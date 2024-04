IEX Slotcall van maandag 22 april 2024

Na dagen van mineur schoten de beurzen vanochtend vrolijk uit de startbokken waarbij de AEX (+0,76%) de winst goed wist vast te houden. ABN AMRO (-0,74%) daalde wat door een herhaald verkoopadvies. Verder ging in Amsterdam alles omhoog, behalve Adyen (-1,27%) en de chippers, die een aardige correctie om de oren krijgen.

Neem het volatiele Besi (-1,39%). Daarvoor werd aan het eind van de handelsdag €131,65 betaald. Dat is een een verlies van ruim 25% ten opzichte van de koers in de de eerste dagen van maart. Beleggers vroegen zich toen af wanneer de €200-grens zou worden geslecht. Daar is nog even het wachten op. Ytd staat het aandeel op verlies.

Beleggers dachten overigens een maand geleden ook ook dat ASML (-0,95%) snel door de €1000 kon breken. Inmiddels staat de lithografieproducent met ambitieuze uitbreidingsplannen in Eindhoven (Nee, niet in het buitenland!) 15% lager en komt €800 weer in zicht.

Overigens past de huidige daling van de Hollandsche chipbedrijven in een brede internationale trend. Ook in de VS en andere Europese landen is de chipglans er even vanaf. Nou ja, NVIDIA stond iets voor vijven 1,5% in de plus, maar dat aandeel was afgelopen vrijdag 10% gedaald.

Waarom met name de Europese beurzen vandaag zo goed gemutst zijn, is het ouderwets gissen? Tja, is het een hersteldagje na de verliezen van vorige week? Zijn beleggers steeds optimistischer dat de ECB vanaf juni de rente begint te verlagen?

Groene beurzen in Europa, terwijl ook Wall Street iets in de plus staat. De euro daalt wat tegenover de dollar, terwijl ook de olieprijzen lager staan. Opvallend is de sterke daling van goud, terwijl bitcoin na de recente halving weer boven de $66.000 staat. Zilver levert vandaag maar liefst 5% in.





Amerikaanse economie ijzersterk

De Chicago Fed National Activity Index is in maart weer boven nul gebleven, geholpen door een sterke arbeidsmarkt en toenemende vraag. Dit maakte de centrale bank van Chicago maandag bekend. De index steeg van +0,09 in februari naar +0,15 in maart. Het cijfer voor februari stond in een eerste raming nog op +0,05.

Wat! Minder Europese schuld?

In 2023 zijn de staatsschulden van de eurolanden licht gedaald tot 88,6% van het bruto binnenlands product van de eurolanden, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. In 2022 bedroegen de staatsschulden nog 90,8% van het totale euroland-bbp.

Die 88,6% is wel wat meer dan de 60% die was afgesproken bij de invoering van de euro. Het goede nieuws: hoe hoger de inflatie, hoe sneller de schuld daalt. De keerzijde is natuurlijk dat hogere rentes de financiering van alle schulden flink duurder maakt.

Europese consument is iets minder somber

#OHV Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in april verder verbeterd, maar bleef wel onder nul. De index die het vertrouwen weergeeft, verbeterde van -14,9 in maart naar -14,7 halverwege deze maand. In februari kwam het consumentenvertrouwen in de eurozone nog uit op -15,5. — ohv vermogensbeheer (@ohv_beleggen) April 22, 2024

Huizenprijzen opnieuw door het dak

Inmiddels is ook de gekte op de huizenmarkt weer terug van weggeweest. Hoewel hypotheekrentes de laatste jaren flink zijn opgelopen, - ondergetekende wist vlak voor de Russische invasie van Oekraïne de hypotheekrente voor 20 jaar vast te zetten tegen een rente van 1,8% - zijn huizenkopers door een gemiddelde loonstijging van ruim 6% in 2023 en een enorme schaarste aan huizen weer flink aan het overbieden geslagen.

In maart waren de huizenprijzen iets meer dan 5% duurder dan een jaar geleden. IEX bericht er vandaag uitgebreid over. Vorige week kwam ABN AMRO ook al door met een huizenmarktanalyse.

Woningmarkt veert op dankzij lagere rente en inkomensstijging. De huizenprijsindex stijgt en is bijna terug op het recordniveau van juli 2022. Het gebrek aan woningen te koop en de achterblijvende nieuwbouw zetten een rem op de transacties https://t.co/cXs80vXno2 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 16, 2024

Top drie stijgers en dalers Amsterdam

TomTom en Fastned verliezen op een negatief advies van ING.

Aandelen in de picture

Prosus (+4,56%) boekt een mooie winst doordat Tencent, waar Prosus, een groot belang in heeft, eerder het spel Dungeon & Fighter Mobile uitbrengt.

