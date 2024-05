Dit was de beursdag van maandag 20 mei 2024 met Alfen, Nvidia, Apple en ASR

Dat de AEX (+0,2%) wint, maar per saldo niet veel van zijn plek komt, heeft vandaag weinig te maken met koudwatervrees. Vandaag is het namelijk voor velen een vrije dag wegens Tweede Pinksterdag, maar de beurs heeft geen lang weekend.

Onze hoofdindex pruttelt voornamelijk rond de slotkoers van vrijdag, nadat het eerder al de magische 900-puntengrens doorbrak. Vandaag sluiten we af op 914,95 punten. Ook de Dow Jones is inmiddels de 40.000-puntengrens gepasseerd. Down Jones? Niks ervan. Ook de Nasdaq en S&P 500 zijn vanmiddag hoger van start gegaan. Hieronder ziet u de actuele (17.30u) tussenstand op Wall Street.

Leuk nieuwtje bij Apple: concern wil in 2025 een nieuwe versie van de AirTag uitbrengen. Dat zegt Bloomberg-journalist Mark Gurman. De vernieuwde tracker zou over een verbeterde chip beschikken die betere locatietracking mogelijk maakt. Afgelopen maand steeg een aandeel Apple met bijna 15%.

Apple is Reportedly Testing New AirTag with U2 UWB Chip for 2025 https://t.co/GkOpGt2Lj0 #apple #feedly — Marc (@snavemarc) May 20, 2024

Het duurt inmiddels ook niet lang meer tot Alfen met cijfers komt. Om 18.00u opent het concern de boeken en de ervaring leert dat nieuws van Alfen geregeld leidt tot koersturbulentie. Daar gaan we morgenvroeg achter komen, want wanneer Alfen publiceert is de beurs al gesloten. Uit een korte inventarisatie van ABM Financial News blijkt dat analisten rekenen op een hogere omzet en Ebitda. Op maandbasis staat Alfen zo'n 15% hoger, maar ytd bedraagt het koersverlies nog altijd bijna 30%.

April was een turbulente maand voor Alfen. Daags voor de jaarvergadering maakte Alfen bekend af te zien van de voorgenomen benoeming van de nieuwe CFO Boudewijn Tans. Eerder moest Alfen de productie van zijn Pacto middenspanningsruimtes (bedoeld om het stroomnet te versterken) plotseling staken, nadat nadat in enkele ruimtes die zijn geleverd aan netbeheerder Liander vocht was aangetroffen. Inmiddels is een nieuwe productiemethode bedacht.

Dan breken Aalberts en Nvidia de week. Laatstgenoemd aandeel staat ytd op een plus van 92%. Ook Aalberts doet het lang niet slecht met een plus van ruim 22% (ytd ook). De jaarcijfers van Aalberts waren om door een ringetje te halen, vond analist Martin Crum. Toch ontbrak er iets essentieels, waardoor beleggers overmorgen extra scherp moeten zijn. Verder krijgen beleggers inzicht in de Fed-notulen op woensdag en volgen de inkoopmanagersindices op donderdag.

Uitbraak en dus een koopkans bij Alibaba?

Zoals u zich wellicht kan herinneren, deelde ik in de slotcall van vorige week dinsdag een plaatje van Alibaba. Een aantrekkelijk koopmoment deed zich voor, na een mogelijke uitbraak. Hieronder ziet u het plaatje, toen de koers op $84,60 stond.

Natuurlijk is het altijd even afwachten hoe zo'n uitbraak eruit ziet. Onze TA-specialisten van Tostrams.nl kunnen u daarover alles vertellen. Want soms kan er namelijk sprake zijn van een valse uitbraak. Een valse uitbraak verwijst naar een situatie waarin de prijs van een aandeel tijdelijk door een belangrijk steun- of weerstandsniveau breekt, maar daarna snel terugkeert binnen het eerdere bereik.

Een mogelijk oorzaak is marktmanipulatie of het verschijnen van onverwachte/onvoorziene nieuwsberichten. In het geval van marktmanipulatie kunnen grote spelers of institutionele beleggers de markt tijdelijk bewegen om kleinere traders in de val te lokken. Hoe kunt u zo'n valse uitbraak herkennen? Daar zijn een aantal tips voor. Doe bijvoorbeeld een volume-analyse, waarbij u controleert of de uitbraak gepaard gaat met hoog volume. Laag volume kan een indicatie zijn van een valse uitbraak.

Nu, bijna een week later, krijgen we meer bevestiging dat het in het geval van Alibaba mogelijk niet gaat om een valse uitbraak. Let op dat u hier wel scherp op blijft. Vorige week stond de koers op $84,60. Nu, nog geen week later, staat er $88,54 op de borden. Een mooi weekrendement, maar houd Alibaba zeker goed in de gaten.

Als we zo alle agendapunten bij elkaar hebben geveegd, is de beursagenda deze week toch nog vrij goed gevuld. Beleggers zullen met veel aandacht uitkijken naar Nvidia, dat woensdag nabeurs zijn cijfers publiceert. Onze analist Ivo Breukink blikt vandaag alvast vooruit op dit veelbelovende moment.

Lukt het Nvidia om aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen?

Goed is zelden goed genoeg wanneer Nvidia zijn cijfers publiceert. Analist Ivo Breukink kan het weten, want overmorgen opent Nvidia de boeken en dit is de kwartaalpresentatie waar het meeste naar wordt uitgekeken, zowel op Wall Street als daarbuiten. De verwachtingen omtrent het aandeel zijn hooggespannen.

