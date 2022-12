Outlook 2023: Obligaties, door stijgende rentes, nog niet uit de problemen

De rente heeft afgelopen jaar op alle financiële markten gedomineerd. In het kielzog hiervan, eigenlijk in het spiegelbeeld, hebben obligaties flinke klappen gehad.

Aan de start van 2022 is het tijdperk met negatieve rentes geëindigd. Voor de overheid is geen gratis geld meer beschikbaar. Ook huizenkopers merken dit: het hypoteekwalhalla behoort vanaf dit jaar tot het verleden. Hierdoor wordt mogelijk ook de bubbel op de Nederlandse huizenmarkt doorgeprikt.

Nog even ter herinnering: de Europese kapitaalmarktrente is vooral onder ECB-president Draghi fors gedaald. In Nederland zakte de rente van bijna +3,75% (top 2011) naar -0,60% (bodem augustus 2019 (historisch dieptepunt). Vervolgens is de kapitaalmarktrente snoeihard opgelopen, waarbij meerdere weerstandniveaus zijn doorbroken.

Verdere rentestijging in 2023

Technisch lijkt de opmars van de rente nog niet ten einde. In heel 2022 laten de rentegrafieken steile uptrends zien. In de VS is er zelfs sprake van een parabolische ontwikkeling.

Technisch zijn vastrentende waarden bijzonder lastig te voorpellen - ik heb dat afgelopen maanden zelf ervaren.

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de rentemarkten neigen naar nog hogere niveaus in 2023. Voor obligaties betekent dit dat de gifbeker volledig moet worden leeggedronken.

Terugblik op 2022

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente heeft zich het afgelopen jaar spectaculair ontwikkeld:

Tussen 1 januari en 17 juni is de rente van 0 naar 2,11% opgelopen.

Vervolgens zakte de rente naar 1% op 2 augustus

Vanaf die bodem is de rente weer fors gestegen naar een high rond 2,78% (op 21 oktober).

Daarna is de rente gezakt naar inmiddels 2,05%.

Met de huidige stand rond 2,69% wordt de top van eind oktober weer genaderd.

In deze Outlook 2023 bekijk ik de Nederlandse en Amerikaanse kapitaalmarktrentes en enkele obligaties.

Nederlandse kapitaalmarktrente blijft binnen stijgend trendkanaal

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente stagneert wat, maar binnen de opwaartse trend. In de recente terugval heeft Nederlandse rente een hogere bodem achtergelaten, wat de opwaartse tendens valideert.

Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers nagenoeg boven de top van juni 2022 rond 2,11% wist te blijven Er ligt steun op 2,11% (top van 15 juni). De volgende steun, eveneens een hogere bodem, ligt rond 1,00% (van 5 augustus).

Weerstand ligt rond 2,78% (gevormd op 21 oktober). De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls als de laatste koerstop wordt gebroken. In dat geval wordt de opgaande trend gevalideerd en mag verdere rentestijging verwacht worden. Weerstand wacht daarna rond 3,69% (gevormd op 4 april 2011).

De 200-dagenlijn wijst omhoog, hetgeen het opwaarts gerichte technische plaatje valideert.

Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente

De Amerikaanse 10-jaars rente weet de stijgende trend te valideren met de hogere bodem rond 3,45% (van 11 december).De volgende steun rond 2,55% (bodem van 5 augustus) vormde eveneens een hogere bodem. De uptrend is dus geldig en verdere koersstijgingen mogen worden verwacht.

Er lijkt, vergeleken met 2020-2021, zelfs sprake van een versteiling. Deze zogenaamde parabolische ontwikkeling duidt op veel hogere niveaus in 2023. Eerste koersdoel ligt rond weerstand 5,20% (gevormd op 18 juni 2007).

De oplopende 200-dagenlijn valideert het opwaarts gerichte technische beeld.

Nederlandse 6-jarige staatslening

Zolang de NL 5,5% 2028 de dalende trend intact laat, zijn we voorzichtig. Lagere toppen en bodems signaleren verkoopdruk in de Nederlandse 6-jarige staatslening.

Er ligt steun rond €92,46 (berekend koersdoel). De NL 5,5% 2028 heeft weerstand rond €117,94 (top van 11 november). Na een uitbraak boven weerstand €117,94 wordt €126,84 het volgende opwaartse koersdoel.

De dalende 200-dagenlijn geeft aan dat het negatieve technische beeld nog niet draait.

Europese bedrijfsleningen

Nu de Corporate Bond Index-tracker weer boven de koersbodem rond €117 kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt iets afneemt. De neerwaartse trend blijft wel intact.

Enkel boven weerstand €122,47 (top van 2 december) klaart het beeld op. De steun ligt rond €114,81 (bodem van 21 oktober).

De 200-dagenlijn tendeert nog steeds omlaag. Dit bevestigt het negatieve technische plaatje.

Amerikaanse bedrijfsleningen

Ind. Corporate Bond Index USD kruipt weer boven de koersbodem rond $102, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt teruggegeven. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt iets afneemt. De neerwaartse trend blijft echter nog geldig. Enkel boven weerstand $110,16 (top van 27 mei) klaart het beeld op. De steun ligt rond $93,34 (bodem van 21 oktober).

De dalende 200-dagenlijn valideert het zwakke technische plaatje.

Wenst u de koopsignalen van Tostrams te ontvangen?

Wordt dan nu lid. Elk koop- of verkoopsignaal wordt meteen naar u gemaild, zodat u direct kunt handelen op de beurs.

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld, waar meer dan 500 aandelen, grondstoffen, obligaties en indices gevolgd worden. Met dit platform stellen wij u in staat om de belangrijkste technische signalen, zowel op korte als op langetermijn, te volgen. Daanaast kunt u ook het laatste beursnieuws bij ons te volgen.

Bent u benieuwd naar de vernieuwde website Tostrams.nl? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.

Meer Outlook 2023