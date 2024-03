Japan verhoogt de rente voor het eerst sinds 2007 Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft na acht jaar afscheid genomen van de negatieve rente. Dit bleek dinsdag uit het nieuwste rentebesluit van de Japanse centrale bank. Het monetaire besluit betekent dat de kortetermijnrente nu tussen 0 en 0,1 procent uitkomt in plaats van -0,1 procent. Dit besluit werd met een meerderheid van stemmen genomen, met 7 voor en twee bestuursleden die tegen stemden. Het is de eerste renteverhoging in Japan sinds 2007. De centrale bank wil de inflatie nog altijd naar 2 procent krijgen. De verwachting is dat die inflatiedoelstelling in de loop van 2024 wordt benaderd met een verwachte 2,2 tot 2,5 procent. De BoJ sprak van een gematigd herstel van de Japanse economie, ofschoon er wel sprake is van zwakke plekken. De bank wees dinsdag op met name de onzekere factoren die de buitenlandse economieën parten spelen. De Japanse arbeidsmarkt blijft krap en de verwachting is dat de lonen dit jaar gestaag oplopen. Vorig jaar stegen de lonen al stevig. De dollar steeg na het rentebesluit van de BoJ met 0,8 procent naar 150,38 yen. De Nikkei index steeg met 0,3 procent. Bron: ABM Financial News

