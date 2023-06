Superrally Japanse beurs zet door

De Japanse aandelernmarkt behoort tot de best presterende beurzen. In de afgelopen anderhalve maand is de Nikkei index zo´n 17% opgelopen. YTD maakte de Japanse beurs een sprong van bijna 30%.

De Japanse beurs handhaaft daarmee haar koppositie in het peleton van de grotere aandelenmarkten.

Waar westerse beurzen bovendien twijfelen over hun economisch groei, heeft de Bank of Japan recent aangegeven dat Japanse economie is aangetrokken. Verder verwacht de centrale bank van Japan een inflatieniveau van 2 procent tegen nu rond de 3,5 procent.

Superrally zet door

Met de mooie winst van de Japanse beurs dit jaar en de vriendelijke economische cijfers lijkt Japan een beleggingssprookje. De spectaculaire supperrally van vele honderden procenten van het voorgaande decennium lijkt zich voort te zetten.

De Nikkei-index heeft in 2008 een dieptepunt rond 6.994,90 punten neergezet Vanaf die bodem is de beurs weer opgeveerd. Met een huidige stand van 33.700 punten is de Nikkei ruim 375% gestegen. Eind mei heb ik de nieuwe rally technisch nog besproken; vermogensbeheerder Martine Hafkamp heeft eerder ook al een interessante column aan de Japanse beurs gewijd op Belegger.nl.

Vandaag bekijk ik de Japanse aandelenbeurs vanuit diverse timeframes.

De Nikkei 225-index zet de krachtige rally voort

Op de Japanse beurs heeft de Nikkei 225-index in de recente rally diverse topjes gebroken. Hiermee wordt de krachtige rally gevalideerd. Eerder al was de weerstand 30.795 punten (gevormd op 14 september 2021) gepasseerd.

De Nikkei 225 index ontwikkelt zich technisch bijzonder sterk. De koersbodems worden voortdurend ruim boven voormalige koerspieken gevormd. Dit geeft aan dat er sprake is van gretige kopers in de Japanse aandelenmarkt.

De stijgende trend biedt ruimte richting weerstand 38.957 punten (gevormd op 29 december 1989), met een tussenliggend koersdoel rond 37.600 punten.

Een eerste steun ligt op de grafiek rond 30.558,14 punten (bodem van 25 mei).

Japanse beurs heeft belangrijke hordes gebroken

De Nikkei 225-index heeft een zijwaartse fase opwaarts afgerond. Met de doorbraak boven de weerstand rond 30.795 punten (gevormd op 14 september) is een sterk koopsignaal opgetreden, met 38.957 punten als volgende referentiepunt. Daar ligt het all-time high van de Japanse beurs. Een tussenliggend koersdoel bevindt zich rond 37.600 punten.

Steun wordt gevormd door de hogere pullbackbodem rond 24.681,74 punten, dus boven de top van 9 maart 2022. Zie ook de uitleg over pullbackbodems onderaan deze blog.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt de positieve technische conditie van de Japanse beurs.





Meerjarengrafiek sinds 1983

De grafiek vanaf 1983 geeft het koersverloop van de Japanse aandelenbeurs in de afgelopen 40 jaar goed weer. Deze grafiek laat een achtbaansrit zien, omhoog (80-er jaren), omlaag (1990-2008) en weer omhoog (2008-heden) Technisch belangrijk is dat eind 2020 een twintigjarige weerstand is doorbroken. Lijn WS rond 24.000 punten verbindt de toppen van 1996 en 2020. Technisch bezien is hiermee een koopsignaal opgetreden.

Deze uitbraak is bevestigd door een hogere bodem (groene pijl) iets boven de 24.000 punten, waarin we een klassieke pullbackbodem herkennen (meer hieronder).

Nu ook de toppen van 2021 rond 30.800 punten zijn gebroken, kan de uptrend zich versnellen. Het eerste opwaartse koersdoel berekenen we rond 37.600 punten. Rond 38.957 punten ligt het volgende en ultieme referentiepunt, gevormd door het al- time high van 29 december 1989.

Wat is een pullbackbodem?

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Vervolgens treedt een rally op.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt. Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback.

Positief is dat bodem C boven steun a-b wordt gevormd.