Outlook 2024: rentedaling zet door

Technisch bezien mag voor 2024 een verdere rentedaling verwacht worden, daar gaat deze outlook over. Maar eerst hoe de kaarten er economisch bijliggen.

Zo vindt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, dat de inflatie onder controle is. Ook het CBS ziet signalen in die richting: de economie is in het derde kwartaal harder gekrompen dan eerder werd gedacht. De Nederlandse economie krimpt al drie kwartalen op rij. Dit alles maakte een verdere rentedaling mogelijk.

Afgelopen jaar was de rente al snoeihard afgekomen. Na een stijging in de eerste 9 maanden is de Nederlandse rente sinds begin oktober weer gezakt van 3,33% naar nu nu 2,25%. De Amerikaanse 10-jaarsrente is afgelopen maanden van 4,96% naar 3,89% gedaald. In mijn outlook voor 2023 had ik al voor een moeizaam jaar gewaarschuwd.

Op de valreep van het nieuwe jaar beloofde voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank een renteverlaging in 2024.

Technisch

Technisch ligt het draaipunt van de vastrentende markt achter ons. De rente heeft het hoogste punt gezien - ja inderdaad, die 3,33%. En ook obligaties hebben een U-bocht gemaakt. Rente en obligaties ontwikkelen zich altijd tegenovergesteld aan elkaar. Obligaties stijgen als de rente daalt, en vice versa.

De rentemarkten liggen er begin 2024 vriendelijk bij. Dit zijn alle technische signalen op een rij:

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente heeft de uptrend gebroken. De 200-dagenlijn krult neerwaarts, terwijl de rente eronder is gezakt.

Ook de Amerikaanse 10-jaars rente geeft een draai aan nu de stijgende trend is verlaten. De rente zakt onder de 200-dagenlijn, terwijl die neerwaarts begint te draaien

De Nederlandse 5-jarige staatslening voltooit een bodem nu de horde €112 (top van 28 juli) is gebroken. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat het dalende verloop achter zich, terwijl de koers er weer boven kruipt

Ook bedrijfsleningen hebben een draai achter de rug. De Shares Euro Corporate Bond Large Cap ETF (Europese bedrijfsleningen) heeft zowel de dalende trend als een serie toppen en de 200-dagenlijn gebroken

De Corporate Bond index USD (Amerikaanse bedrijfsobligaties) laat de dalende trend achter zich en is boven de 200-dagenlijn gekropen

De vastrentende markten zijn technisch duidelijk voor het nieuwe financiële jaar: de rentetrend wijst neerwaarts, waardoor we van lagere renteniveaus mogen uitgaan. Bij obligaties, zowel staats- als bedrijfsleningen, zijn de technische plaatjes weer opwaarts gedraaid.

De conclusie voor volgend jaar: zowel staats- als bedrijfsleningen bieden interessante mogelijkheden.

In dit artikel kijk ik vooruit op de renteplaatjes voor 2024. Ik beoordeel zowel staats- als bedrijfsleningen, op basis van de langetermijngrafieken.

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente is neerwaarts gedraaid

Op de grafiek heeft de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente een U-bocht gemaakt, nu stijgende trend is gebroken.

Let goed op steun 2,08% (bodem van 21 juni 2022), want daar lig het eerste rustpunt voor de rentedaling. Bij een een doorbraak eronder wordt de draai bevestigd. Dan kan de Nederlandse rente lagere niveaus opzoeken.

De technische conclusie is dat het tijdperk van stijgende rentes voorbij is, in elk geval voorlopig. Vooralsnog tendeert de rente neerwaarts. We verwachten de komende tijd een rentedaling richting de steun rond 2,08%. Weerstand bevindt zich op 3,33% (gevormd op 6 oktober).

De 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) is neerwaarts gedraaid, terwijl de rente eronder noteert. Dit bevestigt de trendomslag in het technische plaatje.

Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente heeft de uptrend verlaten

De grafiek van de Amerikaanse 10-jaars rente weerspiegelt eveneens een neerwaartse draai in de trend.

