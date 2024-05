Powell blijft terughoudend over eerste renteverlaging Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal geduldig moeten blijven en het monetaire beleid zijn werk laten doen. Dit zei voorzitter Jerome Powell dinsdag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Foreign Banker's Association in Amsterdam, waar Powell samen met DNB-president Klaas Knot te gast was.

In het eerste kwartaal was er een gebrek aan vooruitgang om de inflatie terug te dringen, merkte Powell op. "We hadden hogere inflatiecijfers, hoger dan we hadden verwacht", zei de centrale bankier in Amsterdam.

"Wat dat ons vertelt, is dat we geduldig moeten zijn en het restrictieve beleid zijn werk moeten laten doen", aldus Powell, die zelf verwacht dat de inflatie weer zal afnemen tot de niveaus die vorig jaar op maandbasis werden gemeten.

Maar, zo erkende de Fed-voorzitter ook, zijn vertrouwen daarin is niet meer zo groot als voor het verschijnen van de tegenvallende inflatiecijfers in het eerste kwartaal.

"We moeten maar zien waar de inflatiecijfers uitkomen", aldus Powell.

De voortekenen lijken niet gunstig, want de Amerikaanse producentenprijzen die eerder vandaag verschenen, toonden een hogere prijsstijging dan verwacht. De producentenprijzenindex steeg op maandbasis met 0,5 procent. Economen rekenden op een stijging met 0,3 procent. De kernprijzen stegen op maandbasis met 0,4 procent, van 0,2 procent in maart. Ook op jaarbasis liepen de Amerikaanse producentenprijzen harder op.

Woensdag verschijnen de Amerikaanse consumentenprijzen, waarbij wordt gerekend op een stijging met 3,4 procent op jaarbasis in april, na een plus van 3,5 procent in maart. De kerninflatie zou licht zijn afgekoeld, van 3,8 tot 3,6 procent.

Voor ECB bijna alle seinen op groen voor verlaging in juni

Daar waar er in de VS nog steeds veel onzekerheid is over de timing van een eerste renteverlaging door de Fed, is er in de eurozone een grote kans dat de Europese Centrale Bank de rente in juni voor het eerst zal verlagen.

"Er is steeds meer vertrouwen dat de inflatie in de rest van het jaar zal afnemen in de richting van onze doelstelling van 2,0 procent", zei Klaas Knot, ECB-bestuurder en president van De Nederlandsche Bank, dinsdag tijdens de bijeenkomst met Powell in Amsterdam.

Dit komt volgens Knot vooral omdat de goederen- en voedselprijsinflatie afkoelt.

"De inflatie in de dienstensector is een tijdlang hardnekkig geweest, maar nu zien we ook daar de eerste tekenen van verbetering", aldus Knot, die verder wees op een langzame maar geleidelijke matiging van de loongroei.

"Al deze ontwikkelingen wijzen duidelijk op verdere desinflatie", zei de DNB-president. Volgens Knot is de inflatie in de eurozone minder hardnekkig dan in de VS.

"Als het ons lukt om op deze weg door te gaan, als de binnenkomende data deze ontwikkeling blijven bevestigen, dat zal het gepast zijn om geleidelijk onze voet van de rem te halen om wat van de monetaire beleidsrestrictie weg te nemen", aldus Knot.

De economische data die dit moeten bevestigen, zullen voor een groot deel beschikbaar zijn bij het rentebesluit van de ECB van juni, volgens de centrale bankier.

"Juni zal een goed moment zijn om een eerste stap te zetten", volgens Knot.