AEX houdt stand rond recordniveau

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gestegen en wist bovendien zijn 'all time high' aan te scherpen. Met een slotstand op vrijdag van 913,25 punten, net onder het recordniveau, won de AEX 0,3 procent op weekbasis. Vorige week sloot de AEX op 910,59 punten. Dat was toen een winst van 2,6 procent.

"Vooralsnog zijn er voor beleggers weinig wolken aan de lucht te bekennen", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. Maar ING zag wel dat beleggers richting het weekend een adempauze namen.

De beursweek stond in het teken van inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Zo stegen de Amerikaanse producentenprijzen in april op maandbasis met 0,5 procent. Economen rekenden op een stijging met 0,3 procent. De kernprijzen stegen op maandbasis met 0,4 procent, van 0,2 procent in maart. Ook op jaarbasis liepen de Amerikaanse producentenprijzen harder op.

De consumentenprijzen, voor de markt een nog belangrijkere graadmeter dan de PPI, stegen in april met 3,4 procent. Dat was 3,5 procent in maart. De kerninflatie daalde van 3,8 naar 3,6 procent. Beide cijfers kwam overeen met de verwachtingen. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen en de kerninflatie met 0,3 procent. Dat was 0,4 procent een maand eerder.

"Het Amerikaanse inflatierapport over april is op maandbasis voor de Fed een stuk minder ontmoedigend dan het rapport over maart", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. In maart stegen de consumentenprijzen in de VS nog harder dan verwacht.

"Zowel de inflatie- als de detailhandelscijfers in de VS bevestigden het standpunt dat het huidige monetaire beleid restrictief genoeg is. De markten beschouwden beide data als extra bewijs dat de rente zal worden verlaagd. En als we kijken naar de Fed Fund Future voor september, is een renteverlaging tegen die tijd bijna een gegeven", voegde Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild toe.

"Als ik [woensdag] ergens verbaasd over was, dan was het wel over het cijfer van de controlegroep voor de detailhandel. Dit cijfer is exclusief auto's, tankstations, voedingsmiddelen en bouwmaterialen. Dat cijfer was veel zwakker dan verwacht. Als die trend aanhoudt, zien we de Fed misschien ook eerder dan verwacht meer dovish worden", zei de expert van Bank Edmond de Rothschild.

In de marktenzaal van KBC was men echter voorzichtig. "Inflatieoptimisten kunnen enige verbetering zien in het rapport, maar het zal waarschijnlijk niet meteen de afwachtende houding van de Fed veranderen."

Opmerkingen van enkele prominenten van de Fed en de Europese Centrale Bank temperden het aanvankelijke optimisme na de Amerikaanse inflatiecijfers. John Williams van de New York Fed waarschuwde dat het nog te vroeg is om de rente te verlagen. En zijn collega van de Cleveland Fed, Loretta Mester, hintte erop dat de hogere rentes nog wel even aan zullen houden. Ook Thomas Barkin van de Fed van Minneapolis gaf aan geen haast te hebben.

Verder deed voorzitter Jerome Powell een duit in het zakje. Hij gaf deze week tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Foreign Banker's Association in Amsterdam aan dat de Fed geduldig moet zijn "en het restrictieve beleid zijn werk moeten laten doen."

ECB op koers voor renteverlaging in juni

Voor de ECB staan ondertussen bijna alle seinen wel op groen voor een eerste renteverlaging in juni.

"Er is steeds meer vertrouwen dat de inflatie in de rest van het jaar zal afnemen in de richting van onze doelstelling van 2,0 procent", zei Klaas Knot, ECB-bestuurder en president van De Nederlandsche Bank, tijdens dezelfde bijeenkomst met Powell.

"Als het ons lukt om op deze weg door te gaan [...], dan zal het gepast zijn om geleidelijk onze voet van de rem te halen om wat van de monetaire beleidsrestrictie weg te nemen", aldus Knot. "Juni zal een goed moment zijn om een eerste stap te zetten."

"Dat de ECB de beleidsrente in juni wil, kan en zo goed als zal verlagen, werd bevestigd door [ECB-bestuurder] Villeroy", zei KBC. Inflatiecijfers uit de eurozone toonden afgelopen week dat de kerninflatie verder afkoelt.

Maar wat daarna gebeurt blijft echter onzeker. ECB-bestuurder Isabel Schnabel zei afgelopen week in een interview met de Japanse krant Nikkei dat na een mogelijke renteverlaging in juni, er in juli niet per se nog een verlaging volgt.

"Op basis van de huidige gegevens lijkt een renteverlaging in juli niet gerechtvaardigd”, zei Schnabel. "We moeten een voorzichtige aanpak volgen."

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0869. De olieprijzen stegen licht op weekbasis, terwijl de obligatierentes juist daalden.

Stijgers en dalers

Koploper Prosus steeg op weekbasis 5,4 procent na cijfers van Tencent, waarin de investeerder een aanzienlijk belang in heeft. Tencent meldde een omzetstijging in het eerste kwartaal, terwijl de winst met tientallen procent steeg. Daarnaast kondigde Prosus aan dat Fabricio Bloisi de nieuwe CEO wordt. ING vindt het een verrassende keuze, maar een goede zet. Jefferies heeft zo zijn twijfels.

