Lichtrood slot AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met een klein verlies gesloten. De AEX eindigde 0,1 procent lager op 910,63 punten.

Het was een relatief rustige dag. Beleggers keken vooral uit naar de Amerikaanse producentenprijzen, in aanloop naar de inflatiecijfers uit de VS morgen.

De producentenprijzen bleken harder gestegen dan verwacht, en dat zorgde kortstondig voor koersdruk.

De producentenprijzenindex steeg op maandbasis met 0,5 procent. Economen rekenden op een stijging met 0,3 procent. De kernprijzen stegen op maandbasis met 0,4 procent, van 0,2 procent in maart. Ook op jaarbasis liepen de Amerikaanse producentenprijzen harder op.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is het allemaal wat overtrokken. "Ja, die cijfers zullen morgen waarschijnlijk het beursbeeld gaan bepalen, maar zijn naar zijn mening helemaal niet zo cruciaal als wordt beweerd. Als ik naar de ontwikkeling van de Amerikaanse inflatie op dagbasis kijk via truflation.com, dan is de desinflatietrend in de VS niet gebroken", zei Wiersma.

Toch zal de Fed geduldig moeten blijven en het monetaire beleid zijn werk laten doen, zei voorzitter Jerome Powell dinsdag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Foreign Banker's Association in Amsterdam. Voorzitter Klaas Knot van DNB liet juist weten dat de ECB veel meer ruimte heeft en dat het te verwachten valt dat de Europese centrale bank in juni de rente gaat verlagen. "Juni zal een goed moment zijn om een eerste stap te zetten", volgens Knot.

De euro/dollar steeg naar 1,0817 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 4,469 procent.

Olie werd ruim een procent goedkoper.

Dinsdag verviervoudigde Washington de importheffingen op Chinese elektrische voertuigen, van 25 naar 100 procent. Ook andere Chinese producten worden door heffingen duurder om te importeren. De beslissing kwam niet als een verrassing, omdat de markt al enkele dagen anticipeerde op een aanscherping in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Marktkenner Philipe Gijsels van BNP Paribas Fortis wees nog op de koersexplosies bij enkele zogeheten ‘meme-aandelen’.

Dinsdag openden GameStop en AMC meer dan 100 procent hoger.

"Als de meer speculatieve stukken van de markt plots beginnen te bewegen dan weet je dat een algemene opflakkering in de volatiliteit meestal niet ver af is. Op korte termijn drijft meer speculatie de aandelenmarkten typisch hoger. Op iets langere termijn is dit vaak minder goed nieuws", zei Gijsels.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Prosus aan de leiding met een koerswinst van 3,5 procent. Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, kwam vandaag met cijfers en die lieten een omzetgroei zien en een nog veel sterkere stijging van de winst.

AkzoNobel won 2,2 procent en ING, dat een koersdoelverhoging kreeg van Deutsche Bank, werd 1,5 procent duurder. ABN AMRO, dat morgen met cijfers komt, steeg 1,6 procent.

Verzekeraars hadden het lastig. NN daalde 1,3 procent en ASR Nederland zelfs 2,2 procent. IMCD verloor 2,3 procent na slecht ontvangen cijfers van sectorgenoot Brenntag.

ASML daalde 1,4 procent. TSMC hoeft niet noodzakelijkerwijs de nieuwe generatie High NA EUV-machines van ASML te gebruiken voor zijn A16-node, die in ontwikkeling is voor 2027, schreef persbureau Reuters op basis van uitspraken van een directeur van TSMC.

In de AMX ging Just Eat Takeaway 6,8 procent hoger. Uber gaat de Taiwanese activiteiten van Delivery Hero overnemen voor 950 miljoen dollar. Dat nieuws wakkerde de overnamefantasie in de sector aan, zeiden analisten van Jefferies.

Alfen won 5,5 procent en OCI na cijfers 4,1 procent. OCI lijdt nog wel onder de lagere stikstofprijzen, maar volgens ING waren er weinig verrassingen en kunnen aandeelhouders een flinke beloning tegemoet zien.

JDE Peet's en CTP daalden 1,8 en 1,4 procent. ING herhaalde het koopadvies voor CTP vanochtend.

Bij de smallcaps ging BAM aan de leiding met een koerswinst van 3,6 procent. Ebusco won 1,7 procent. De fabrikant van elektrische bussen uit Deurne is van plan om Michiel Peters voor te dragen als co-CEO, naast oprichter Peter Bijvelds.

Centenfonds Vivoryon daalde 2,6 procent.

Wall Street

Aan het einde van de Europese handelsdag lieten de Amerikaanse beurzen kleine winsten zien.