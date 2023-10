Slotcall: AEX en beurs zijn oase van rust in heftige tijden

Eerst maar even dit. Valt de beursgang van Birkenstock soms iets tegen?

Er is nog geen beeld dus. Wel is er humor en zo komen we meteen bij de brede markt uit.

Wel lef hebben, nu naar de beurs met je sandalen aan... — TradeHunter (@TradeHunter45) October 11, 2023



Ja, de brede markt, de geopolitiek, het wapengekletter, de publieke opinie. Dit is van CNBC, hier is zeker geen speld tussen te krijgen. En toch, bij oorlogsgeweld ziet u zelden artikelen die u voor overschatting waarschuwen.



Even heel duidelijk met al die korte lontjes, dit gaat over de markten en niet al het leed, dood, verderf en verwoesting dat oorlog met zich mee brengt. De Dow Jones (anno 1896) is de langst bestaande echte aandelenindex - niet academisch teruggerekend dus - en eerlijk zeggen: moet u ook goed op jaartallen zoeken in het plaatje?

Want waar de krach, bear market (-89%) en Grote Depressie van 1929-1932 u direct in het oog springen, vallen WOI en WOII amper op. En dat was niet eens al het geweld. Als u niet beter zou weten, zou u misschien niet eens wat opvallen?



En als u (academisch en teruggerekend) nog verder terug kijkt: zoekt u Napoleon, de Amerikaanse burgeroorlog, de vele oorlogen van ons met de Britten en de rest maar op. Kortom, onderschat oorlogsgevaar niet op de beurs, maar overschat het ook niet. Deze dan maar? Als de kanonnen bulderen moet u aandelen kopen!

In het verleden bleek dit met de wijsheid achteraf, uiteindelijk en per saldo een goed advies. Oh ja, weet u ook die spike in H1 achttiende eeuw? South Sea Company. Daar zat Sir Isaac Newton ook in. En toen was er zwaartekracht. Die beroemde appel en boom van hem hadden dus ook aandeel en bord kunnen zijn :-)



Ebusco

Laten we met al die elende in de wereld maar gauw naar de aandelen gaan kijken. Trading update is er van Ebusco vandaag en die valt niet mee. Na de dramatische Q2-cijfers van nog maar een paar weken geleden valt het wél mee en de koers veert wat op. Analist Martin Crum:

Ebusco houdt vast aan de eerder uitgesproken verwachting dat het concern in 2024 Ebitda-positief zal opereren. Hoe dat bereikt moet worden, zal gedetailleerd uit de doeken worden gedaan in december.

Hoewel een snelle rekensom leert dat dit in principe wel haalbaar is in onze optiek, houden wij hier toch een slag om de arm, gezien de zwaar teleurstellende gang van zaken van de afgelopen anderhalf jaar.



Wij blijven ook met ons oordeel rond Ebusco voorlopig voorzichtig. Het aandeel maakt onderdeel uit van een lange lijst door het ijs gezakte IPO's.

Het is aan de bussenbouwer zelf om te bewijzen dat het de opschalingsproblemen definitief de baas is, erin zal slagen aanzienlijk meer (grotere) orders binnen te halen dan tot op heden het geval is én niet alleen Ebitda-positief zal opereren in 2024 maar terugkeert naar gezonde winstmarges.



Zoals al eerder gesteld is het te vroeg om het fonds af te schrijven, maar er valt nog heel wat werk te verzetten voor het management. Groot voordeel hierbij is wel dat de markt nog een lange reeks van jaren met hoge groeicijfers verwacht.

Dal bij Ebusco lijkt eindelijk gepasseerd IEX Premium https://t.co/e4kJOdqFXc via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 11, 2023



Aedifica

De investeerdersdag van Aedifica is heel slecht gevallen bij de analisten, straks komt u nog diverse koersverlagingen tegen van de banken. Onze analist Niels Koerts duidt:

Een constante inkomstenstroom leidt echter niet automatisch tot een stabiele beurskoers. De afgelopen twee jaar is het aandeel ruimschoots in waarde gehalveerd. De reden is de gestegen rente.



Aedifica is extra kwetsbaar voor een stijgende rente, omdat de looptijd van de schulden relatief kort zijn (4,4 jaar). De uitstaande schuld is weliswaar gehedged tegen een stijgende rente, maar op het moment dat de leningen moeten worden geherfinancierd, gebeurt dit tegen significant hogere rentes. Dit gaat ten koste van de winstgevendheid.



Daar komt bij dat een stijgende rente een negatieve impact heeft op de waarde van het vastgoed. Omdat Aedifica investeert in de uitbreiding van zijn vastgoedportefeuille, lopen de schulden juist op.



Stijgende schulden ten tijde van dalende vastgoedprijzen is geen fijne combinatie. Dit leidde eerder dit jaar tot een pijnlijke emissie. Inmiddels is de schuldratio van 39,3% beneden de norm van 40%. Ook het gestelde maximum van 45% is nog ver weg.

