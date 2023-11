Echt impact maken met Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds bestaat 25 jaar en al die tijd vervult het een voorbeeldrol voor beleggers die met hun beleggingen een positieve impact willen boeken. Is deze pioniersrol logisch en vanzelfsprekend?

Willy Bulsink: “De voortrekkersrol zit Triodos Investment Management (Triodos IM) in het bloed. Het versnellen van duurzame transities was altijd al onze missie. Daarin is niets veranderd. Wij geloven in de veranderkracht van geld. Daarbij gaan rendement en positieve impact prima samen.

Als kleinere speler zijn wij ook in staat kleinschaliger, maar zeer impactvolle projecten te financieren. Bovendien hebben wij daarom de flexibiliteit om naar nieuwe ontwikkelingen te zoeken. Wij blijven dus altijd pionieren.”

Wat zijn de thema’s waarin Triodos Groenfonds positieve impact wil boeken?

Bulsink: “Wij richten ons op drie transitiethema’s, te weten: de energietransitie, de voedseltransitie en de grondstoffentransitie. Om de energietransitie te versnellen, investeren wij in innovatie: energieopslag, flexibiliteit van netwerken, energiebesparing en warmtenetten. Dat doen we niet alleen in Nederland maar ook in een aantal opkomende markten.

Verder staan we voor een beter en houdbaarder voedselsysteem. Dat moet ook wel, want de biodiversiteit neemt sterk af door bodemuitputting en de uitstoot van stikstof en ammoniak. Het huidige landbouwsysteem is niet langer houdbaar. Daarom investeren we in biologische landbouw en helpen we de eiwittransitie, de omslag van dierlijke naar plantaardige eiwitten, vooruit.

De grondstoffentransitie is de omschakeling van de huidige wegwerpmaatschappij naar een circulaire economie. Nu drijft de economie op het winnen van grondstoffen, het maken van producten, die worden weggegooid na te zijn gebruikt. Hoe kunnen we de winning van grondstoffen en de stort van afval reduceren? Dan moet er worden gedacht aan meer deel- en hergebruik. Dat ging vroeger niet anders. Zo nieuw is een circulaire economie niet.”

Ik kan me voorstellen dat er veel kennis nodig is om in de juiste projecten te investeren?

Bulsink: “Daar heeft Triodos IM speciale investment teams voor, die alle ins en outs van de markten kennen, die de drie genoemde transities vooruit moeten helpen. Deze investment teams worden op hun beurt ondersteund door impactspecialisten, die precies bijhouden wat de impact van de verschillende investeringen is.”

Impact meten kost geld. Ook het selecteren van aangewezen investeringen is niet zomaar geregeld. Gaan die extra inspanningen niet ten koste van het rendement?

Bulsink: “Dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Sterker, wij zien een impactstrategie eerder als een positieve bijdrage aan het rendement. Want ondernemers die nadrukkelijk een positieve impact willen maken, zijn bezig met de toekomst en daardoor beter in staat de uitdagingen van morgen in kaart te brengen en daarop te reageren. Dit in tegenstelling tot bedrijven die zich vooral richten op winstmaximalisatie op de korte termijn.

Voor mij zijn impactbedrijven de winnaars van de toekomst, al is dit op korte termijn nog niet altijd het geval. In 2022 bijvoorbeeld, toen de energieprijzen door het dak gingen, boekten fossiele energiebedrijven nog enorme winsten."

Inmiddels zijn er meer partijen die impactbeleggen op de kaart willen zetten. Raakt Triodos Groenfonds hierdoor zijn pioniersrol kwijt?

Bulsink: “Dat zien we nog niet gebeuren. Er zijn nog altijd maar heel weinig impactfondsen. De meeste duurzame fondsen richten zich vooral op het reduceren van negatieve effecten. Wij willen dat een investering ook een daadwerkelijke en meetbare positieve impact heeft.

Als financiële partijen onze aanpak willen kopiëren, dan juichen we dat alleen maar toe. Het is 10 over 12. Er is veel meer financiële slagkracht nodig om de grote problemen aan te pakken.”

Hoe hebben de impactinvesteringen van Triodos IM zich in de loop van de tijd ontwikkeld?

Bulsink: “In 1987 waren we de eerste die een windturbine financierde. Ook met zonne-energie was Triodos IM koploper. Sinds 2019 investeren we in batterij-opslag. Wat nieuw en veelbelovend is, trekt onze aandacht.”

De projecten waarin Triodos Groenfonds nu geld steekt, zijn duidelijk anders dan die van 25 jaar geleden?

Bulsink: “Zeker. Dat heeft te maken met veranderingen in de markt, maar ook met veranderingen in regelgeving. Als erkend groen beleggingsfonds met de daarbij behorende mogelijke fiscale voordelen voor particuliere beleggers, zijn wij afhankelijk van de Regeling groenprojecten. In die regeling zijn segmenten en sectoren beschreven die in aanmerking komen voor een groenverklaring.

Momenteel worden de overgang naar een circulaire economie en veranderingen in eiwitconsumptie (lees: minder dier, meer plant) belangrijk geacht. De huidige regels maken beleggen in wind- en zonne-energie moeilijker. Hetzelfde geldt voor batterij-opslag.”

