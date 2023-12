Outlook 2024 grondstoffen: inflatie lijkt onder controle

De hamvraag aan het begin van 2024 is of de licht dalende trend in de inflatie zal doorzetten. Centrale banken zullen dan eerder geneigd zijn het krappe rentebeleid los te laten.

Grondstoffen zijn volgend jaar dan ook de belangrijkste markt om in de gaten te houden. Dit zijn de trendrichtingen bij grondstoffen op de valreep van 2024:

Brentolie: zijwaarts met lagere toppen

Aardgas: uptrend gebroken, tendeert nu neerwaarts

Dutch TTF Gasfuture: herstel afgebroken, tendeert nu neerwaarts

Graan: neerwaarts

Sojabonen: zijwaarts met lagere toppen

Aluminium: zijwaarts

Koper: zijwaarts met lagere toppen

Zilver: zijwaarts

Goud: bodemend

Bloomberg Commodity-index: zijwaarts met lagere toppen

In deze blog bekijk ik bij de belangrijkste grondstoffen wat de vooruitzichten voor volgend jaar zijn.

Conclusie: Voor 2024 verwacht ik bij grondstoffen een licht dalende trend met matige koersdalingen. Dat is positief want de inflatie lijkt hiermee onder controle.

Bloomberg Commodity-index: lagere toppen

De Bloomberg Commodity-index laat al maanden een vooral zijwaarts koersverloop zien boven de steun rond 29,15 (bodem van 2 juni). Deze steun is recent weer opgezocht. Op de zeer korte termijn laat de grondstoffenindex lagere toppen zien. Dit geeft lichte technische zwakte aan.

Echter pas bij een daling onder steun 29,15 komt er meer ruimte vrij voor een verdere daling. Die doorbraak sluiten we in 2024 niet uit.

De weerstand ligt rond 33,23 (top van 22 september).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Commodity-index laat een neerwaarts draai zien. Dit wijst op een verzwakkende technische conditie.

Brent-olie oogt zwakjes

Brent is het laagste punt van dit jaar genaderd, dat rond 70,05 (bodem van 24 maart) ligt. Ook de grafiek van Brent oogt zijwaarts, met in de afgelopen weken lagere toppen. Vanuit een technisch perspectief is er een redelijke kans op lagere koersen op de oliemarkten in 2024.

Weerstand ligt op 95,84 (top van 22 september). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde krult naar onderen. Dit wijst op een matige technische conditie.

Aardgasprijs beweegt neerwaarts

De grafiek van de gasprijs neigt richting lagere koersen. Nu de gasprijs de stijgende trend heeft gebroken, oogt het technisch beeld minder sterk. De steun $2,47 (bodem van 25 augustus) ligt nu onder druk. Wees alert, want een doorbraak onder de steun genereert een nieuwe verzwakking. Die doorbraak sluiten we in 2024 niet uit, daarna wordt $2,01 het volgende neerwaartse koersdoel.

Indien steun $2,01 breekt treedt een verkoopsignaal op. In dat geval mag in 2024 een daling richting $1,53 niet uitgesloten, daar ligt de bodem van augustus 2020.

De weerstand op $3,61 (gevormd op 3 november) vormt een lagere top ten opzichte van die rond $7,34. De dalende 200-dagenlijn van de gasprijs valideert de negatieve technische conditie.

Dutch TTF Gasfuture breekt herstel af

Onderstaande grafiek van de Dutch TTF Gasfuture is gebaseerd op de wekelijkse slotkoersen.

Belangrijk in het technische profiel is dat de herstelfase achter ons ligt. Er is hiermee een vlagformatie, tussen A en B, neerwaarts gebroken. Technisch bezien is een betrouwbaar verkoopsignaal opgetreden.

De komende tijd is een daling richting de steun rond C (€23/MWh) waarschijnlijk. De neerwaartse fase zal worden voortgezet indien deze steun wordt gebroken. Gezien het verzwakte technische profiel is een doorbraak van de steun rond C (€23/MWh) in 2024 niet uitgesloten.

Technische plaatje sojabonen verpietert

Sojabonen beweegt de afgelopen maanden neutraal, grofweg tussen steun 1.250,50 (bodem van 13 oktober) en weerstand 1.398,50 (top van 17 november). Het verloop sinds begin dit jaar met lagere toppen suggereert echter verkoopdruk boven de markt. In 2024 mogen lagere niveaus voor sojabonen verwacht worden.

De neerwaarts gerichte 200-dagenlijn geeft een zwakke technische conditie weer.



Graan in dalende fase

Al sinds begin 2022 toont de grafiek van de graanprijs lagere koerspieken. Nu de graanprijs weer boven de laatste koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Op korte termijn droogt de verkoopdruk wat op.

De dalende tendens is echter nog niet gebroken, wat lagere niveaus in 2024 niet uitsluit. Er ligt weerstand op 797,50 (gevormd op 17 februari). De steun ligt rond 471 (bodem van 26 juni 2020). Voor 2024 sluit het technische plaatje lagere niveaus niet uit. De dalende 200-dagenlijn valideert de zwakke technische conditie.

Aluminium oogt kwetsbaar

Het industriële metaal aluminium geeft in het afgelopen jaar een zijwaarts koersverloop weer, met overwegend lagere toppen. Ook hier hangt er nog verkoopruk boven de markt.

De steun 2.062,42 (bodem van 28 september 2022) lijkt de dalingen op te vangen maar oogt kwetsbaar. Indien deze steun 2.062,42 breekt gaat het luik naar onderen open. Daarna wordt 1.720 het volgende neerwaartse koersdoel. Gezien het matige technische plaatje mag een doorbraak van de steun 2.062,42 volgend jaar niet uitgesloten worden.

Er ligt weerstand op 2.280,07 (top van 10 november). Het neerwaartse gerichte 200-daags voortschrijdende gemiddelde valideert een zwakke technische conditie.

Koperprijs technisch kwetsbaar

Het industriële metaal koper vormt sinds begin van dit jaar lagere toppen, hetgeen verkoopdruk signaleert. Dit sluit lagere niveaus in 2024 niet uit. Er ligt weerstand rond 4,02 (top van 4 augustus) en steun op 3,54 (bodem van 27 oktober) intact blijft.

De vlakke 200-dagenlijn signaleert een neutrale technische conditie.

Goud klopt aan de poort

De goudprijs daagt het all time high uit rond de top van 7 augustus 2020 rond $2.075,35. De recente uitbraak wist niet stand te houden.

Per saldo beweegt goud zijwaarts boven de steun rond $1.804,80 (van 3 maart). Met enige fantasie kunnen we rond dit niveau twee hoger bodems ontwaren. Een opwaartse uitbraak boven de horde $2.075,35 valt voor 2024 dus niet uit te sluiten. In dat geval komt het volgende koersdoel rond $2.500 te liggen.

De 200-dagenlijn van de goudprijs draait opwaarts. Dit wijst op een positievere technische conditie.

Zilver doet niet zoveel

De zilverprijs beweegt per saldo zijwaarts boven $20,68 (bodem van 6 oktober). Bezien vanaf de bodem van eind 2022 rond $17,56 worden er hogere bodems achtergelaten.

Dit sluit in 2024 een doorbraak boven weerstand $26,23 (top van 22 april 2022) niet uit. De 200-dagenlijn van de zilverprijs beweegt vlak. Dit duidt op een neutrale technische conditie.