Dit was de beursdag van 14 mei 2024

De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in april harder gestegen dan verwacht, maar de beurzen reageren er nauwelijks op. De AEX (-0,1%) pruttelt voornamelijk net onder de slotkoers van gisteren met een baaldag voor de verzekeraars en champagne voor Prosus met de groeten van Tencent.

Uiteindelijk sluiten we af op 910,63 punten op een dag dat de AMX (+0,9%) en AScX (+0,9%) wel beide groen kleuren.

Dan maken we ook nog even een rondje langs de VS en Azië. Om te beginnen met Wall Street, dat vanmiddag licht hoger van start ging. Eerder vandaag bleek al dat de VS forse importtarieven op Chinese elektrische auto's zet. Het Amerikaanse importtarief op Chinese elektrische voertuigen wordt namelijk verviervoudigd, van 25 naar 100%. Hieronder ziet u de actuele (17.30u) tussenstand op Wall Street.

Dan gaan we meteen door naar Azië, waar de Taiwanese chipmaker TSMC de High NA EUV-machines van ASML mogelijk niet nodig heeft. Dit meldt persbureau Reuters. Het aandeel ASML daalt vandaag met 1,4%. Volgens analist Ivo Breukink zitten er echter haken en ogen aan deze uitspraak. "Het was al bekend dat TSMC terughoudend is met het aankopen van de nieuwste High-NA EUV machines van ASML. TSMC denkt namelijk dat het gebruik van de oudere EUV-machines minder op de kosten zal drukken."

"Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor ASML, dat hier hoge marges aan hoopte te verdienen. Gelukkig staat daar tegenover Intel wel al inzet op deze nieuwe machines en de hele productie van 2024 al heeft opgekocht." In de aanstaande analyses van zowel TSMC als ASML zal Breukink hier nog dieper op in gaan.

Dan is er ook nog nieuws omtrent e-commercegigant Alibaba. Het concern maakte het afgelopen kwartaal minder winst, maar boekte wel meer omzet. Vorige week deelde ik met u een technisch plaatje over het aandeel Prosus, maar daar kom ik zo nog op terug. Als we het dan toch over Alibaba hebben, hierbij een nieuw plaatje met een mogelijke koopkans.

Zoals u hierboven ziet, lijkt het aandeel Alibaba te zijn uitgebroken. Houd dit aandeel dus nog even goed in de gaten. Waarom zou u? Omdat onze optie-specialist Hildo Laman al op 20 december 2023 een optietip op dit aandeel publiceerde. Vandaag kregen Premium-abonnees een belangrijke update. Vorige week zagen we bovendien een soortgelijk koersverloop bij Prosus. Zie hieronder.

Wie vorige week een positie innam, heeft nu al ruim 5% koerswinst behaald. Ook vandaag is Prosus (+3,5%) het hardst stijgende AEX-aandeel. Natuurlijk is het aandeel Prosus ook geholpen door het nieuws dat deelneming Tencent in het eerste kwartaal van 2024 de omzet flink heeft zien stijgen, waar de winst zelfs met tientallen procenten opliep. Dit bleek uit de cijfers van het Chinese techbedrijf, waarin Prosus een groot belang heeft.

Triodos wil certificaten aan Euronext noteren

Triodos start de voorbereidingen voor een notering aan Euronext om op deze manier de vastgelopen handel in certificaten vlot te trekken. Dit is goed nieuws voor certificaathouders. De duurzame bank maakte namelijk lang gebruik van een eigen handelssysteem voor de certificaten. Tijdens de coronacrisis bleek dat systeem niet meer te functioneren.

Er was onzekerheid in de markt waardoor het aanbod van certificaten de vraag ruimschoots overtrof. De handel werd stilgelegd. Ruim drie jaar konden certificaathouders van Triodos niet meer bij hun geld. "We zijn tot de conclusie gekomen dat een notering aan Euronext een betere toegankelijkheid biedt en daardoor beter aansluit bij nieuwe en huidige investeerders", zei CEO Jeroen Rijpkema dinsdag in een toelichting. Morgenochtend volgt een artikel van analist Martin Crum. Houd de site goed in de gaten.

Professionele beleggers storten zich in toenemende mate op deze marktniche

De interesse om te beleggen in grondstoffen neemt toe - een gespecialiseerde tak van sport waarin eerst vooral hedge funds actief waren, maar in toenemende mate nu ook institutionele beleggers. Begrijpelijk: hier vallen flinke rendementen te boeken, mits de beleggingstrategie juist gekozen is uiteraard.

Wereldwijd dreigen er in diverse segmenten tekorten te ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor koper, waarvan de productiecapaciteit achterblijft bij de (verwachte) vraag. Koper is een belangrijke grondstof voor onder andere de energietransitie. Er is al diverse malen bij stilgestaan. Weten hoe het zit? Lees het hier.