Hoe vind je een aantrekkelijke beleggingspropositie? Is dat hard zoeken of komen de geldaanvragen via de mailbox binnen?

Bulsink: “De meeste nieuwe investeringen komen uit onze eigen netwerken. Wij kennen de markten, de mensen en de ondernemingen. Dat is ook de beste manier om goede projecten te vinden.”

In hoeveel projecten is het fonds momenteel belegd?

Bulsink: “Dat zijn er nu ca. 350, waarbij het in ruim 90% van de gevallen om een lening gaat. De portefeuille is een mix van verschillende soorten projecten en leningen met verschillende looptijden. Duurzame energie en duurzaam vastgoed zijn de belangrijkste thema’s waar we ons nu op richten. Biologische landbouw komt momenteel wat minder aan bod, mede als gevolg van regels uit Brussel, de stikstofproblematiek en het gebrek aan perspectief voor veel boeren.”

Wat zijn aansprekende projecten, die Triodos Groenfonds financieel ondersteunt?

Bulsink: “We hebben er vele, maar laat ik er hier drie noemen die onze pioniersrol mooi schetsen. Onlangs hebben wij geïnvesteerd in Easy Solar. Dit bedrijf uit Sierra Leone biedt zonne-energie in diverse toepassingen op plekken waar dit het hardst nodig is, ook in buurland Liberia. Het draagt dus bij aan de energietransitie en tegelijkertijd aan de sociaaleconomische ontwikkeling van armere regio’s in Afrika.

Een ander voorbeeld is onze investering in 2019 in Hartelkanaal, vlakbij de haven van Rotterdam. Dit windpark bestaat uit acht windturbines die ongeveer 18.000 huishoudens van groene energie kunnen voorzien en zes grote opslagbatterijen (zie grote foto). Toen was dat een pilot, inmiddels zijn vele wind- zonneparken voorzien van opslagcapaciteit. De flexibiliteit en betrouwbaarheid van het energiesysteem zijn hiermee aanzienlijk verbeterd en de opwekkingscapaciteit van hernieuwbare energie vergroot.

Een derde voorbeeld is de financiering van een windturbine voor de productie van waterstof. Met deze turbine, die sinds 2021 draait op het ECN Windturbine Testveld Wieringermeer, is een belangrijke stap gezet in het efficiënt en rendabel produceren van zowel groene waterstof als groene elektriciteit."

Triodos Groenfonds is een beleggingsproduct. Hoe risicovol is een belegging in het fonds?

Bulsink: “Negentig procent van de portefeuille bestaat uit leningen met een hoge kredietwaardigheid. Uitstaande leningen worden doorgaans keurig terugbetaald. Dat maakt het een redelijk veilige belegging. Maar op korte termijn kunnen rentebewegingen het rendement wel beïnvloeden. Een sterke stijging van de marktrente leidt tot ongerealiseerde waardedalingen. Dit zijn verliezen, die op termijn vaak weer worden goedgemaakt. Triodos Groenfonds is daarom vooral geschikt voor beleggers met een langere horizon.

Een voledig risico van de risico's is uiteraard te vinden in het essentiële-informatiedocument en het prospectus op onze website triodos-im.com.”

Wat kan het rendement de komende jaren positief beïnvloeden? Welke ontwikkelingen vormen juist een risico?

Bulsink: “Stabiele en dalende rentes zullen een positief effect hebben op het rendement. Dat de rente op nieuwe leningen hoger zijn dan een paar jaar terug is natuurlijk ook positief. Maar als de rente verder blijft stijgen, dan zal dat opnieuw een negatief effect hebben, ook al is dat tijdelijk. Zolang bedrijven hun aflossingen en rente betalen, wordt het ongerealiseerde verlies op deze leningen weer ingelopen.”

Mogelijk fiscaal voordeel met beleggen in Triodos Groenfonds

Als erkend Groenfonds genieten beleggers in Triodos Groenfonds mogelijk twee fiscale voordelen (dit kan wijzigen in de toekomst). De algemene vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in box 3 bedraagt in fiscaal jaar 2023 € 65.072 voor een belegger zonder fiscale partner en het dubbele bedrag met een fiscale partner.

Naast de extra vrijstelling in box 3 levert een belegging in Triodos Groenfonds een extra heffingskorting in box 1 op. Deze heffingskorting bedraagt in fiscaal jaar 2023 0,7% van het belegde vermogen tot maximaal het bedrag van de extra vrijstelling. Voor een belegger zonder fiscale partner komt dat neer op 0,7% over € 65.072, dus € 456. Voor fiscale partners bedraagt de korting het dubbele bedrag.

Disclaimer

Dit artikel is reclame. Raadpleeg het prospectus en het Essentiële-informatiedocument van Triodos Groenfonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een samenvatting van de rechten van investeerders in het Engels vindt u op triodos-im.com. De waarde van de activa van het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en van icbe’s en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank in Nederland. Triodos Investment Management kan beslissen het aanbieden van zijn instellingen voor collectieve belegging in uw land stop te zetten.