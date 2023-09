Spectaculaire cijfers, nieuws en ontwikkelingen voorbeurs

De AEX-indicatie is +0,2% na een mooi Wall Street en de rents komen nu iets af, na de ware bond sell-off gisteren (waardoor de rentes explodeerden).

Er is veel nieuws en er komt nog meer, maar er is altijd geen oplossing voor het Amerikaanse schuldenplafond. Dit weekend dus, maar de markt gelooft het wel...? Houd u vast, onze inflatie is terug naar nul (ja, nul), ASR gaat in cassatie en is nieuws op en rond Nvidia, AMD, Tesla en Nike deed +7,8% nabeurs op cijfertjes.

Europese futures openen +0,1% à +0,3%

De Amerikaanse staan 0,2 à 0,3% hoger

In Azië is China dicht, Hong Kong stijgt +2,7% (Hang Seng Tech zelf +3,9%), India +0,5%, Korea +0,1%, Taiwan +0,3% en Japan -0,3%

Alibaba +3,3%

Tencent +3,0%

Country Garden +3,4%

TSMC +0,2%

Samsung -0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -4,8% op 17,3 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -5,6% op 115,2

De dollar daalt 0,2% naar 1,0587

Goud stijgt 0,2%, olie pendelt tussen 0 en -0,4% en crypto plust of mint een paar tienden. Bitcoin staat nu op $26.963,74

De rentes hebben nu even lucht na zoveel jaars records, dikke records gisteren:



De AEX (oranje) versus onze (tienjaars) rente begint bijna letterlijk uit de hand te lopen. Gaat die rentstijging niet ietsie te snel om houdbaar te zijn, of weet Mr. Market weer eens iets, voordat wij het weten?



Want waarom eigenlijk? De inflatieverwachtingen zijn inderdaad nog wel te hoog, maar lopen niet op.



Surprise zelfs!

In september 2023 was de #inflatie bij de snelle raming 0,2 procent. Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. De reguliere cijfers van de consumentenprijsindex (#CPI) van september worden op 10 oktober gepubliceerd. Meer: https://t.co/1mrUBiiRYj pic.twitter.com/k6f3iJN9m1 — CBS (@statistiekcbs) September 29, 2023



Bij de buren loopt de inflatie ook al terug:

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus gemiddeld 5,1 procent lager dan in augustus 2022. Een maand eerder was de prijsdaling 7,7 procent.https://t.co/EiqGunTl5j pic.twitter.com/NskXpI4ZmA — CBS (@statistiekcbs) September 29, 2023



Of LSEG Datastream heeft een datafout gemaakt met die winsten, of de analisten hadden deze week een roze bril op bij hun schattingen. De AEX en de verwachte omzetten, winsten en waarderingen dus:



Twee dagen stil geweest in tegenstelling tot NN, maar ASR tekent cassatie aan bij de Hoge Raad. Dit komt uit het persbericht en hier leest u het nieuwsbericht. Deze verzekeraar sluit niet uit dat ze extra voorzieningen moet nemen, maar noemt geen bedragen.



Opgelet straksjes bij de het Europese inflatiecijfer over september, de Harmonised Index of Consumer Prices:



Over augustus, maar in de VS is er nog de PCE, de Personal Consumption Expenditure. Daar schijnt vooral de Fed op te letten en daarmee ook de markt.



Morgen is er in China de nationale inkoopmanagersindex en maandag die van Caixin over september:



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,4%

S&P 500 +0,6%

Nasdaq Composite +0,8%

Nasdaq 100 +0,8%

Russell 2000 +0,9%

SOX +1,8%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,3%

WATCH: The main US stock indexes ended higher on Thursday as investors assessed the most recent economic data and monitored developments in Washington to see whether lawmakers could avert a government shutdown https://t.co/6gcFxdJurV pic.twitter.com/uS33BbTjiV — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2023



Deurtje verderop was een complete sell-off:

Funds that invest in US corporate high-yield bonds suffered the biggest weekly cash exit since February as concerns that interest rates will stay higher for longer continue to mount. https://t.co/8U13gpMJPL — Bloomberg Markets (@markets) September 29, 2023



Het CBS heeft nog meer:

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in september negatiever dan in augustus. In de Conjunctuurklok van september presteerden 7 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.https://t.co/FuMBEp2EkM pic.twitter.com/Tq12t5N7mH — CBS (@statistiekcbs) September 29, 2023



China is vandaag dicht:

Evergrande said its billionaire chairman Hui Ka Yan has been suspected of committing crimes and placed under police control.



Here's what we know so far https://t.co/oey3GqPMwA pic.twitter.com/OqES7oGpav — Bloomberg TV (@BloombergTV) September 29, 2023



Heeft de boycot zin?

After Huawei's chip breakthrough, the US is running low on options to stop China's tech progress and maintain superiority in everything from AI to defense.

Read The Big Take https://t.co/SuQQT8OmaT pic.twitter.com/KFXNy1nKww — Bloomberg TV (@BloombergTV) September 29, 2023



+7,8% nabeurs!

Nike misses revenue expectations for the first time in two years, beats on earnings and gross margin https://t.co/oRR8ZsSIRC — CNBC (@CNBC) September 28, 2023



De koers reageerde niet:

France’s competition authority raided Nvidia’s local offices this week on suspicion the company engaged in anticompetitive practices https://t.co/o3FI75k0qt — WSJ Tech (@WSJTech) September 28, 2023



De koers reageerde wel:

AMD's stock pops after Microsoft tech chief touts chipmaker's AI products https://t.co/8AaWyCwtoT — CNBC (@CNBC) September 28, 2023



Altijd wat met Tesla:

WATCH: A US trial over allegations that Tesla's Autopilot driver assistant feature led to a fatality kicks off in California https://t.co/TuggbYVBYE pic.twitter.com/ienZ5QKZi1 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2023



Wie hebben we daar?

WATCH: ChatGPT maker OpenAI is in advanced talks with former Apple designer Jony Ive and SoftBank's Masayoshi Son to build the ‘iPhone of artificial intelligence’, according to reports by the Financial Times https://t.co/jwADXoUqfl pic.twitter.com/07lm6uE4lH — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2023



De uitsmijter nog:

"The French are pretty good

When they're not on strike"



Voor de liefhebbers van compleet los gaande #Ryanair boegbeeld Michael O'Leary, dit is er weer eentje hoor ??https://t.co/n8o2vfd5P0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 28, 2023



Veel plezier en succes vandaag.