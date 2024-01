Slotcall: AEX laat 800-puntengrens achter zich en nadert recordniveau

De AEX (+0,3%) gaat vandaag vrolijk verder met waar het al anderhalve week mee bezig is: stijgen. Vorige week gaf ASML met verpletterende Q4-cijfers het goede voorbeeld, waardoor een nieuw all time high voor de AEX (met nog 8 punten te gaan) binnen handbereik is. De AEX-index sluit uiteindelijk op 819,91 punten.

Er viel vandaag genoeg te beleven op de beurs. Zoals gezegd is de afstand tot een nieuwe all time high nog maar 8 punten, dalen de rentes over de gehele Europese linie in aanloop op het rentebesluit van de Fed, de Chinese vastgoedgigant Evergrande is failliet verklaard, de claimhandel van Avantium ging van start, bij Philips wegen de cijfers zwaarder dan het akkoord met de FDA en Ebusco stijgt, ondanks een (al ingeprijsde) omzetwaarschuwing en toestemming voor de uitgifte van nieuwe aandelen.

De AMX (+0,1%) en AScX (-0,1%) staan ook lijnrecht tegenover elkaar. Enkele dalers zijn Signify, dat vrijdag met gemengde resultaten kwam. Daarop volgde een scherpe analyse van onze beleggersdesk – via deze link te lezen. Ook Ebusco (dat opmerkelijk genoeg geen updates gaf over nieuwe orders) en Corbion (dat woensdag met een goed verhaal moet komen tijdens de beleggersdag en trading update) zitten in zwaar weer.

Wall Street ging overwegend vlak van start. Hieronder ziet u de actuele (17.30u) stand van zaken.

Inflatie, inkoopmanagersindices en Fed-rentebesluit

Dan het macronieuws, waar er ook deze week geen gebrek aan is. In de eerste weekhelft blijft het nog relatief rustig, maar vanaf woensdag gaan we los. Morgen draaien we nog even warm met voorlopige BBP-cijfers en definitieve cijfers over het consumentenvertrouwen uit de EU. De VS heeft wat te melden over de vacatures en eveneens consumentenvertrouwen.

Op woensdag trapt China om 04.00u (onze tijd) af met inkoopmanagersindices industrie (consensus 49,2) en diensten (consensus 50,5). Dan is de toon gezet en komt telecomconcern KPN om 7.00 met Q4-cijfers. Corbion houdt een beleggersdag en Duitsland geeft inzicht in voorlopige inflatie- en werkloosheidscijfers. Om 20.00u neemt de Fed een rentebesluit. Uit de FedWatch-tool van CME blijkt dat 97% van de markt rekent op een onveranderde rente. Het lijkt meer zaak om te zoeken naar hints voor de komende Fed-vergaderingen. Denk aan die van maart bijvoorbeeld.

In de tweede weekhelft volgen inkoopmanagersindices industrie uit Japan, China, VS, Nederland en eurozone. De BoE neemt een rentebesluit en we krijgen Europese (voorlopige) inflatiecijfers. Op vrijdag volgen op gebruikelijk tijdstip 14.30 nog de NFP (banengroei)-cijfers uit de VS. Dan nog even een blik op de bedrijven die met cijfers komen.

Want het cijferseizoen gaat natuurlijk ook gewoon door. Sterker nog, we zijn pas net begonnen. In Nederland openen KPN, ING, Shell en TomTom de boeken. Dat is nog vrij rustig vergeleken met de VS. Want daar gaat het weer ouderwets stormen. Concerns als Alphabet, Microsoft, Starbucks, Boeing, Mastercard, Qualcomm, AMD, Amazon, Meta, Apple, Chevron, Exxon Mobil en Pfizer passeren de revue, om er maar een aantal te noemen. Goed, u bent weer op de hoogte.

Avantium

Avantium, een Nederlands bedrijf dat duurzame biobased kunststoffen en chemicaliën ontwikkelt, kondigde vrijdag een claimemissie ter waarde van 50 miljoen euro aan, die oploopt tot €70 miljoen. De aandelen worden aangeboden voor €1,87 per aandeel en 8 bestaande aandelen geven recht op 5 nieuwe aandelen.

