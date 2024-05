Euronext boekt hogere handelsinkomsten

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het eerste kwartaal van 2024 geprofiteerd van hogere handelsinkomsten, waardoor de omzet op kwartaalbasis sterker dan verwacht is gestegen en de winstgevendheid duidelijk hoger uitviel dan voorzien. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten die de beursuitbater publiceerde.

CEO Stéphane Boujnah sprak van een recordomzet in het eerste kwartaal van 401,9 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2023 kwam er een omzet van 374,1 miljoen euro in de boeken. De analistenconsensus ging uit van 393,6 miljoen euro, tegenover 372,3 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023.

"We bleven werken aan de uitvoering van ons strategisch plan 'Growth for Impact 2024' en we bereikten 79 miljoen euro aan gecumuleerde run-rate EBITDA-synergieën in verband met de overname van de Borsa Italiana Groep", aldus de topman.

"De laatste stap van de integratie zal worden geleverd in het derde kwartaal van 2024", aldus Boujnah, waarna vermoedelijk tegen het einde van 2024 de beoogde 115 miljoen euro aan run-rate EBITDA-synergieën zal worden bereikt.

De inkomsten uit effectenhandel stegen op kwartaalbasis van 124,5 miljoen naar 138,4 miljoen euro, waar de markt rekende op 134,7 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 kwamen de handelsinkomsten uit op 128,9 miljoen euro.

De omzet uit nieuwe beursnoteringen verbeterde op kwartaalbasis van 56,2 naar 57,7 miljoen euro, waar de markt rekende op 56,5 miljoen euro en waar dat in het eerste kwartaal van 2023 nog 54,7 miljoen euro was.

De aangepaste EBITDA verbeterde in het eerste kwartaal van dit jaar tot 251,3 miljoen euro, versus 216,3 miljoen euro in de drie maanden ervoor en 218,5 miljoen euro een jaar eerder. De consensus voorspelde een aangepaste EBITDA van 234,9 miljoen euro.

De bijbehorende EBITDA-marge van 62,5 procent was beduidend hoger dan de aangepaste marge van 57,8 procent in het vierde kwartaal en de 58,7 procent in het eerste kwartaal een jaar geleden. De consensus rekende op een aangepaste EBITDA-marge 59,7 procent.

Onder de streep resteerde een nettowinst van 139,7 miljoen euro in het eerste kwartaal, waar dat in het vierde kwartaal 130,6 miljoen euro was en een jaar geleden 96,5 miljoen euro. De markt voorspelde een nettowinst van 134,9 miljoen euro.

De onderliggende operationele kosten daalden op kwartaalbasis van 157,8 naar 150,7 miljoen euro, "dankzij voortdurende kostenbeheersing en een aantal positieve eenmalige posten", aldus Euronext.

In het eerste kwartaal van 2023 kwamen de onderliggende kosten uit op 153,8 miljoen euro. De analistenconsensus rekende voor de eerste drie maanden van dit jaar op 158,7 miljoen euro.

Outlook

Bij de jaarcijfers zei Euronext de focus te blijven houden op de kosten en sprak de beursuitbater de verwachting uit dat de onderliggende kosten in 2024 ongeveer 625 miljoen euro zouden bedragen. Over die outlook deed het bedrijf dinsdag geen nieuwe uitspraken.

Het aandeel Euronext sloot dinsdag 2,5 procent lager op 84,30 euro.