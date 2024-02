Het regent cijfers voorbeurs en na de lunchpauze kunt u wegzappen

De AEX-index opent naar verwachting 0,7% hoger en we doen het vandaag met Nederlandse inflatiecijfers en een stortvloed aan cijfers van onder andere Adyen, Unilever, ArcelorMittal en Flow Traders. Later vanmiddag nog wat Amerikaanse macrocijfers over steunaanvragen en groothandelsvoorraden, maar dat was het dan ook wel weer.

En de familie Nolet meldde dat ze 71,7% van de aandelen van het beursgenoteerde drankenconcern Bols heeft verworven, waardoor ze haar bod gestand kan doen. Dan hadden we ook nog definitieve Nederlandse inflatiecijfers. De consumentenprijzen in Nederland zijn (zoals verwacht) in januari op jaarbasis flink gestegen. Afgelopen maand steeg het prijspeil met 3,2% op jaarbasis, na een prijsstijging van 1,2% een maand eerder. Zie hieronder het koersverloop.

Bron: CBS

Wall Street

Wall Street is met winst gesloten. De S&P 500 bleef echter net onder de grens van 5000 punten, na 0,8% winst. De Dow Jones won 0,4% en de Nasdaq steeg 1%. Bedrijfsnieuws was er ook genoeg. Zo wist Uber enigszins te voldoen aan de omzetverwachtingen, maar boekte het fors minder winst afgelopen kwartaal. Enphase Energy steeg ruim 16%, nadat het bedrijf de verwachtingen ruimschoots wist te overtreffen.

Hetzelfde geldt voor Fortinet, dat eveneens steeg - maar weliswaar niet met 16%. Het cyberbeveiligingsbedrijf steeg met ongeveer 3%, na een beter dan verwachte aangepaste winst in het vierde kwartaal. Het slechte nieuws voor Fortinet is alleen dat de koerswinst vrijwel direct verdampte.

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de MIVD Chinese cyberspionage in Nederland heeft blootgelegd. De malware betrof een remote access trojan en u kunt wel raden welk via welk bedrijf dat lijntje liep met de Nederlandse computernetwerken. Niet dat Fortinet daar zoveel aan kon doen, maar het is toch een smetje op de prima cijfers.

Nabeurs kwam Paypal nog met gemengde cijfers. Het aandeel noteerde na het publiceren van de cijfers enkele procenten lager. Wat vooral opviel, was de meevallende margedruk. De aangepaste vrije kasstroom viel echter tegen. De outlook voor dit jaar is vlak: concern verwacht nagenoeg dezelfde winst als in 2023.

Dan nog even de slotstanden van de belangrijkste Amerikaanse indices.

S&P 500: +0,8%

Nasdaq: +1,0%

Dow Jones: +0,4%

Azië

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld. In Tokio werd een nieuw record in de boeken gezet, daarbij geholpen door uitspraken van de centrale bank dat de rente niet agressief zal worden verhoogd. Er was vannacht ook nog inflatienieuws uit Azië. De consumentenprijzen in China zijn in januari namelijk opnieuw gedaald. Op jaarbasis daalden de prijzen met 0,8%. Economen hadden op een daling van 0,6% gerekend, na een afname met 0,3% in december.

Ook de producentenprijzen in China zijn in januari opnieuw gedaald, zoals verwacht. Op jaarbasis daalden de prijzen met 2,5%, na een afname van 2,7% in december. De producentenprijzen daalden in 2023 elke maand.

Hier de slotstanden van de belangrijkste indices op een rij (peilmoment 8.10u):

Nikkei 225: +2,2%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,2%

Hang Seng (Hongkong): -1,1%

Kospi (Zuid-Korea): +0,1%

Cijfers Adyen lijken beter dan verwacht

Adyen kwam vanochtend met cijfers. Vooraf gaven analisten aan vooral te letten op de autonome groei en de marges. Voor het afgelopen kwartaal voorzagen analisten een autonome omzetgroei van ongeveer 23%. De marge daalde van 58,5% in het eerste halfjaar van 2022 naar 43,3% in de eerste helft van 2023. Volgens analisten was deze margedaling vooral het gevolg van de sterke groei van het personeelsbestand en hogere salarissen.

Wat er in ieder geval van de verwachtingen is uitgekomen, is dat Adyen zo'n €544,1 miljard euro verwerkte - wat 29% meer is dan een jaar geleden. In retail werd €92,9 miljard verwerkt, wat 37% meer is dan vorig jaar. Ebitda over de tweede jaarhelft bedroeg €23 miljoen, een stijging van 14%. De jaaromzet bedroeg €1,6 miljard (+22% jaar-op-jaar.), met een Ebitda van €743 miljoen.