De emissie is bedoeld om de bouw van een nieuwe FDCA-fabriek in Delfzijl te financieren. De emissie is bovendien volledig onderschreven door enkele bestaande en nieuwe aandeelhouders, waaronder Pieter Kooi en SENFI. Maar mochten bestaande aandeelhouders niet meedoen aan de emissie, zullen zij te maken krijgen met een aanzienlijke verwatering van hun belang.

Afhankelijk van het uiteindelijke bedrag dat wordt opgehaald, kan de verwatering variëren van 60% tot zo'n 85%. Beleggers moeten beslissen of ze bereid zijn om extra te investeren in het fonds of niet. Eén ding is zeker: deze emissie belooft volatiele handel. Hoe het precies zit, leest u hieronder.

Philips

Philips boekte in het vierde kwartaal van 2023 winst, ondanks een lagere omzet. Dat meldde het concern vanochtend. In het afgelopen kwartaal behaalde Philips een omzet van €5,1 miljard, wat lager is dan de €5,4 miljard van een jaar eerder. Onder de streep restte een bescheiden nettowinst van €38 miljoen. In het laatste kwartaal van 2022 boekte Philips nog een verlies van €105 miljoen. En dat zelfs met terugroepacties en claims van de FDA (Amerikaanse toezichthouder) over problemen met de slaapapneu-apparaten en MRI-scanners. Het kan verkeren.

Vlak na de publicatie van de cijfers, blijkt ook dat Philips een akkoord heeft bereikt met de Amerikaanse toezichthouder over de kwestie met de slaapapneu-apparaten in de VS. Het bereikte akkoord, wordt nu ingediend bij de rechtbank voor goedkeuring. Bij groen licht krijgt Philips meer duidelijkheid over het herstel van de betreffende activiteiten. Tevens werd er opnieuw een flinke voorziening getroffen in verband met een bereikte schikking met de Amerikaanse FDA. Daar zit een venijnig staartje aan, waarover u in onderstaande analyse van Martin Crum meer kunt lezen.

WDP

WDP blijft volgens analist Peter Schutte een solide verhaal. "Logistiek vastgoed is sowieso het best lopende segment binnen de sector. Waar logistiek altijd als het meest cyclische werd omschreven, profiteert het nu van structurele groeitrends. Dit zorgt voor een hoge bezettingsgraad en goed voorspelbare resultaten", aldus Schutte in zijn analyse.

Het vastgoedfonds overhandigde over geheel 2023 een EPRA-winst van €289 miljoen, een stijging van 22%. Door uitbreiding van het aantal uitstaande aandelen met 9,2% door emissie en keuzedividend, bleef de stijging per aandeel beperkt tot 12% op €1,40. Dat is conform de eigen prognose. En door de emissie van €300 miljoen afgelopen november heeft WDP de toch al zo sterke balans verder verstevigd. Of Schutte het aandeel koopwaardig acht, leest u in onderstaande analyse.

Texas Instruments

De omzet en winst van Texas Instruments van het afgelopen kwartaal stelden wat teleur, al viel vooral de outlook tegen. Het herstel in de chipmarkt wordt uiteindelijk vooral gestuwd door AI en daar heeft dit bedrijf nu juist weinig mee van doen.

Waar het bij makers van geavanceerde chips zoals TSMC en Micron weer de goede kant op lijkt te gaan, is dit bij analoge chipbedrijven (nog) niet het geval. Dat geldt ook voor Texas Instruments, waar de omzet 13% naar beneden ging tot $4,1 miljard in het laatste kwartaal.

Of onze analist Ivo Breukink dit aandeel als koopwaardig beschouwt, leest u in zijn analyse.

Top 3 stijgers en dalers

Avantium, Philips en Accsys delven vandaag het onderspit. Avantium doet het echter beter dan de koers op het bord doet vermoeden: aandeel gaat ex-claim. Verdere verkoopdruk zal wellicht nog even aanhouden, omdat niet iedere aandeelhouder met de emissie mee wil doen.

