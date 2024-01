Lagere winst bij Shell verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het vierde kwartaal van 2023 waarschijnlijk een lagere winst geboekt. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de energiereus.

In het afgelopen kwartaal verdiende Shell volgens analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research 6.040 miljoen dollar, op aangepaste basis. Dat was 9.814 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2023 kwam deze winst uit op 6.224 miljoen dollar. Dat was min of meer conform wat analisten vooraf hadden verwacht.

Overigens denken analisten van Bank of America dat de winst afgelopen kwartaal op bijna 6,5 miljard dollar is uitgekomen.

De operationele vrije kasstroom van Shell wordt door de analisten geschat op 11,6 miljard dollar. Dat was in het vierde kwartaal van 2022 22,4 miljard dollar en in het derde kwartaal van vorig jaar 12,3 miljard dollar.

Recent kwam Shell al met een voorlopige update voor het vierde kwartaal. Die leverde volgens ING geen heel grote verrassingen op. Het belangrijkste nieuws was de last van 2,5 tot 4,5 miljard dollar die Shell neemt, verspreid over alle activiteiten.

Bank of America dacht dat de voorlopige update een signaal kan zijn dat de daadwerkelijke cijfers iets kunnen tegenvallen, maar de update stelde wel gerust over de kaspositie in de komende jaren. De Amerikaanse bank herhaalde dan ook dat Shell een favoriet is.

Per segment

De gemiddelde analistenverwachting is dat bij de tak Integrated Gas van Shell de winst in het vierde kwartaal uitkwam op 3.473 miljoen dollar, tegen 5.968 miljoen dollar een jaar eerder.

Voor de divisie Upstream wordt een winst voorzien van 2.488 miljoen dollar. Dat was 3061 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2022.

Chemical & Products leverde waarschijnlijk een verlies op van 126 miljoen dollar. Vorig jaar in dezelfde periode verdiende Shell hier nog 744 miljoen dollar.

Shell opent donderdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde maandagmiddag 1,5 procent hoger op 29,20 euro.