(+4,56%) boekt een mooie winst doordat Tencent, waar Prosus, een groot belang in heeft, eerder het spel Dungeon & Fighter Mobile uitbrengt. Kepler Cheuvreux verhoogt het koersdoel van ABN AMRO (-0,74%) licht tot €15,60 maar handhaaft het verkoopadvies.

(-0,74%) licht tot €15,60 maar handhaaft het verkoopadvies. Een leuke winst voor Flow Traders (+0,51%), ook al is er vandaag van veel marktturbulentie geen sprake. Maar sinds vorige maand is de VIX wel met bijna 50% gestegen tot boven de 18. Iets om in de gaten te houden.

(+0,51%), ook al is er vandaag van veel marktturbulentie geen sprake. Maar sinds vorige maand is de VIX wel met bijna 50% gestegen tot boven de 18. Iets om in de gaten te houden. ING heeft den koersdoelen verhoogd van ASML (-0,95%) en Just Eat Takeaway (+1,42%), terwijl de koersdoelen voor Fastned (-3,21%) en TomTom (-4,21%) juist zijn verlaagd. Overigens heeft ASML groen licht gekregen om in Eindhoven flink uit te breiden.

(-0,95%) en (+1,42%), terwijl de koersdoelen voor (-3,21%) en (-4,21%) juist zijn verlaagd. Overigens heeft ASML groen licht gekregen om in Eindhoven flink uit te breiden. Air France-KLM (+1,30%) vliegt vanaf woensdag weer op Tel Aviv.

(+1,30%) vliegt vanaf woensdag weer op Tel Aviv. Het Belgische chemiebedrijf Solvay (+2,18%) is volgens IEX-analist Teun Verhagen goedkoper dan de concurrentie en dat is niet zomaar.

(+2,18%) is volgens IEX-analist Teun Verhagen goedkoper dan de concurrentie en dat is niet zomaar. Deutsche Bank verhoogt het koersdoel van Aegon (+3,26%) naar €6.

(+3,26%) naar €6. Het Amerikaanse Shopify (+0,09%) dat bedrijven helpt een webwinkel op te zetten, heeft met het verwerken van een betalingen een nieuwe groeimotor. Dat schrijft IEX-analist Ivo Breukink.

(+0,09%) dat bedrijven helpt een webwinkel op te zetten, heeft met het verwerken van een betalingen een nieuwe groeimotor. Dat schrijft IEX-analist Ivo Breukink. Dezelfde Ivo Breukink bericht vandaag ook over de groeikansen van de Belgische chipproducent Melexis (-0,42%).

(-0,42%). PostNL (0%) wil om de dag bezorgen wegens tekort aan post en bezorgers. Beleggers toonden zich niet verrast.

(0%) wil om de dag bezorgen wegens tekort aan post en bezorgers. Beleggers toonden zich niet verrast. UBS (-1,21%) gaat dit jaar in vijf rondes maar liefst 50% tot 60% van het voormalige personeel van Credit Suisse ontslaan.

(-1,21%) gaat dit jaar in vijf rondes maar liefst 50% tot 60% van het voormalige personeel van Credit Suisse ontslaan. Tesla (-4,22%) is flink aan het crashen. Het aandeel staat iets na sluiting van Amsterdam fors in het rood door nieuwe prijsverlagingen die de marges nog meer aantasten. Morgenavond komt het bedrijf met zijn kwartaalcijfers. Zijn deze slecht of heel slecht? Ytd staat het aandeel op een verlies van meer dan 40%.

Zo ook op @RTLZBeurs @durkveenstra

Tesla omzet verwachting een eerste daling sinds 2020. pic.twitter.com/oi3OJRFSia — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 22, 2024

Rentes

Heel weinig reuring vandaag op de rentemarkt. Zorgelijk is wel de stijging van Treasuries. Langzaam maar gestaag zoekt ook de Japanse rente nieuwe hoogtes op. Ytd is de Japanse tienjaars bijna 50% gestegen.



Nederlandse tienjaars: 2,75%, -1,8%

Duitse tienjaars: 2,50%, -0,2%

Britse tienjaars: 4,25%, +0,5%

Italiaanse tienjaars: 3,82%, -2,0%

Amerikaanse tienjaars: 4,63%, +0,5%

Japanse tienjaars: 0,89%, +0,7%

Peilmoment 16.15 uur

Nieuwste aandelenadviezen

Met alle kwartaalcijfers die momenteel uitkomen, stapelen ook de aandelenadviezen zich op. Zo ontvangt ABN AMRO een verkoopadvies van Kepler, terwijl ING en Goldman Sachs reuze positief blijven over ASML. Ook zijn er koopadviezen voor Just Eat Takeaway en BESI. Er wordt verschillend gedacht over het presteren van L'Oréal, maar op de laatste cijfers van Netflix wordt vooral enthousiast gereageerd.

U zoekt een bank om in te beleggen?