De opgaande trend is verlaten. Ook is de rente onder de voorgaande top op 4,06% (van 3 maart) gebroken. Dit lijkt een daling in te luiden richting steun 3,27% (bodem van 7 april). De weerstand bevindt zich op 4,96% (gevormd op 20 oktober). Bij een doorbraak en slotstand onder de steun 3,37% wordt de draai bevestigd en dient er rekening te worden gehouden met een diepere correctie.

De 200-dagenlijn begint naar onderen te krullen; bovendien is de 10-jaars rente eronder gezakt. Dit bevestigt dat het technisch plaatje gaat draaien.

Nederlandse 5-jarige staatslening (ISIN: NL0000102317) verbetert structureel

Het technische plaatje van NL 5,5% 2028 is structureel verbeterd. Ten eerste is de dalende trend gebroken.

De Nederlandse 5-jarige staatslening heeft vervolgens een de weerstand rond €112 (top van 28 juli) gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. De NL 5,5% 2028 kan nu oplopen richting weerstand €117,94 (gevormd op 11 november 2022). Steun ligt rond €109,01 (bodem van 20 oktober).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde is inmiddels nipt gebroken en lijkt het dalend verloop om te keren. Dit signaleert een draai in de technische conditie.

Voor 2024 sluiten we hogere niveaus niet uit.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF (ISIN: IE0032523478)

iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF volgt het koersverloop van Europese bedrijfsleningen. Deze tracker is technisch volledig gedraaid en heeft de koerstoppen van een jaar geleden gebroken.

Bovendien had de Corporate Bond-index (EUR) rond €116,88 een eerste hogere bodem gevormd. Een nieuwe stijgende trend wordt zichtbaar met een koersdoel rond €128,26 (top van 5 augustus 2022). Er ligt steun op €116,88 (bodem van 6 oktober).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Corporate Bond-index laat een hockeystickdraai zien, terwijl de koers erboven noteert. Dit wijst op een opwaartse draai in de technische conditie.

In 2024 mogen hogere niveaus verwacht worden.

iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (ISIN: IE0032895942) krult opwaarts

De Corporate Bond-index USD volgt het koersverloop van een mandje bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollars.

De iShares $ Corporate Bond UCITS ETF veert hard op boven steun $92,39 (bodem van 27 oktober). De Amerikaanse Corporate Bond-index is verbeterd nadat de correctieve fase naar boven werd gebroken. Ook de eerste horde rond $102,46 (top van 28 juli) is genomen.



Voor een volgende verbetering is een doorbraak boven weerstand $107,18 (top van 3 februari) noodzakelijk. Er zal dan meer opwaarts potentieel vrijkomen: daarna wordt $110,16 het volgende opwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn laat een opwaartse draai zien. Dit geeft een verbeterde technische conditie weer. Voor 2024 mogen hogere niveaus niet uitgesloten worden. Wees er alert op dat er een valutarisico wordt gelopen bij elke belegging in Amerikaanse bedrijfsobligaties, ook via ETF's.

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA ETF (ISIN: NL0010273801) zet weerstand onder druk

De VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF, zoals de volledige naam luidt, belegt in de grootste en meest liquide staatsobligaties die zijn uitgegeven door overheden in de eurozone. Maximaal gewicht per land: 20%.

Thans staat de weerstand rond €18,83 (de top van 2 december 2022) onder druk.

De trenddraai is bij deze tracker nog volop aan de gang. Ten eerste is de dalende trend verlaten. Ook is er eind september rond €18,15 een hogere koersbodem gevormd.

De steun ligt rond €18,04 (de bodem van 10 maart). Na een uitbraak boven €18,83 wordt de trenddraai voltooid, waarna €21,05 het volgende opwaartse koersdoel wordt.

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde draait al opwaarts, terwijl de koers er weer boven beweegt. Dit wijst op een verbeterde technische conditie.

In 2024 mogen hogere niveaus verwacht worden.

Verschillen tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders in trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat je met trackers te maken kan hebben met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Aanbieders iShares en VanEck hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit. Het grote verschil tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage.

De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%. De VanEck AEX ETF kent geen dividendlekkage. Laat u hierover goed informeren door uw beleggingsadviseur.