden.

Nadat ook de tussenliggende horde rond 33.772,89 punten (toppen van eind 2023 is gebroken, is eveneens een barrière opgeruimd. Wellicht ten overvloede: de afwezigheid van een tussentijdse correctie sindsdien geeft te denken.

Bij een eventuele terugval zal de voormalige horde rond 33.772,89 punten als nieuw vangnet functioneren. Hier zal dan waarschijnlijk een hogere pullbackbodem komen te liggen.

Afgezien van een eventuele tussentijdse correctie is het lange termijn technische plaatje uitstekend.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde valideert het positieve technisch plaatje van de Japanse beurs. Bovendien weet de 200-dagenlijn de correcties van de Nikkei steeds goed op te vangen.







RSI wijst op lichte overbought-conditie

De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator æ die overreacties van de markt weergeeft. De RSI van de Japanse beurs staat, met een stand van bijna 74, iets in de gevarenzone. De RSI geeft dus een lichte overbought-conditie (licht 'overgekochte') aan.

De RSI geeft aan wanneer de markt te ver naar boven of naar onderen doorschiet. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden.

Aan de RSI kunnen echter geen directe verkoopsignalen ontleend worden, want een beurs in een sterke stijgende trend kan soms maandenlang overbought blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een naderende trendverandering.

Het valt op dat de recente hogere top van de Nikkei begeleid is door een lagere top op de RSI. Er is dus sprake van negatieve divergentie. De Japanse beurs zou te hard gestegen zijn, terwijl de kracht van de markt aan het afnemen is. Dit voorspelt niet direct een grote correctie, wel gaat de oranje vlag omhoog.

Vooral de combinatie van de huidige overbought conditie en negatieve divergentie, tegelijk met de forse stijging (+33% sinds oktober) moet in de gaten gehouden worden.

Euro/yen maakt pas op de plaats

De EUR/JPY consolideert binnen de stijgende trend, net onder de weerstand rond ¥164,31 (gevormd op 17 november 2023).

Hogere koersbodems geven aan dat er bij correcties nog altijd op hogere niveaus wordt ingestapt. Met een doorbraak en slotstand boven de laatste koerstop wordt een tussenliggende weerstand uit de weg geruimd. De stijgende trend kan dan worden vervolgd. Steun ligt op ¥153,15 (bodem van 8 december 20230.

De stijgende lijn van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde weet de correcties vooralsnog goed op te vangen. Dit bevestigt de positieve technische conditie.