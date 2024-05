Bankensector viert feest

Europese bankaandelen doen het technisch bijzonder goed. Verse all-time highs wijzen op positief sentiment in de sector. Ook in Europa trekken de banken de haussekar op de beurs.

Bankaandelen lijken de pijn van hoge inflatie en sterk oplopende rente van zich af te schudden. De Europese banksector neemt een voorschot op een versoepelend rentebeleid door Centrale Banken later dit jaar.

Ik sluit niet uit dat Europese bankaandelen de rest van de markt op sleeptouw zullen nemen. Enkele Europese banken staan al op de haussekar te juichen.

Technisch volgen Europese banken hun Amerikaanse sectorgenoten, die eveneens aan het feesten zijn.

Prima performances

Nederlandse banken doen niet onder voor hun Europese concullega's. De Europese bankensector index presteert in de eerste helft van dit jaar prima met een winst van ruim 23%. ABN Amro doet met een plus van bijna 23% goed mee. ING steeg YTD +21%.

Eeuwige overnamekandidaat Van Lanschot Kempen steeg YTD al bijna 40%. Ook op de Duitse beurs is het feest. Er heerst daar een positieve stemming onder de bankaandelen. Bij onze oosterburen won Commerzbank dit jaar 29%, en steeg Deutsche Bank bijna 28%.

De Franse bankensector is verdeeld: BNP Parisbas staat dit jaar met +14% ruim onder het sectorgemiddelde, Société Generale doet +13,5%. Credit Agricole won dit jaar tot dusver een kleine 22%.

Ik bespreek de Europese bankensector: Euro Stoxx Sector Banks, ING, ABN Amro, Van Lanschot Kempen, Commerzbank, Deutsche bank, Credit Agricole, BNP Parisbas en Société Generale.

Euro Stoxx sector Banks ligt er prima bij

De Euro Stoxx sector Banks, die alle grote Europese banken volgt, staat fier overeind.

De opmars is ingezet nadat de toppen van 2022 en 2023 in de zone €115-€120 zijn gebroken. Er is blijkbaar grote vraag naar Europese banken. Het technische beeld is verder opgeklaard na de recente doorbraak boven de het topje van 4 april rond €129,94.

We zien steun rond €134,63 (bodem van medio april). Voor onze langetermijn positieve visie is het belangrijk dat de tweede steun €115,84 (bodem van 19 januari) intact blijft.

De 200-dagenlijn draait opwaarts. De stijgende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de Europese bankensector beter presteert dan de rest van de markt.

ING vormt hogere pullback bodem

Het technische plaatje van ING oogt uitstekend. Een langetermijnkoopsignaal is opgetreden nadat de toppen van 2022 en 2023 in de zone €13,80-13,99 zijn gebroken.

ING heeft vervolgens een hogere bodem gevormd boven het oude uitbraakniveau. ING heeft met deze fraaie pullback bodem ruimte gekregen voor een verdere stijging.

Ons eerste koersdoel op €16,69 (gevormd op 26 januari 2018) nadert wel. Het volgende ligt rond €18,80. Zolang de steun op €13,99 (bodem van 14 februari 2022) intact blijft, handhaven we een positieve visie.

Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde wijst op een sterke technische conditie. De opwaarts draaiende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) van ING suggereert nog betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

ABN Amro zoekt de grenzen op

ABN Amro probeert door te breken. De barrières liggen tussen €16,58 (top van 12 april) en €17 (top van begin 2023).

Na een doorbraak daarvan ligt de weg open richting €20, mogelijk zelfs €24.

Het stijgend verloop 200-daags voortschrijdend gemiddelde wijst op een redelijk technische profiel. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) draait opwaarts. Dat suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Van Lanschot Kempen heeft de weg omhoog gekozen

Van Lanschot Kempen heeft dit voorjaar vleugels gekregen. Eeuwige overnamekandidaat Van Lanschot Kempen heeft de zware horde rond €31,85 (top van augustus 2023) gebroken.