"Veel interesse in resterende activiteiten OCI"

OCI gaat nog altijd gebukt onder lastige marktomstandigheden, nu de prijzen van stikstof voor kunstmest onder druk staan. Door interne efficiency is het bedrijf er toch in geslaagd een nettoverlies om te draaien naar een plus. Dat is een goede prestatie omdat er ook weer verliezen werden geleden op termijncontracten op gas.

Voor beleggers is het vooral interessant wanneer de kapitaalteruggaven zullen plaatsvinden van de grote desinvesteringen van vorig jaar en wat OCI met de resterende activiteiten van plan is. Het scenario dat OCI uiteindelijk volledig wordt opgeknipt en verkocht wordt steeds realistischer. Is het aandeel koopwaardig?

B&S draait goed, met één dissonant

B&S leverde een kwartaalrapport af dat op zich weinig operationele verrassingen kent. De groep verstrekt uitsluitend omzetcijfers. De qua omzet sterke onderdelen van vorig jaar, te weten Beauty, Personal Care en Travel Retail, zijn goed blijven draaien. B&S Liquors, dat de omzet vorig jaar al met bijna 10% zag dalen, kreeg andermaal een tik van liefst 19,8%. Helaas spreekt het bedrijf nog niet van enig herstel hier.

Wel opvallend is de aangekondigde overname van een aantal overheids- en defensieprojecten voor de levering van voeding. Deze projecten worden overgenomen van de meerderheidsaandeelhouder. Dat kan niemand anders zijn dan mede-oprichter Willem Blijdorp. Voor beleggers die hopen op een nieuw bod van Blijdorp op geheel B&S geeft dat weer stof tot nadenken. Of onze analisten positief zijn over dit aandeel, leest u hieronder.

Top 3 stijgers en dalers

De stijger van de dag is Just Eat Takeaway. In Duitsland wint branchegenoot Delivery Hero namelijk flink na het bericht dat Uber de Taiwanese activiteiten van Delivery Hero overneemt voor $950 miljoen. Donderdag organiseert Just Eat Takeaway een aandeelhoudersvergadering.

Rentes

De rentes doen per saldo niet veel vandaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,82%.

Brede markt

De euro wint wat terrein ten opzicht van de dollar en noteert op 1,0815. Het eerder gepubliceerde Amerikaanse PPI-cijfer zette de dollar lager. Dit kunt u in onderstaande grafiek zien. Een goedkopere dollar betekent ook dat grondstoffen in waarde stijgen. Dat zien we heel mooi terug bij goud: +0,7%. Ook zilver stijgt gezellig mee met 1,1%. Koper krijgt de gouden medaille door de stijging van 4,1%.

De bitcoin-trein dendert krijgt een halt toegeroepen en noteert op $61.833. Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $77,60 dollar. Toch blijven beleggers rustig. Dat zien we terug aan de volatiliteitsindex, die vandaag per saldo ook niet veel doet.

Hieronder het complete overzicht zoals u van ons gewend bent:

Verder op het Damrak

ING heeft het koersdoel voor Basic-Fit (+1,5%) verlaagd van €37,50 naar €35,75 met een herhaling van het koopadvies.

(+1,5%) verlaagd van €37,50 naar €35,75 met een herhaling van het koopadvies. Verzekeraars Aegon (-0,2%), ASR (-2,2%) en NN (-1,3%) hebben duidelijk niet hun dag.

(-0,2%), (-2,2%) en (-1,3%) hebben duidelijk niet hun dag. Ebusco (+1,7%) draagt Michiel Peters voor als co-CEO.

(+1,7%) draagt Michiel Peters voor als co-CEO. OCI (+4,1%) plust op cijfers die voorbeurs bekend werden gemaakt.

(+4,1%) plust op cijfers die voorbeurs bekend werden gemaakt. Goldman Sachs is gestart met het volgen van WDP (+1,5%) met een koopadvies en een koersdoel van €30,80.

(+1,5%) met een koopadvies en een koersdoel van €30,80. Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor ING (+1,5%) verhoogd van €15 naar €18,50 met handhaving van het koopadvies.

Klik hier voor een compleet overzicht van alle koersdoelveranderingen.

Agenda: woensdag 15 mei

07:00 ABN AMRO - Cijfers eerste kwartaal

07:00 InPost - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Allianz - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Merck KGaA - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 RWE - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Thyssenkrupp - Interimcijfers (Dld)

09:00 ASMI - Ex-dividend

00:00 Avantium - Jaarvergadering

00:00 Corbion - Jaarvergadering

09:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (NL)

09:30 Consumentenuitgaven - Maart (NL)

09:30 Internationale handel - Maart (NL)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (eur)

11:00 Industriële productie - Maart (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - April (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - April (VS)

14:30 Empire State index - Mei (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Maart (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Mei (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS

22:00 Cisco - Cijfers derde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Gamestop through the roof!

Consumentenprijzen VS harder gestegen dan verwacht

Home Depot ziet omzet en winst dalen

Nederlandse belasting op aandeleninkoop mogelijk ingetrokken

