Zo snel kan het gaan: Shell op hoogste koers sinds 2001

Mooi plaatje, ook voor technisch analisten? Het is nipt, maar Shell zet vandaag de hoogste koers neer sinds... 2001.



Shell is(volgens DNB) het populairste aandeel onder Nederlandse retailbeleggers. Het aandeel is al twintig jaar dood geld: wat houdt ons massaal gekluisterd aan dit ook nog eens maatschappelijk omstreden bedrijf en aandeel? Het aandeel was overigens niet altijd dood geld. Kijk mee naar dit langste plaatje dat LSEG Datastream geeft.

Vijftig jaar geleden, na het uitbreken van - ja, inderdaad - de Yom Kippoer Oorlog tussen Israël, Egypte en Syrië, halveerde de koers. Daarna werd het toch een mooi groeiaandeel met ook nog eens rap oplopende dividenden, totdat het een pure dividender werd.



Voor u gestrekt gaat van het dividendrendement in de jaren zeventig en tachtig: niemand wilde toen aandelen hebben. Die deden een absurd lage waardering, want inflatie, rente, stagflatie, economische malaise, krakersveldslagen en Kroningsrellen, massawerkloosheid, dalende huizenprijzen en hoog oplopende Koude Oorlog.

Denk niet dat vroeger alles beter was.



Gauw over naar het heden, want aan het verleden kunnen we niet meer verdienen. En verdienen is het woord dat weer bij Shell hoort, na de ontluisterende koersdaling en dividend cut in 2020. De koers mag dan op het niveau van 2001 staan - de jury keurt 2008, 2015 en 2018 ook goed - het aandeel is (véél) goedkoper.



U belegt niet in Shell voor koerswinst, maar voor de aandeelhoudersreturn in de vorm van dividend en aandeleninkoop, toch? Het blijft opvallend hoeveel mensen toch in dit aandeel handelen, maar ieder zijn of haar keuzes op de beurs. Het dividend krabbelt steeds verder op, maar is nog niet op het niveau van vóór maart 2020.

Daar staat wel aandeleninkoop tegenover. Ondergetekende verdenkt de vorige topman Ben van Beurden er van dat hij die crash in 2020 gebruikte om mooi van die torenhoge dividendlasten af te komen. Shells business is zeer cyclisch en zo is het fonds veel flexibeler in hoe ze ieder kwartaal haar vrije kasstroom kan aanwenden.

Hoe veel gaat er naar dividend, aandeleninkoop, investeringen en schuldafbouw: het is ieder kwartaal weer een legpuzzel. Al helemaal anno nu met die energietransitie. En ach, aandeleninkoop is ook aandeelhoudersreturn en is veel vrijblijvender dan dividend.



Maar goed, iedere aandeelhouder is al lang blij dat de koers weer terug is - wat dat ook moge zijn. En rekenen doen we altijd bij Shell. Hoe rekent u en hoe zit u in deze wedstrijd?