In de komende drie jaar wil Adyen de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30% laten groeien. In 2026 zal de Ebitda-marge volgens Adyen weer boven de 50% liggen. Later komt onze Beleggersdesk met een uitgebreide analyse van de cijfers. De guidance wordt niet verder aangepast. Zie de complete toelichting hieronder.

Unilever laat hogere onderliggende omzet zien

Ook Unilever is vandaag aan de beurt. Voorafgaand aan de publicatie van de cijfers, werd al snel duidelijk dat het maar om één ding draait en dat is het omzetvolume. De omzetgroei bedroeg het derde kwartaal weliswaar 5,2% (conform verwachting), maar het was de uitsplitsing die een teleurstelling opleverde. De prijsverhogingen krikten het totale omzetcijfer wel op, maar het volume nam juist af. Het omzetvolume zakte de afgelopen kwartalen namelijk steeds verder weg: -0,2% in Q1 2023, vervolgens -0,3% in Q2 2023 en tot slot -0,6% in Q3 2023. Om 9.00u houdt Unilever een webcast, waarin de CEO en CFO toelichting geven op de cijfers.

Het bedrijf rapporteerde een opmerkelijke onderliggende omzetgroei van 7%, gedreven door positieve volumes. Ondanks uitdagingen slaagde Unilever erin een omzet van €59,6 miljard te behalen. Met name de onderliggende operationele marge liet een aanzienlijke verbetering zien, met een stijging van 60 basispunten tot 16,7%. Deze verbetering is te danken aan een toename van 200 basispunten in de brutowinstmarge voor het jaar, die nog verder steeg tot 330 basispunten in de tweede helft.

Ondanks ongunstige valuta-effecten steeg de onderliggende winst per aandeel (EPS) met 1,4%, wat de veerkracht van Unilevers prestaties aantoont. Het bedrijf heeft ook sterke kasconversie laten zien, met een vrije kasstroom van €7,1 miljard, een stijging van €1,9 miljard. Daarnaast kondigde Unilever een nieuw programma aan voor de inkoop van aandelen ter waarde van €1,5 miljard, dat in het tweede kwartaal van start gaat. Een uitgebreide analyse van de cijfers kunt u later verwachten.

Forse afschrijvingen drukken resultaat ArcelorMittal

Staalconcern ArcelorMittal heeft zijn nettowinst fors zien verdampen als gevolg van de verkoop van de activiteiten in Kazachstan en de waardevermindering van een fabriek in Italië. Ook is de omzet, voor zowel het jongste kwartaal als het volledige jaar, afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die het AEX-fonds vandaag heeft gepubliceerd. De op een na grootste staalproducent ter wereld kampte eerder dit jaar, naar eigen zeggen, al met een ‘negatieve prijs-kosteneffect’.

Wel ziet het bedrijf ‘tekenen van verbetering’ voor het komende jaar. De nettowinst kwam in 2023 uit op $0,9 mrd tegen $9,3 mrd het jaar ervoor. Volgens het bedrijf is het gecorrigeerde nettoresultaat voor het volledige jaar $4,9 mrd. Dat is dus zonder de verkoop van de activiteiten in Kazachstan (-$2,4 mrd) en een waardevermindering van $1,4 mrd op Acciaierie d'Italia (ADI), de fabriek in de hak van Italië.

Flow Traders ziet winst sterk dalen

Flow Traders heeft in het vierde kwartaal een nettowinst behaald van €6,4 miljoen. Dat is 78% minder dan de €29,5 miljoen die een jaar eerder werd behaald. De handelsinkomsten daalden ook sterk, met 37% naar €72,7 miljoen.

De onderneming sneed wel in de personeelsuitgaven, maar dat was onvoldoende om een winstval te voorkomen. Flow Traders moet het hebben van veel volatiliteit op de beurzen. Die volatiliteit valt de voorbije kwartalen tegen. In november en december was de beweeglijkheid op de beurzen zelfs op het laagste niveau van geheel 2023, zo meldde CEO Mike Kuehnel.

Beleggers eisen half miljard van ING

Een groep van meer dan 150 institutionele beleggers staat op het punt ING voor de rechter te dagen, waarbij ze een schadevergoeding van €500 miljoen euro eisen vanwege het recente witwasschandaal bij de bank. Deze ontwikkeling volgt op ING's eerdere schikking van €775 miljoen euro met het Nederlandse Openbaar Ministerie.

De financiering van de rechtszaak wordt verzorgd door de Amerikaanse procesfinancier DRRT, de identiteit van de ontevreden beleggers is onbekend.

