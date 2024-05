Media: PPF overweeg geen bod op Inpost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) PPF is niet van plan een overnamebod op Inpost uit te brengen. Dit zei CEO Jiri Smejc van PPF dinsdag tijdens een toelichting van de cijfers die het bedrijf voorbeurs over 2023 publiceerde. "We overwegen geen overnamebod op Inpost. We zijn tevreden met ons huidige belang", tekende Reuters op. Halverwege april werd bekend dat PPF een belang van 28,75 procent in Inpost had, door een pluk aandelen van Advent over te nemen. Advent had na die verkoop nog een belang van 15,03 procent in Inpost. Bron: ABM Financial News