Daarnaast is er de laatste tijd meer nieuws naar buiten gekomen dat een positieve invloed zal hebben op Nvidia, met name dankzij forse investeringen van grote techbedrijven zoals Microsoft en Alphabet in AI. Een deel van deze miljarden zal naar Nvidia gaan. Maar er zit een addertje onder het gras. Lees de analyse hieronder.

Woensdagavond opent Nvidia weer de boeken. Naar de kwartaalpresentatie wordt het meest uitgekeken door zowel Wall Street als handelaren daarbuiten. Lukt het Nvidia om aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen? https://t.co/P3uuOdC23L — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 20, 2024

ASR kan opgelucht ademhalen

Verzekeraar ASR kan opgelucht ademhalen: Aegon kwam eind vorige week met cijfers en liet daarbij weten (nog) geen plannen te hebben om het verkregen belang van 29,9% is ASR van de hand te doen.

Een dergelijk omvangrijk aandelenpakket in de open markt verkopen, is vrijwel ondoenlijk. Dat zou tot een forse koersdruk op ASR leiden. Idealiter kan Aegon een deel van dat belang onderhands plaatsen: wellicht dat het Franse BNP Paribas interesse heeft, danwel een andere financial met ambities op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in onderstaande analyse.

Opluchting voor ASR: Aegon 'nog' niet van plan om belang te verkleinen https://t.co/xmLgB5iCqL — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 20, 2024

Metal Mania

Het zijn niet alleen de grote indices die op recordjacht zijn, elders is het ook feest en worden er in rap tempo all-time highs op het koersenbord gezet. Dat geldt dan in ieder geval voor koper en goud; zilver piekt weliswaar ook, maar daar is van een recordprijs nog absoluut geen sprake. Kortom: Metal Mania.

De goudprijs, de koperprijs en de mijnbouwaandelen https://t.co/16pg2FEDEn — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 20, 2024

Top 3 stijgers en dalers

De dalers van de dag zijn Brunel, dat vandaag ex-dividend (€0,55) gaat, Just Eat Takeaway en Galapagos. Beleggers kijken rijkhalzend uit naar de cijfers van Alfen, die over een kwartier worden gepubliceerd.

Rentes

De rentes doen per saldo niet veel vandaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,80%.

Brede markt

De euro/dollar noteert op 1,0861. Goud gaat vandaag goed: +0,4%, waardoor de prijs stijgt naar $2.423. Zilver stijgt gezellig mee en noteert op $31,87. In november 2023 schreef ik al een artikel toen de zilverprijs op $23,32 stond. Premium-abonnees die het stuk hebben gelezen, hebben hier een fraai rendement aan overgehouden. Ook bitcoin stijgt vandaag 0,8% tot $67.381. Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $79,34. Toch blijven beleggers rustig. Dat kunt u terugzien aan de VIX-index, die momenteel op 12,27 noteert.

Verder op het Damrak

Vliegt Air France-KLM (+1,3%) mee op het nieuws dat budgetmaatschappij Ryanair beter heeft gepresteerd én voor honderden miljoenen euro's eigen aandelen gaat inkopen.

(+1,3%) mee op het nieuws dat budgetmaatschappij Ryanair beter heeft gepresteerd én voor honderden miljoenen euro's eigen aandelen gaat inkopen. Is UMG (-0,6%) de grootste daler in de AEX-index, maar ook dit aandeel gaat vandaag ex-dividend (€0,27).

(-0,6%) de grootste daler in de AEX-index, maar ook dit aandeel gaat vandaag ex-dividend (€0,27). Stijgt Alfen (+2,7%) in aanloop naar de presentatie van de cijfers.

Agenda: dinsdag 21 mei

07:00 uur: Envipco Q1-cijfers

09:00 uur: Euronext ex €2,48 dividend

09:00 uur: Fagron ex €0,30 dividend

09:00 uur: Shell jaarvergadering in Londen

11:00 uur: Handelsbalans maart (eurozone)

13:00 uur: Lowe's Q1-cijfers

13:00 uur: Macy's Q1-cijfers

14:30 uur: Pharming jaarvergadering

En dan nog even dit

Chinese beurs niet links laten liggen

‘Nog even en Chinese beurs is best presterende beurs van dit jaar’ https://t.co/5l0mhi997s — BNR Nieuwsradio (@BNR) May 19, 2024

"Maar nog niet voor de consument"....

Warmtenet is in oude stadscentra veel goedkoper dan warmtepomp: ‘Maar nog niet voor de consument’ https://t.co/hjp0dN6DGp — Huurdersraad van Nijestee (@huurdersraadnij) May 20, 2024

Plasterk trekt zich terug na aantijgingen

Ronald Plasterk trekt zich terug als kandidaat voor premierschap. Erg jammer! Ik wens Ronald sterkte en vind het verschrikkelijk dat hij zonder proces of uitkomsten van onderzoeken als persoon voor het leven is beschadigd. https://t.co/pEqp8bZ0x8 — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 20, 2024

Zilver gaat voor goud!

Spot silver recently surpassed $30 per ounce.The World Silver Association expects that supply will grow 2%-3% and demand will rise 1% in 2024. Share your view on silver.#noah #noahholdings #ETFs pic.twitter.com/ZK21kc7ZvC — Noah Holdings (@noahholdings) May 20, 2024

Disclaimer: de inhoud in dit artikel mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies. Voor meer informatie, zie de volledige disclaimer. Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag aan de auteur? Stuur een mail naar redactie@iexgroup.nl.