Opwaarts heeft Van Lanschot Kempen ruimte tot weerstand €46 (berekend koersdoel). De steun ligt op €26,25 (bodem van 19 januari).

De stijgende 200-dagenlijn van Van Lanschot Kempen buigt af, dat wijst op een minder positieve technische conditie. De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) van Van Lanschot Kempen suggereert nog betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Commerzbank zet goed door

Commerzbank stormt naar voren. Commerzbank heeft met de doorbraak boven de koerstoppen rond €11,94- €12 alle rommel opgeruimd. De stijgende trend is hiermee voortgezet. Een technische verbetering is opgetreden met een eerste koersdoel rond weerstand €14,97 (gevormd op 30 januari 2012).

Er lijkt zelfs een hogere pullbackbodem te zijn gevormd in april rond €12,65.

Zolang Commerzbank hogere toppen en hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief. Steun ligt op €11,94 (bodem van 8 januari).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst op een prima technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) van Commerzbank tendeert weer opwaarts. Dat suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Deutsche Bank maakt de weg vrij

Deutsche Bank heeft meerdere oude barrières opgeruimd in de zone tussen €12 en €14. Hier lagen de toppen van de afgelopen jaren.

Deutsche Bank geeft sindsdien een zeer sterke stijgende trend aan. De fors hogere koersbodems die ruim boven de voormalige koerspieken worden gevormd, zijn het bewijs van gretige kopers in de markt.

Binnen de opwaartse trend wordt nu wel de eerste weerstand €17,13 (gevormd op 22 december 2017) genaderd. Steun ligt rond €11,52 (bodem van 9 februari).

De stijgende 200-dagenlijn wijst op een sterke technische conditie. De oplopende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) signaleert dat Deutsche Bank beter presteert vergeleken met de rest van de markt.

Société Generale nog niet uitgebroken

Société Generale beweegt al ruim een jaar in horizontale richting. De afgelopen maanden boven steunzone €20,23- €21,26.

De weerstand ligt op €26,73 (top van 15 september 2023). Wacht op nieuwe technische signalen. Een opwaartse uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal aangeven dat het verdere koersverloop richting €37,67 kan (top van begin 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Société Generale krult wat op. Dit wijst op een iets betere technische conditie.

De B.O.B.-indicator vormt een hockeystick bodem, dat geeft aan Société Generale de rest van de markt wil inhalen.



Credit Agricole heeft het luchtruim gekozen

Credit Agricole vormt fors hogere bodems, die gretige kopers signaleren. Er ligt steun op €9,54 (de bodem van 24 maart). Na de uitbraak boven weerstand €14,27 heeft Credit Agricole het luchtruim gekozen. Hiermee is een 15-jarige weerstand opgeruimd.

Het aandeel beweegt in uncharted territory, waardoor we geen referentiepunten hebben waar de koers heen kan. Ons eerst berekende koersdoel ligt op €19,60.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde blijft opwaarts gericht. Dat wijst bij Credit Agricole op een sterk technisch plaatje. De recente opwaartse krul van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Credit Agricole weer beter presteert dan de markt.

BNP Paribas gaat uit z'n dak

Ook BNP Paribas heeft alle drempels geslecht. Alle belangrijke toppen van de afgelopen 7 jaar zijn inmiddels gebroken. Die lagen tussen €67 (januari 2022) en €69,17 (november 2017). Binnen deze range is het technische plaatje onduidelijk.

Er is wel voldoende ruimte tussen de steun en de weerstand om het aandeel te traden. Dat betekent dat de speculatieve belegger korte ritjes maakt en op tijd in- en uitstapt. Feitelijk is hiermee een gigantisch hoofd- en schouderpatroon voltooid.

Ook BNP Paribas beweegt in uncharted territory, waardoor we geen referentiepunten hebben. Ons eerst berekende koersdoel ligt rond €82,50.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van BNP Paribas laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.

De neerwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) krult weer opwaarts en geeft aan dat BNP Paribas iets beter gaat presteren dan de markt.