Groot pensioenfonds stapt uit Shell

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft 97% van zijn belangen in olie- en gasbedrijven verkocht, omdat de overschakeling van fossiel naar hernieuwbaar bij die bedrijven niet snel genoeg gaat. Het fonds trekt die conclusie nadat het bestuur in de afgelopen twee jaar druk had uitgeoefend om de klimaatinspanningen van die bedrijven op te voeren. In totaal verkocht PFZW de belangen in 310 bedrijven met een totale waarde van €2,8 mrd. Daaronder bevinden zich Shell, BP en Total Energies.

De indicatoren:

De AEX opent naar verwachting hoger.

Europese futures wijzen op een overwegend hogere opening.

Azië eindigde verdeeld.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 12,83.

De euro stijgt naar 1,0786 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,64%.

De goudprijs zakt met 0,02% naar $2.033 per troy ounce.

De olieprijzen lopen licht op. Een vat WTI kost $74,15.

Bitcoin noteert 0,6% hoger op $44.477,71.

Nieuws

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

08:12 Stevig margeherstel bij Adyen

07:59 Winstgevendheid Flow Traders onder druk

07:35 Fors verlies voor ArcelorMittal

07:26 Aziatische beurzen noteren overwegend hoger

07:01 Chinese consumentenprijzen opnieuw gedaald

06:49 Chinese producentenprijzen blijven dalen

06:45 Inflatie in januari flink omhoog

06:42 Europese beurzen openen hoger

06:33 Beursagenda: macro-economisch

06:32 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:32 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07 feb GoPro boekt verlies

07 feb Paypal presteert beter dan verwacht

07 feb Disney overtreft winstverwachting

07 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

07 feb Wall Street hoger gesloten

07 feb Update: groep grote beleggers eist half miljard van ING

07 feb Consumentenkrediet VS minder hard gestegen

07 feb Olieprijs hoger gesloten

07 feb Worldline schrapt banen

07 feb Nolet doet bod op Lucas Bols gestand

07 feb Wall Street koerst af op hoger slot

07 feb Exor wil 650 miljoen ophalen

07 feb Media: groep grote beleggers eist half miljard van ING

07 feb Aantrekkende orderinstroom bij Marel

07 feb Europese beurzen lager gesloten

Shorts

De AFM meldt deze shorts:

De agenda

02:30 - China inflatie (januari)

06:30 - Nederland inflatie (januari)

07:00 - ArcelorMittal Q4-cijfers

Q4-cijfers 07:00 - Flow Traders Q4-cijfers

Q4-cijfers 07:00 - KBC Q4-cijfers

Q4-cijfers 07:00 - Barco Q4-cijfers

Q4-cijfers 07:00 - Ontex Q4-cijfers

Q4-cijfers 07:30 - Adyen Q4-cijfers

Q4-cijfers 07:30 - Siemens Q4-cijfers

Q4-cijfers 08:00 - Unilever Q4-cijfers

Q4-cijfers 13:00 - Harley Davidson Q4-cijfers

Q4-cijfers 14:30 - Wekelijkse steunaanvragen VS

16:00 - Groothandelsvoorraden VS (december)

En dan nog even dit

Na Spotify en Snap doet nu ook Alibaba mee met de 'trend':

Alibaba cut its staff by roughly 20,000 over the course of 2023, adding to a spate of layoffs spanning global tech companies https://t.co/mV7fzDWf7u — Bloomberg (@business) February 7, 2024

Harde landing, zachte landing of helemaal geen landing?

If this is what a soft landing looks like, someone please explain for whom it is soft!



Announced staff cuts: pic.twitter.com/8NIykMXu8I — Art Berman (@aeberman12) February 5, 2024

Who's next?

Nu ook rollerbank voor e-bike: opgevoerd betekent boete https://t.co/WQbmDuQ6vz pic.twitter.com/Hv7hTI1hJ3 — RTL Nieuws (@RTLnieuws) February 7, 2024

Tot zover de uitgebreide toelichting van Omtzigt

Als je geen zin hebt in vragen na een talkshow, dan laat je de taxi zo dicht mogelijk tot de deur rijden. #Omtzigt #formatie #Humberto pic.twitter.com/g18pWpZGOj — Sam Hagens (@SamHvNL) February 6, 2024

Luistervragen voor de podcast

Morgen is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van de enige echte IEX BeleggersPodcast. Aan het roer zit hoofd content Pieter Kort, geflankeerd door hoofd beleggersdesk Hildo Laman en IEX Profs-hoofdredacteur Rob Stallinga. Mocht u een speciaal verzoek hebben voor de heren, stuur uw vraag dan vooral in. Dat kan in het onderstaande reactieveld.

Veel plezier en succes vandaag.