Japanse beurs gelanceerd

De Japanse aandelenbeurs is het nieuwe beursjaar goed gestart. Met een winst van 6,5% doet de Nikkei 225 mee in de kopgroep. Ook in 2023 behoorde de Nikkei-index al tot de best presterende aandelenindices met een winst van bijna 30%,

Recent heeft de Nikkei 225-index de tussenliggende horde rond 33.772,89 punten (toppen van juni 2023) weten te breken, waarmee een vers koopsignaal is gevormd. Technisch is de beurs hiermee gelanceerd.

Ik heb hier al vaker betoogd dat de Nikkei-index er technisch uitstekend bijligt. Op termijn van enkele jaren zou de Japanse beurs in waarde nog kunnen verdubbelen.

Langetermijn nog veel potentieel

De Japanse beurs heeft twee perfecte bullish pullbackbodems achter de rug: één begin 2021 rond 24.681, de tweede rond 30.714 punten. Met deze zeer positieve technische signalen is een dubbele springplank gelegd voor de volgende sprong. Deze pullbackbodems vormen de basis van het uitermate sterke technische plaatje van de Japanse beurs, waarmee er voor de lange termijn nog veel opwaarts potentieel wordt vrijgemaakt. Zie de uitleg van de pullbackbodem onderaan deze blog.

De Japanse aandelenbeurs wordt mede geholpen door een economische groei die sterker is dan in de VS en Europa, in combinatie met behoudende inflatie.

De Nikkei-index doet het al jaren prima. Na een dieptepunt rond 6.994,90 punten in 2008 is de Nikkei-index een dikke 400% opgelopen. Sinds de bodem van mei 2020 rond 16.887 is de Japanse beurs ruim in waarde verdubbeld.

Vandaag beoordeel ik de Japanse aandelenbeurs op basis van de recente doorbraak en het verse koopsignaal. Tevens bespreek ik de verhoogde lange termijnkoersdoelen. Zoals gezegd kan de Japanse beurs op termijn van enkele jaren nog in waarde verdubbelen. Helemaal onderaan vindt u de uitleg over de berekening van de langetermijnkoersdoelen.

De conclusies voor de komende jaren zijn overduidelijk: de Nikkei staat er technisch prima voor.

Japanse beurs is uitgebroken

De Nikkei 225-index heeft de tussenliggende horde rond 33.772,89 punten (toppen na 23 juni) met een knal gebroken. Hiermee is een sterk koopsignaal opgetreden en komt het volgende koersdoel op 38.957 binnen bereik. Hier ligt de top van 29 december 1989, tevens het all time high van de Japanse beurs.

De Nikkei had in de afgelopen maanden een hogere pullbackbodem gevormd rond 30.714 punten. Deze ligt fraai boven de toppen van 2021, waarmee de springplank is gelegd voor de volgende stijging.

Op basis van de pendulum-swing ligt er een eerste tussenliggend berekend koersdoel op 36.830 punten. Dit koersdoel wordt als volgt berekend: 33.772 - 30.714 = 3.058 + 33.772 = 36.830.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde valideert een positief technisch plaatje van de Japanse beurs. Bovendien weet de 200-dagenlijn de correcties van de Nikkei prima op te vangen.

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 33.772,89 (oude toppen die nu als vangnet dienen) intact blijft.



Japanse aandelenbeurs zou in waarde nog kunnen verdubbelen.

Eind 2020 is een 24-jarige weerstand rond 24.000 doorbroken. Trendlijn-W verbindt de toppen van 1996 en 2020. Met de uitbraak boven W is een langetermijnkoopsignaal opgetreden in de vorm van een omgekeerd hoofd- en schouderpatroon (inverse head and shoulder).

De Japanse Nikkei-index heeft sindsdien met een duidelijke pullbackbodem, gemarkeerd met de letters PB1, het koopsignaal bevestigd.

Bodem PB1 is van begin 2022 en ligt op 24.681. Deze pullbackbodem ligt dus mooi boven de 24-jarige weerstand W (rode stippellijn rond 24.000).

De tweede pullbackbodem PB2 rond 30.714 punten, van medio vorig jaar, bevestigt de uitbraak boven de toppen van 2021.

Wellicht ten overvloede: hogere pullbackbodems valideren de eerdere koopsignalen.

Overigens zijn er sinds 2008 voortdurend hogere bodems gevormd, gemarkeerd met de horizontale blauwe lijntjes. Deze suggereren koopkrachtige vraag naar Japanse aandelen.

Zoals gemeld is recent de eerste tussenliggende horde rond 33.772,89 punten (toppen na 23 juni) gebroken.

Afhankelijk van de tijdshorizon zijn er meerdere technische koersdoelen:

Vier tot vijf maanden: op basis van de pendulum-swing ligt het eerste tussenliggende berekende koersdoel op 36.830 punten.

Zes tot acht maanden: het volgende richtpunt bevindt zich rond 38.957 punten, gevormd door het all time high van 29 december 1989.

Circa twaalf maanden: derde koersdoel ligt op 42.368 (24.681-6.694 = 17.687, vervolgens 24.861 +17.687= 42.368.

24 tot 30 maanden: ultieme koersdoel ligt 253% (procentuele verschil tussen hoofdlijn 6.694 en neklijn 24.681) boven neklijn W: 87.123. Dit impliceert dat de Japanse aandelenbeurs de komende jaren nog in waarde zou kunnen verdubbelen.

Uitleg pullbackbodem en pendulum-swing

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken.

Koersdoel op basis van de pendulum-swing

Volgens de pendulum-swingmethode kan een koersdoel als volgt berekend worden:

Eerst fluctueert een koers een tijdlang tussen a-b en A-B

Door de uitbraak boven A-B en een succesvolle pullback bij C is een koopsignaal gevalideerd

Een gematigd koersdoel vanaf C is te berekenen door de afstand in punten tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt

Een extreem koersdoel vanaf C is te berekenen door de procentuele afstand tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt