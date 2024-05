Wall Street koerst af op onveranderde opening na tegenvallende inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet, na een tegenvallende publicatie over de producentenprijzen.

In aanloop naar de openingsbel in New York noteerden de futures op de S&P 500 0,1 procent in het rood.

In een tweeluik dinsdag en woensdag werden vandaag eerst de producentenprijzen in de VS bekend gemaakt en die waren harder gestegen dan verwacht. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,5 procent, na een bijgestelde daling van 0,1 procent in maart. Economen rekenden voor april een stijging met 0,3 procent. Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie stegen de producentenprijzen in de VS afgelopen maand met 0,4 procent, na een stijging van deze kernprijzen met 0,2 procent in maart.

Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in april met 2,2 procent en de kernprijzen met 3,1 procent. In maart was dit 1,8 en 2,8 procent.

Vaak lopen de producentenprijzen een paar maanden voor op de ontwikkeling van de consumentenprijzen, die morgen staan geagendeerd. Hier houdt de markt rekening met een stijging van 0,4 procent op maandbasis, en op jaarbasis met 3,4 procent.

Vandaag staat er ook nog een toespraak van Jerome Powell op de agenda. Powell is in Amsterdam en ontmoet Klaas Knot, voorzitter van de Nederlandse centrale bank. Wellicht dat Powell meer licht kan laten schijnen op de meest recente ontwikkelingen.

Ook zullen beleggers nauwlettend de ontwikkelingen tussen China en de VS volgen. Washington heeft vandaag de importheffing op Chinese elektrische voertuigen verviervoudigd, van 25 naar 100 procent. Ook op andere Chinese producten werden strengere heffingen gezet. De stap kwam niet als een verrassing. Al enkele dagen hield de markt rekening met een aanscherping, in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Biden neemt het dan op tegen voormalig president Donald Trump, die tijdens zijn presidentschap ook al forse importtarieven oplegde aan China.

Beleggers hoeven volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild dus niet op een mogelijke herverkiezing van Trump te wachten voor het begin van een hernieuwde handelsoorlog tussen de VS en China.

"De vraag is hoe Beijing zal reageren? Een oog-om-oog-escalatie zal de wereldeconomie geen goed doen. Een terugval in de wereldhandel zou natuurlijk gevolgen hebben voor de wereldwijde groei, daar is geen twijfel over mogelijk", zei de marktkenner van Bank Edmond de Rothschild maandag in een vooruitblik op de verwachte aankondiging van Biden.

De olieprijzen daalden na de cijfers en noteerde een vat WTI-olie 0,6 procent lager op 78,66 dollar.

De rentes stegen na de inflatiecijfers licht. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op 4,48 en de euro/dollar won licht terrein naar 1,0809.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Home Depot daalde licht voorbeurs, na de bekendmaking van de kwartaalcijfers. De omzet en de winst van de doe-het-zelf-keten stonden onder druk, maar de winst per aandeel viel hoger uit dan verwacht. Ook werd de outlook gehandhaafd.

De digitale nieuwszender BuzzFeed rapporteerde maandagavond een kwartaalverlies en een omzetdaling van 18 procent. De aandelen daalden vóór de openingsbel bijna 12 procent.

De comeback van meme-aandelen van maandag zette zich voort in de handel voorbeurs. De aandelen van GameStop stegen met ongeveer 133 procent en AMC steeg ruim 123 procent. Ook andere aandelen die veel geshort zijn, hebben de weg omhoog gevonden, met grote koersverliezen voor de shorters als resultaat.

SunPower, een van de meest 'geshorte' aandelen op Wall Street, zag de koers maandag met 19,6 procent stijgen. Dinsdag kwam daar nog eens 121 procent bovenop.

De aandelen MicroCloud Hologram, ook populair bij shorters, gingen maandag met 18 procent omhoog en dinsdag nog eens met 77 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag fractioneel naar 5.221,42 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 39.431,51 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 16.388,24 punten.