Rentes

De rentes nemen vandaag gas terug. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier daalt 6 basispunten tot 2,51%.

Brede markt

De euro verliest 0,4% en noteert op 1,0804. Goud mag 0,4% bijschrijven en blijft nog altijd boven de $2000-grens. Zilver doet het nog wat beter en noteert op $23,10. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) wint 4,6%. Bitcoin wint flink (+2,8%) en noteert op $43.100. De olieprijs een aantal procenten en gas trapt op de rem: -1,6%.

Het Damrak

Dataleverancier Wolters Kluwer (+0,3%) ligt er goed bij vandaag.

(+0,3%) ligt er goed bij vandaag. Levensmiddelenconcerns Ahold Delhaize (+0,9%) en Unilever (+0,2%) winnen ook terrein.

(+0,9%) en (+0,2%) winnen ook terrein. Shell (+1,2%) stijgt en trekt zich weinig aan van de dalende olieprijs en de lagere winstverwachting.

(+1,2%) stijgt en trekt zich weinig aan van de dalende olieprijs en de lagere winstverwachting. KPN (-0,7%) maakte in Q4 waarschijnlijk meer omzet t.o.v. het voorgaande jaar, met een flinke verbetering van de kasstromen. Voor nu nog even pas op de plaats.

(-0,7%) maakte in Q4 waarschijnlijk meer omzet t.o.v. het voorgaande jaar, met een flinke verbetering van de kasstromen. Voor nu nog even pas op de plaats. Corbion (-1,9%) moet prijsgeven in aanloop naar de beleggersdag en trading update op woensdag.

(-1,9%) moet prijsgeven in aanloop naar de beleggersdag en trading update op woensdag. CTP (-0,4%) verhuurt ruimte aan Vitesco in Tsjechië

(-0,4%) verhuurt ruimte aan Vitesco in Tsjechië Ebusco (+0,4%) geeft een omzetwaarschuwing, maar die lijkt gezien de stand van vandaag al ingeprijsd. Een deel van de verwachte omzet in 2023 is doorgeschoven naar 2024 en het concern kondigde een co-CEO aan. Volgens Ebusco heeft de omzetwaarschuwing geen invloed op het productieplan voor 2024. Toch blijven nieuwe orders de grootste zorg - waar geen update over werd gegeven.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASML: naar € 1014 van € 768 en kopen - Susquehanna Financial

UMG: naar € 30 van € 26,25 en kopen - Barclays

Signify: naar €28 van €26 en houden - ING

Agenda: dinsdag 30 januari

00:00] Renewi - Trading update derde kwartaal

- Trading update derde kwartaal 06:30] Producentenprijzen - December (NL)

06:30] Producentenvertrouwen - Januari (NL)

07:30] Economische groei - Cijfers vierde kwartaal vlpg (Fra)

11:00] Economische groei - Cijfers vierde kwartaal vlpg (eur)

11:00] Consumentenvertrouwen - Januari def. (eur)

12:00] UPS - Cijfers vierde kwartaal (VS)

- Cijfers vierde kwartaal (VS) 13:00] General Motors - Cijfers vierde kwartaal (VS)

- Cijfers vierde kwartaal (VS) 13:00] ManpowerGroup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

- Cijfers vierde kwartaal (VS) 13:00] Pfizer - Cijfers vierde kwartaal (VS)

- Cijfers vierde kwartaal (VS) 15:00] Huizenprijzen Case Shiller - November (VS)

16:00] Vacatures - December (VS)

16:00] Consumentenvertrouwen CB - Januari (VS)

22:00] Alphabet - Cijfers vierde kwartaal (VS)

- Cijfers vierde kwartaal (VS) 22:00] Microsoft - Cijfers tweede kwartaal (VS)

- Cijfers tweede kwartaal (VS) 22:00] Starbucks - Cijfers vierde kwartaal (VS)

