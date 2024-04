IEX Slotcall van donderdag 18 april 2024

Dat was de chiprally? Ook vandaag koersen de Nederlandse chippers ASML, ASMI en Besi flink lager. Gisteren presenteerde ASML zwakke cijfers. Vandaag kwam het grote TSMC door met goede cijfers die desondanks slecht werden ontvangen.

Gelukkig gaat de rest van de AEX vooral omhoog, waardoor de hoofdstedelijke hoofdindex de dag zonder verlies of winst verlaat. Banken, verzekeraars en defensieve voedingsbedrijven Heineken en Unilever boeken vandaag mooie winsten.

Pharming wil een oude converteerbare obligatielening converteren in een nieuwe en dat bevalt beleggers matig. De koers zakt bijna 10%.

Wisselend macronieuws uit de VS

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 13 april gelijk gebleven. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Niets bijzonders dus.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia verraste wel. In april bleek deze onverwacht sterk gestegen, van 3,2 in maart naar 15,5 in april. De markt had juist op een daling gerekend.



Als het gaat om de Amerikaanse economie is goed nieuws tegenwoordig slecht nieuws en omgekeerd. Immers, hoe beter de Amerikaanse economie draait, hoe minder snel de Fed geneigd zal zijn de rente dit jaar nog te verlagen, ervan uitgaande dat de inflatie niet rap naar beneden komt.

In die zin vallen de nieuwste leading indicators gelukkig tegen. De leidende indicatoren geven een indicatie voor de ontwikkeling van de economie in het komende halfjaar. Vorig jaar was de Leading Economic-index voor het eerst in twee jaar weer gestegen. In deze index zijn allerlei deelindicatoren verwerkt, zoals het consumentenvertrouwen en de beurskoersen.

March Leading Economic Index from ?@Conferenceboard? -0.3% month/month vs. -0.1% est. & +0.2% prior pic.twitter.com/oRTOz0BDzT — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 18, 2024

ECB verlaagt wel al deze zomer

Terwijl niemand nog verwacht dat de Fed in juni de rente voor het eerst zal verlagen, lijkt de ECB dat wel te gaan doen. De verwachting in de markt dat de ECB de rente in juni voor het eerst verlaagt en dat later dit jaar nog eens tweemaal met 25 basispunten doet, is volgens onze Klaas Knot geen gekke gedachte. Dit bleek uit een interview met de voorzitter van De Nederlandsche Bank op Bloomberg TV.

Wereldeconomie versnelt!

In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.

Volgens Ed Yardeni gaan we economisch 100 jaar terug, naar een periode van grote economische groei en optimisme overal. Totdat...

Yardeni Research President Ed Yardeni says the most likely scenario for the US is a “roaring 2020s” as the economy continues to perform well https://t.co/v9qQhzKTqx pic.twitter.com/sENfj8zO47 — Bloomberg TV (@BloombergTV) April 18, 2024

Duitsland scheert langs recessierand

In plaats van de voorspelde krimp in het eerste kwartaal van dit jaar sprake zal de Duitse economie licht groeien, zo meldt de Bundesbank. Volgens de centrale bank betekent dit niet dat de grootste economie verder herstelt. Dat is nog even afwachten.

Volgens de laatste cijfers wijzen is er een opleving in de verwerkende industrie en stijgen de export en de bouwproductie. Conclusie Bundesbank: "De economische situatie in Duitsland is iets verbeterd, maar blijft in de kern zwak."

ABN AMRO past valutakoersdoelen minimaal aan

De bank verwacht in de nieuwste valutaprognoses een gematigde stijging van de Amerikaanse dollar op de korte termijn en een verzwakking van de dollar tegen het einde van dit jaar en ook volgend jaar. Voor de euro/dollar hanteert ABN AMRO voor het einde van dit jaar een koersdoel van 1,07. Dat was 1,10 dollar. Die 1,07 komt overeen met waar we nu staan, dus veel gaat er niet meer gebeuren.



ABN AMRO voorziet dat het pond het de komende maanden beter doet dan de euro en later in het jaar ook beter dan de dollar.



Een zwakke yen is volgens de bank een politieke kwestie geworden, waarbij eventuele interventies waarschijnlijk omvangrijk en onverwacht zullen plaatsvinden, terwijl de relatief geringe marktliquiditeit de impact van mogelijke interventies vergroten. ABN AMRO gaat voor het einde van het jaar nu uit van 145 yen voor een dollar tegen eerder 132. We staan nu op 154 yen tegenover een dollar. Maar ja, niets zo moeilijk als het voorspellen van valutakoersen.

Top 3 dalers en stijgers Amsterdam

Aandelen in de spotlight

ASML (-1,42%) duwde gisteren nog na de presentatie van matige kwartaalcijfers de AEX in het rood. Vandaag reageren analisten vooral positief. Zo zet Goldman Sachs het koersdoel van ASML op €1.070.