Dividendaandeel Aedifica uit de gratie maar is dat terecht IEX Premium https://t.co/umIYNv0JVB via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 11, 2023



Silicon Motion

Analist Ivo Breukink over deze relatief onbekende chipper:

Silicon Motion brengt pas op 1 november de definitieve cijfers uit, maar kwam onlangs met een korte update. Hierin meldde het bedrijf dat de omzet waarschijnlijk iets boven de guidance gaat uitkomen met een groei tussen de 15% en 20% ten opzichte van afgelopen kwartaal.

Daarmee zal de omzet rond de $170 miljoen uitkomen. Dat is nog steeds een daling van ongeveer 30% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Volgens de Bloombergschattingen wordt er een daling van 60% verwacht voor de nettowinst.



Hier moet wel bij worden vermeld dat vorig jaar, en ook het jaar daarvoor, absolute topjaren waren. De laatste kwartalen gaat het duidelijk minder en niet alleen bij Silicon Motion maar in de chipsector in het algemeen.



De laatste cijfers van Micron, een van de grootste klanten van Silicon Motion, zo’n twee weken geleden laten nog geen herstel zien. Eerder vandaag kwam Samsung, de grootste geheugenchipmaker, met een korte cijferupdate die iets beter was dan verwacht. Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de prijsdalingen in de sector.

Silicon Motion: Herstel in zicht IEX Premium https://t.co/VcJnne9yEn via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 11, 2023



LVMH

LVMH ligt slecht en de Q3-cijfers van gisteravond vallen slecht, maar Patrick Beijersbergen ziet LVMH wel zitten.

LVMH blijft de duidelijke favoriet in deze sector. Bij de halfjaarcijfers werd al duidelijk dat LVMH profiteert van de heropening van China na de coronabeperkingen en het toegenomen internationaal vliegverkeer en toerisme. Winstcijfers waren toen prima, hoewel het aandeel er ook op daalde.



De eigenaar van modehuis Dior, tassenmerk Louis Vuitton en de juweliers Bulgari en Tiffany & Co. boekt de komende jaren een omzetgroei tegen de 10% per jaar en de marges zullen boven de 40% liggen. Resultaten uit het verleden zijn in deze sector een uitstekende indicatie voor de toekomst.



Het concern is in onze ogen in staat zijn leidende marktpositie in luxegoederen de komende tijd verder te versterken, ondanks economische en geopolitieke onzekerheden.

Een goed instapmoment voor LVMH IEX Premium https://t.co/AkJROqw7WP via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 11, 2023



Brede markt

Hadden we gisteren duivische Fed-presidenten - er zijn er in totaal twaalf, dus we kunen nog even voort - vandaag hebben we havikse. Ofwel, kijk niet raar op van nog een kwartje verhoging. Misschien is er daarom intradag een bescheiden draai in de markt.

Federal Reserve Governor Christopher Waller says the central bank is determined to bring inflation back to its 2% target https://t.co/7tmD3uw596 — Bloomberg Markets (@markets) October 10, 2023



Bescheiden dalingen dus, olie wel hard onderuit - is ook wel eens anders geweest met geweld in het Midden-Oosten - en crypto krijgt een tikje. De volatiliteit (VIX Index) zakt 2,5% op 16,6 en met havikse Fed-bobo's zakt dan ook nog de dollar? Soms is de markt maar moelijk te begrijpen.



De rentes nog, het blijft hier maar onrustig. De markt komt even af van die verse, felle top vorig week, dat wel.



Beursplein 5

Er zijn veel bankenadviezen vandaag en deze komt er nog bij, geklokt om 13:16 uur:

INPOST SA INPST.AS: JP MORGAN CUTS TARGET PRICE TO EUR 10.9 FROM EUR 12.2 - Reuters News

Hier de rest:

Hoger:

Exor

Wolters Kluwer

Wereldhave



Lager:

ASML

Adyen

AMG

Aedifica (2x)

CTP

Euronext

Klik op het plaatje voor de details:



Verder nog iets? Het is grofweg defensief en financials versus groei en cyclisch en dat duidst op risico-aversie. Dat klopt dan met die rentes, maar weer niet mer die dollar.

Shell zette vandaag een nieuwe hoogste stand neer sinds... 2001! Hier leest u alles.

RELX tekent stiekem een all time high aan. Wolters Kluwer zit daar twee eurootjes onder

Gehalveerd in een half jaar, Corbion ligt er vreselijk bij

Nieuwe top, Brunel ligt er dan weer vreselijk mooi bij

Is TomTom aan het opveren van de onderkant trendkanaal? Vrijdag cijfers

Morgen heeft Fastned cijfers en misschien is dit wel het meest zijwaartse aandeel van het Damrak

Weer lager, wie ergert zich niet groen en geel aan de koers van Pharming?

Er is geen nieuws Azerion

Vooruit nog eentje dan:

Zit beetje met grafieken te tutten en kijk hier

Over week zit #JustEatTakeaway (oranje) 3jr in bear market

En CEO #JitseGroen krijgt de schuld. Idd #GrubHub, maar dat is ondernemersrisico

Paarse lijn is onze reversed (10jr) rente

Zijn er nog vragen waarom groeiaandelen dalen? pic.twitter.com/WtxYfpFzOm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 11, 2023



