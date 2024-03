MSCI World-index blijft overeind na wekenlange all-time highs

Aandelenbeurzen ondergaan flinke dips na het ontvangen van tegenvallend macro-economische nieuws betreffende de inkoopmanagersindexen. Toch geven de gezamenlijke aandelenmarkten technisch bezien aan dat de wereld er economisch niet slecht voor staat.

De markt die dat het beste illustreert is de MSCI World-index, die al wekenlang achtereen nieuwe all-time highs neerzet. Deze wereldwijde aandelenindex volgt ruim 1.650 aandelen uit 23 ontwikkelde landen en geeft dus een goede indruk van hoe het wereldwijde bedrijfsleven erbij ligt.

Beleggers geloven er wel in. Zij zetten vol in op aandelen, zeker nu het cijferseizoen geen grote tegenvallers heeft opgeleverd. Bovendien lijkt de inflatie onder controle en blijken economieën energiek.

Dikke stijging

Sinds de bodem rond 2.367 punten in oktober 2022 is de MSCI World-index een dikke 42% opgelopen. Vanaf de oktoberbodem in 2023 rond 2.731 bedraagt de stijging ruim 23%. Hierbij moet overigens wel het valutaverschil in meegenomen worden, want zeker 60% van de aandelen opgenomen in de MSCI World-index noteert in Amerikaanse dollars.

Vandaag bekijk ik de MSCI World-index, vanuit een korte- en een langetermijnperspectief. Verder beoordeel ik de iShares MSCI World tracker en de euro/ dollar koers.

Technisch sterk beeld

De MSCI World index beweegt binnen een krachtige uptrend. Het sentiment is zeer positief, getuige het patroon van fors hogere bodems.

De uptrend heeft een berekend koersdoel rond $3.600 liggen. Kortetermijnsteun ligt er rond 3.322,64 (bodem van 28 februari). De stijgende 26-dagenlijn (rode glooiende lijn) bevestigt de positieve technische conditie van de wereldaandelenindex.

Krachtige uitbraak

Het technische plaatje van de MSCI World-index is duidelijk verbeterd nadat in januari de top van begin 2022 rond 3.250 opwaarts is gebroken. Technisch ligt de wereldindex er al langer goed bij, sinds eind 2022 zijn er voortdurend hogere koersbodem gevormd.

Voor de MSCI World-index geldt een berekend koersdoel rond 4.000.

De MSCI World-index wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie, de grootste bedrijven hebben een grotere invloed op de prestaties van de index.

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode glooiende lijn) wijst op een positieve technische conditie.







iShares MSCI World-ETF

De iShares MSCI World-ETF is boven de top van januari 2022 rond €61,51 gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend en geeft een technische verbetering aan.

We houden rekening met verdere koersstijging richting €82 (berekend koersdoel). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de koers niet terugzakt onder de voormalige top rond €61,51.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode glooiende lijn) laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positief technisch beeld.

Euro blijft mat versus de dollar

Het valutapaar EUR/USD oogt neutraal. Nadat de EUR/USD weer boven de laatste koersbodem klom, is de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd.

Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt afneemt. Enkel boven weerstand $1,11 (top van 29 december 2023) klaart het beeld op. De steun ligt rond $1,07 (bodem van 16 februari).

De vlakke 200-dagenlijn wijst op een neutrale technische conditie.