(-1,42%) duwde gisteren nog na de presentatie van matige kwartaalcijfers de AEX in het rood. Vandaag reageren analisten vooral positief. Zo zet Goldman Sachs het koersdoel van ASML op €1.070. ASMI (-6,10%) gaat vandaag hard omlaag. Winstnemingen lijkt na de recente rally een even niets zeggende als plausibele verklaring.

(-6,10%) gaat vandaag hard omlaag. Winstnemingen lijkt na de recente rally een even niets zeggende als plausibele verklaring. ABN AMRO (+0,39%) ontvangt een koopadvies van UBS (koersdoel: €19).

(+0,39%) ontvangt een koopadvies van UBS (koersdoel: €19). Just Eat Takeaway (+5,71%) ontvangt tal van nieuwe adviezen na de presentatie van de cijfers gisteren. Het laagste koersdoel is €15,80, het hoogste €25. Een verkoopadvies zit er niet tussen. Gisteren was de maaltijdbezorger flink in koers gedaald. Vandaag gaan we weer omhoog.

(+5,71%) ontvangt tal van nieuwe adviezen na de presentatie van de cijfers gisteren. Het laagste koersdoel is €15,80, het hoogste €25. Een verkoopadvies zit er niet tussen. Gisteren was de maaltijdbezorger flink in koers gedaald. Vandaag gaan we weer omhoog. Exor (+0,69%), de Italiaanse beleggingsholding met een notering in Amsterdam en met grote belangen in Ferrari en Stellantis, is de laatste maanden flink opgelopen, maar daarmee is de korting ten opzichte van de totale vermogenswaarde volgens IEX analist Hildo Laman nog niet weggegewerkt. UBS verhoogt vandaag het koersdoel van €111 naar €129.

(+0,69%), de Italiaanse beleggingsholding met een notering in Amsterdam en met grote belangen in Ferrari en Stellantis, is de laatste maanden flink opgelopen, maar daarmee is de korting ten opzichte van de totale vermogenswaarde volgens IEX analist Hildo Laman nog niet weggegewerkt. UBS verhoogt vandaag het koersdoel van €111 naar €129. NSI (0%) heeft last van een gure Nederlandse kantorenmarkt. Desondanks liep de leegstand in QI1 amper op en weet het aflopende huurcontractien te verlengen. "NSI heeft wel nog wat troeven achter de hand om de resultaten te stuwen." Lees de uitgebreide analyse van IEX analist Peter Schutte.

(0%) heeft last van een gure Nederlandse kantorenmarkt. Desondanks liep de leegstand in QI1 amper op en weet het aflopende huurcontractien te verlengen. "NSI heeft wel nog wat troeven achter de hand om de resultaten te stuwen." Lees de uitgebreide analyse van IEX analist Peter Schutte. Logistiek vastgoedfonds WDP (+0,89%) stijgt vandaag wel. Het komt morgenochtend met cijfers. Barclays (koersdoel: €29) rekent op sterke winstgroei.

(+0,89%) stijgt vandaag wel. Het komt morgenochtend met cijfers. Barclays (koersdoel: €29) rekent op sterke winstgroei. Pharming (-9,63%) ruilt een oude converteerbare obligatie in voor een nieuwe converteerbare obligatie en daar reageert de markt buitengewoon slecht op. IEX analist Martin Crum heeft er minder problemen mee.

(-9,63%) ruilt een oude converteerbare obligatie in voor een nieuwe converteerbare obligatie en daar reageert de markt buitengewoon slecht op. IEX analist Martin Crum heeft er minder problemen mee. Sligro (+1,17%) meldde een lichte omzetgroei in het eerste kwartaal en stelt dat consumenten terughoudend blijven.

(+1,17%) meldde een lichte omzetgroei in het eerste kwartaal en stelt dat consumenten terughoudend blijven. CM.com (-0,29%) is volgens IEX-analist Martin Crum hard bezig de bakens te verzetten. Dat betekent dat de focus volledig verlegd wordt naar cashflow en winst in plaats van omzetgroei. De nieuwste trading-update van het bedrijf liet twee kanten zien: een ronduit forse verbetering van de ebitda, maar ook een hard gekrompen omzet. Dat betekent voor het advies?

(-0,29%) is volgens IEX-analist Martin Crum hard bezig de bakens te verzetten. Dat betekent dat de focus volledig verlegd wordt naar cashflow en winst in plaats van omzetgroei. De nieuwste trading-update van het bedrijf liet twee kanten zien: een ronduit forse verbetering van de ebitda, maar ook een hard gekrompen omzet. Dat betekent voor het advies? PostNL (-5,84%) gaat vandaag 3 cent ex-dividend. De daling vandaag is wat meer dan dat.

(-5,84%) gaat vandaag 3 cent ex-dividend. De daling vandaag is wat meer dan dat. TSMC (-3,96%), de belangrijkste producent van AI-chips, kwam vanochtend met positieve resultaten over het eerste kwartaal, zoals een omzetgroei van 13%. Voor IEX analist Ivo Breukink is het reden het koersdoel te verhogen. Lees zijn verhaal. Desondanks opent het aandeel in New York scherp lager. Volgens Bloomberg valt de verkoop van mobieltjes tegen.

