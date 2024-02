Geldstroom Nederlandse beurs blijft wat achter

De opmars van de Nederlandse beurs lijkt niet te stuiten; in de eerste helft van februari is de AEX een dikke 4% opgelopen, sinds 1 januari won de AEX ruim 8,5%. Maar helemaal zorgeloos zijn de technische condities niet.

Wat ten eerste opvalt is dat er wel geld de markt instroomt, maar dat de moneyflow-indicator (die de geldstroom meet) nauwelijks nieuwe highs maakt. Daarnaast werd de recente AEX-rally begeleid door een felle stijging van de kapitaalmarkrente. In de eerste helft van februari is de Nederlandse rente opgelopen van 2,40% naar 2,71%. Begin 2024 stond de kapitaalmarkrente nog op 2,34%.

Mijn verwachting op basis van deze drie-eenheid is dat een tussentijdse correctie van de AEX onontkoombaar is. Want een AEX-rally die onvoldoende wordt ondersteund door de instroom van vers geld is niet houdbaar, althans niet op de langere termijn. Tegelijkertijd zorgt de oplopende kapitaalmarktrente voor stevige concurrentie vanuit de obligatiemarkt.

Rente en aandelen gelijktijdig omhoog

Technisch lijkt het er niet op dat de rentedaling op de korte termijn wordt hervat, want recent is de top van 19 januari rond 2,62% opwaarts gebroken.

Rente, aandelen en moneyflow ontwikkelen zich al geruime tijd als communicerende vaten. Ik heb dat hier eerder ook besproken.

Vandaag vergelijk ik het koersverloop van de AEX nogmaals met dat van de Nederlandse rente. Ook beoordeel ik de moneyflow-indicator.

AEX-index door het dak

De AEX-index tendeert nog steeds krachtig opwaarts. Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting weerstand 880 punten (berekend koersdoel). Zolang de stijgende trend en het patroon van fors hogere toppen en bodems kunnen worden voortgezet, liggen verdere koersstijgingen in het verschiet.

Voorwaarde voor een positieve visie is dat steun 816,83 punten (bodem van 1 februari) intact blijft.

De recente stijging van de AEX kreeg een impuls nadat de top van 20 december rond 796 punten werd gebroken. De rentestijging kreeg een impuls nadat met de top van medio januari rond 2,62% hetzelfde gebeurde; ook de rente is in de afgelopen weken hard opgelopen.

De recente renteontwikkeling lijkt die van aandelen dus te weerspreken.

Nederlandse rente hard opgelopen

De Nederlandse rente heeft onlangs een structurele trendverandering ondergaan. Daarbij is de rente opwaarts gedraaid. Ten eerste is de dalende trend van de rente verlaten. Bovendien is de top van medio januari opwaarts gebroken: die lag op 2,62%. Tenslotte is er rond 2,44% een hogere bodem gevormd.

Deze trendveranderingen heb ik met mijn technische palet niet zien aankomen. Weerstand is gevormd op 2,99% (top van 4 oktober).

Geldstroom

De moneyflow-indicator is na de zwakke periode van augustus en september omgedraaid. Sinds oktober is de geldstroom stevig opgeveerd. Dit loopt vrijwel exact samen met de stijging van de AEX.

Maar er zijn een paar afwijkingen. Zo is de AEX eerst krachtig door de toppen van augustus gebroken en daarna explosief gestegen.

De geldstroomindicator heeft nu pas de toppen van augustus bereikt. De instroom van nieuw kapitaal loopt dus achter bij het koersverloop van de AEX. Parallel hieraan is de rente hard opgelopen.

De moneyflow kan verborgen koop- of verkoopdruk blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop: de moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.



Uitleg moneyflow (geldstroom)

De money flow wordt afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De moneyflow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs gaat zijwaarts met oplopende omzetten: de moneyflow stijgt. Er is instroom van vers kapitaal.

Beurs gaat zijwaarts met afnemende omzetten: de moneyflow daalt. Er is een kapitaalvlucht.

Beurs gaat omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs gaat omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs gaat omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs gaat omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Het volume van een positieve dag (als de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld. En dat van een negatieve dag (een waarop de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgetrokken.

Een stijgende moneyflow duidt dus op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On-Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume-indicator van Granville.