Dit zijn de beste Europese banken om in te beleggen volgens de aandelenanalisten van Morningstar: https://t.co/rSC3koK4L5 pic.twitter.com/xtX7kR2i5N — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) April 22, 2024

Agenda van dinsdag 23 april 2024

Morgen wordt er een stortvloed aan kwartaalcijfers over de beurzen uitgestort, waaronder die van AkzoNobel, Randstad (voorbeurs), General Motors, PepsiCo, UPS (na de lunch), ASMI (om 18.00 uur), Tesla, Texas Instruments en Visa (na sluiting van Wall Street).

Het aandeel NSI gaat €0,77 ex-dividend.

Verder staan de samengestelde inkoopmanagersindices uit Japan, Europa en de VS op de rol.

Hier is het spoorboekje:

01:30 Japan samengestelde inkoopmanagersindex april

07:00 AkzoNobel cijfers eerste kwartaal

07:00 Randstad cijfers eerste kwartaal

07:00 Novartis cijfers eerste kwartaal

07:00 Renault cijfers eerste kwartaal

08:00 Allfunds cijfers eerste kwartaal

00:00 Barco - Cijfers eerste kwartaal

00:00 Wereldhave Belgium cijfers eerste kwartaal

09:00 CTP jaarvergadering

00:00 Deceuninck jaarvergadering

09:00 NSI €0,77 ex-dividend

09:30 Dui, samengestelde inkoopmanagersindex - april

10:00 EU, samengestelde inkoopmanagersindex - april

10:30 VK, samengestelde inkoopmanagersindex - april

13:00 GE Aerospace cijfers eerste kwartaal

13:00 General Motors cijfers eerste kwartaal

13:00 Halliburton cijfers eerste kwartaal

13:00 Kimberly-Clark cijfers eerste kwartaal

13:00 Lockheed Martin cijfers eerste kwartaal

13:00 PepsiCo cijfers eerste kwartaal

13:00 Philip Morris cijfers eerste kwartaal

13:00 Spotify cijfers eerste kwartaal

13:00 UPS cijfers eerste kwartaal

15:45 VS, samengestelde inkoopmanagersindex - april

16:00 VS, nieuwe woningverkopen - maart

18:00 ASMI cijfers eerste kwartaal

19:00 Deutsche Boerse cijfers eerste kwartaal

22:00 Tesla cijfers eerste kwartaal

22:00 Texas Instruments cijfers eerste kwartaal

22:00 Visa cijfers eerste kwartaal

De G van ESG is ook belangrijk

Reineke Davidsz van het dividendteam van Van Lanschot Kempen heeft de blik inmiddels meer op het Oosten gericht, waar relatief lage waarderingen en betere corporate governance koopkansen beginnen te bieden.https://t.co/EmKib4h4bx pic.twitter.com/AWChu0miZU — IEXProfs (@IEXProfs) April 22, 2024

Pas op met beleggen in bakkers

Bake of buy? Ambachtelijke #bakkers hebben het in 2024 lastig om winstmarges op peil te houden. Halffabricaten of #outsourcing kunnen een oplossing bieden. #RaboResearchhttps://t.co/q1cFDx2Mcs — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) April 16, 2024

IMF: AI moet stagnatie productiviteitsgroei opvangen

The slowdown in growth is largely due to falling productivity. AI has the potential to reverse this trend – @KGeorgieva at the #IMFmeetings. Watch the full video here. https://t.co/zSupTuTQz1 pic.twitter.com/reAxQBC7Lc — IMF (@IMFNews) April 21, 2024

ASML blijft in Nederland!

We krijgen er een boel internationale kenniswerkers bij, of een nieuw kabinet over rechts dat leuk vindt of niet.

ASML mikt op groei naar 20.000 werknemers in Eindhoven in 2030 – maar moet nog definitief beslissen https://t.co/6li1Y757nL — Business Insider Nederland (@BINederland) April 22, 2024

ASML kiest voor de regio Eindhoven: 20.000 banen erbij en bedrijf verdubbelt in omvang https://t.co/fTo7NzSkO1 — Het Parool (@parool) April 22, 2024

Hugo's huurwet wordt waarschijnlijk aangenomen

Met PVV aan boord stevent huurwet van Hugo de Jonge af op meerderheid https://t.co/bN7u1z5BqK — FD Nieuws (@FD_Nieuws) April 22, 2024

Robeco voorspelt de obligatiemarkt

Nieuwsgierig naar de toekomstige performance van creditbeleggingen? Kom in onze nieuwste reeks '9 belangrijke creditvragen onder de loep' meer te weten over de inzichten en trends die de creditmarkt gaan vormgeven. Ontdek deze reeks nu. https://t.co/GBuQOYs3FJ pic.twitter.com/exQGBYA2hz — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) April 22, 2024

