Beursblik: verdere vooruitgang bij Inpost verwacht

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het afgelopen kwartaal waarschijnlijk meer omzet behaald dankzij hogere volumes en de winstgevendheid zien aantrekken. Dit blijkt mede uit een door de Poolse aanbieder van pakketkluisjes zelf samengestelde analistenconsensus en uitspraken van Inpost bij de jaarcijfers op 28 maart, dat het eerste kwartaal goed was begonnen met een groei die iets hoger lag dan in 2023.

De volumes voor 2024 worden door de analisten geraamd op 1,05 miljard pakketten, in vergelijking met 892 miljoen pakketten in 2023.

De analisten rekenen verder op een aangepaste EBITDA van 3,4 miljard Poolse zloty op een omzet van 10,9 miljard zloty. In 2023 boekte Inpost een aangepaste EBITDA van 2,7 miljard zloty, toen op een omzet van 8,9 miljard zloty.

Inpost zelf verwacht in 2024 harder te groeien dan de markt. Daarbij denkt het bedrijf in alle kernmarkten een positieve aangepaste EBITDA te realiseren, waarbij de omzetgroei sterker zal zijn dan de volumegroei, en de stijging van de EBITDA in lijn is met die van de omzet.

Barclays houdt er rekening mee dat de EBITDA in Polen bovendien weleens boven de verwachtingen kan uitkomen dankzij een meevallende volumegroei en marges. Wel wijst de Britse bank erop dat InPost uiteindelijk zal moeten laten zien dat het zijn internationale groeiplannen kan waarmaken als 'disruptor' op de markt voor pakketbezorging. De bank heeft een Overwogen advies met een koersdoel van 15,40.

Ook Jefferies is te spreken over de vooruitzichten en heeft een koopadvies met een koersdoel van 17,50 euro. Volgens de zakenbank noteert InPost op 7,8 keer de verwachte EBITDA in 2025, en dat is een korting van 30 procent ten opzichte van Allegro, de grootste klant van InPost. Jefferies wees op de meevallende EBITDA-marge in het laatste kwartaal van 2023, te danken aan een volumegroei van 21 procent, die vermoedelijk ook in het eerste kwartaal doorzette.

De outlook voor het lopende boekjaar wijst volgens Jefferies op een stabielere winstgevendheid. InPost wil zich meer richten op volumegroei en marktaandeel dan op prijsverhogingen.

De aanbieder van pakketkluisjes met een beursnotering in Amsterdam publiceert woensdag voorbeurs de kwartaalcijfers.