(-3,96%), de belangrijkste producent van AI-chips, kwam vanochtend met positieve resultaten over het eerste kwartaal, zoals een omzetgroei van 13%. Voor IEX analist Ivo Breukink is het reden het koersdoel te verhogen. Lees zijn verhaal. Desondanks opent het aandeel in New York scherp lager. Volgens Bloomberg valt de verkoop van mobieltjes tegen. BMW (+1,20%) krijg een koersdoel van €132 van Bernstein. Niet dat de Europese autoverkopen zo sterk zijn. De verkoop van nieuwe personenauto's in Europa is in maart gedaald 5,2 procent tot 1,03 miljoen exemplaren. Ook andere auto-aandelen lagen er vandaag prima bij.

(+1,20%) krijg een koersdoel van €132 van Bernstein. Niet dat de Europese autoverkopen zo sterk zijn. De verkoop van nieuwe personenauto's in Europa is in maart gedaald 5,2 procent tot 1,03 miljoen exemplaren. Ook andere auto-aandelen lagen er vandaag prima bij. Tesla (-3,34%) is momenteel bezig met een grote ontslagronde waarbij het er niet zachtzinnig aan toegaat. De EV-bouwer heeft problemen meer auto's te verkopen. Deutsche Bank verlaagt het koersdoel daarom naar $123. De koers van Tesla gedraagt zich dit jaar weinig magnificent met een verlies van bijna 40%.

Brede markt

Niks geen dalende rentes

Veel is het niet, maar ook vandaag stijgt de Amerikaanse tienjaars wat verder. Ytd is de Amerikaanse tienjaars bijna 20% gestegen. Ook de Nederlandse tienjaarsrente gaat vandaag iets omhoog. De top van een half jaar geleden van 3,25% is nog wel ver weg.

Nederlandse tienjaars: 2,73% (+0,1%)

Duitse tienjaars: 2,48% (+0,3%)

Britse tienjaars: 4,29% (+0,7%)

Italiaanse tienjaars:3,87% (-0,2%)

Amerikaanse tienjaars: 4,62% (+0,8%)

Japanse tienjaars: 0,86% (-0,2%)

Peilmoment: 16.10 uur

Nieuwste aandelenadviezen



Agenda van vrijdag 19 april

Morgen wordt het vooral spannend wat de Japanse inflatie gaat doen. Zal dit de Bank of Japan triggeren om de rente voor de tweede keer in korte tijd te verhogen?

Rond 7 uur presenteert WDP de kwartaalcijfers en na de lunch is American Express aan zet.

Ook de Europese producentenprijzen (een maatstaf voor inflatie) kunnen op belangstelling rekenen. Het aandeel KPN gaat €0,098 ex-dividend.

En dan nog even dit:

Beleggers kunnen niet beleggen?

Particulieren kunnen juist heel goed beleggen,

zo blijkt uit een analyse van Cardano.https://t.co/PKwuWc9dtH pic.twitter.com/MwuIrGhna8 — IEXProfs (@IEXProfs) April 17, 2024

Fraaie animatie van de internetkabels op de oceaanvloeren

Map of the internet fiber optic cables at the bottom of the world's oceans pic.twitter.com/fs8E4Orf9n — Historic Vids (@historyinmemes) April 18, 2024

Zwitserse klokken niet langer gevraagd

Now that Chinese consumers have shifted to buying #gold, while the value of their homes continues to decline, there is less appetite (and money) for expensive #watches. pic.twitter.com/BFhv2uYuwO — jeroen blokland (@jsblokland) April 18, 2024

De nieuwste weekvideo van Corné

@Cardano_nl weekvideo



Verkiezingsjaar in de US levert dat nog wat op?



Lopen de koersen wat te veel vooruit op de winsten



Geen zorgen voor een recessie meer



Goud is veel te duur.https://t.co/TXMlfzufPl — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 18, 2024

Europese autobouwer hebben een probleem

Xiaomi’s factory produces 40 electric cars every hour — or, one car in 76 seconds — without a single human worker. ??#robots #automation #China pic.twitter.com/5tkHn9yfdY — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) April 18, 2024

Amerikaanse schatkist heeft baat bij lagere rentes

The real reason the Fed wanted to cut . . . aka the wrong reason pic.twitter.com/bWtBH8Pr5N — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 18, 2024

Dat zou wat zijn: geen verlaging maar een verhoging

?? JUST IN:



*FED'S WILLIAMS: IF DATA CALLED FOR HIGHER RATES, THE FED WOULD HIKE pic.twitter.com/udVlbKPsf9 — Investing.com (@Investingcom) April 18, 2024

Nergens een recessie

Duitsland presteert wel bijzonder matig