IMCD daalde juist 5,4 procent op weekbasis en belandde daarmee onderaan in de hoofdindex. Het aandeel ging ex-dividend. In Brussel noteerde Azelis, een sectorgenoot van IMCD, fors lager nadat twee grootaandeelhouders een pluk aandelen Azelis verkochten tegen een korting van ruim 11 procent. Daarnaast kwam sectorgenoot Brenntag afgelopen week met tegenvallende kwartaalcijfers.

ASMI ging afgelopen week 4,5 procent hoger. De halfgeleiderspecialist kondigde afgelopen week de start van een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan. Dat programma was overigens al eerder dit jaar gecommuniceerd.

AkzoNobel profiteerde van een koopaanbeveling van UBS en steeg 2,8 procent op weekbasis. Shell leverde afgelopen week juist 4,4 procent in. Het aandeel ging ex-dividend en Berenberg verhoogde het koersdoel, met een ongewijzigde koopaanbeveling.

ABN AMRO daalde 2,6 procent op weekbasis na het openen van de boeken. Hoewel de winst prima was, verkleint een lagere CET1-kapitaalratio de kans op extra inkopen van eigen aandelen. Volgens UBS staat de aandeelhoudersbeloning, bijvoorbeeld in de vorm van aandeleninkopen, daarmee op de tocht.

Aegon steeg afgelopen week juist 2,9 procent na rapportering van cijfers. Volgens ING verraste de verzekeraar vooral met een nieuwe aandeleninkoop van 200 miljoen euro.

In de AMX won InPost na cijfers liefst 11,3 procent op weekbasis, waarmee het aandeel aan kop ging in de index. UBS sprak van prima cijfers en ziet ruimte voor een verhoging van de consensusverwachting voor de winst.

Just Eat Takeway steeg afgelopen week 10 procent. Uber gaat de Taiwanese activiteiten van Delivery Hero overnemen voor 950 miljoen dollar. Dat nieuws wakkert de overnamefantasie in de sector aan, zeiden analisten van Jefferies.

OCI won op weekbasis 3,4 procent na de bekendmaking van de cijfers. Het bedrijf lijdt nog wel onder de lagere stikstofprijzen, maar volgens ING waren er weinig verrassingen en kunnen aandeelhouders een flinke beloning tegemoet zien.

Galapagos is een strategische samenwerking aangegaan met Blood Centers of America (BCA) om het gedecentraliseerde CAR-T productienetwerk van Galapagos in de VS versneld op te schalen, zo werd afgelopen week bekend. Ook was er een koopadvies van KBC Securities voor Galapagos. Het aandeel steeg op weekbasis 3,2 procent.

Het remuneratierapport 2023 van AMG is tijdens de jaarvergadering van vorige week afgekeurd. Dit bevestigde AMG, nadat het bedrijf aanvankelijk meldde dat alle agendapunten tijdens de vergadering van 8 mei waren goedgekeurd.

Na herhaalde vragen van ABM Financial News paste AMG het persbericht aan en liet het bedrijf weten dat meer dan de helft van de aandeelhouders tegen het beloningsbeleid heeft gestemd. Het aandeel AMG verloor op weekbasis 1,3 procent. Signify was hekkensluiter, met een verlies van 8 procent op weekbasis.

Bij de smallcaps ging NX Filtration op weekbasis 15 procent hoger en verloor Pharming 4,2 procent. NX Filtration tekende een contract met SAPAL voor een grote watercentrale in Mexico. De waterzuiveraar uit Enschede gaat zijn membraantechnologie voor deze centrale leveren. Financiële details werden niet gedeeld.

Sif steeg op weekbasis 4,9 procent na de cijfers op vrijdag. Volgens ING was alles redelijk conform verwachting en liggen ook de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe fabriek op schema en binnen het budget.

Ebusco daalde afgelopen week 0,7 procent. De fabrikant van elektrische bussen uit Deurne is van plan om Michiel Peters voor te dragen als co-CEO, naast oprichter Peter Bijvelds, zo werd afgelopen week bekend.

B&S Group won na de cijfers 2,1 procent op weekbasis. ING sprak over solide resultaten. Ook werd de overname van Tastemakers aangekondigd.

Vastned steeg afgelopen week 2,9 procent, onder meer na het openen van de boeken. Verder werd bekend dat vastgoedfondsen Vastned Retail en Vastned Belgium gaan fuseren. Het gefuseerde bedrijf zal verdergaan onder de naam Vastned. Beide partijen verwachten meer waarde te creëren door samen te gaan.

Theon steeg na een kwartaalupdate met 8,8 procent op weekbasis. Afgelopen kwartaal maakte het defensiebedrijf volgens de topman dan ook een goede jaarstart.

Euronext kwam met sterker dan voorspelde resultaten naar buiten en steeg op weekbasis 5,5 procent.