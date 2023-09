Ook ASR in cassatie na rechterlijke uitspraak

(ABM FN-Dow Jones) ASR gaat, net als NN Group, in cassatie naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in een zaak over Vermogensplan, Koersplan en Fundplan, drie beleggingsverzekeringsproducten van Aegon Nederland. Dit maakte ASR donderdagavond bekend.

Net als bij NN is het oordeel van de rechter dat er te weinig informatie is verstrekt, over de kosten en de risicopremie die aan een beleggingsverzekering zijn verbonden. "Het hof oordeelt verder dat geen sprake was van oneerlijke bedingen, dat voldoende is gewaarschuwd voor risico's van deze producten en dat geen sprake was van gebrekkige producten", merkte ASR donderdagavond op.

"Klanten van zowel Aegon Nederland als ASR zijn de afgelopen jaren gecompenseerd, kosten zijn aangepast en de transparantie is vergroot", aldus de verzekeraar.

Zo zijn volgens ASR met diverse stichtingen compensatieafspraken gemaakt. Klanten is de mogelijkheid geboden om hun product kosteloos aan te passen, te beëindigen of over te stappen naar een ander product. "Daarmee zijn wat ASR betreft de kosten en de risicopremies naar een redelijk niveau gebracht en zijn grote stappen gezet om dit dossier te kunnen afronden."

Het hof heeft dit volgens de verzekeraar niet meegenomen in zijn oordeel. De uitspraak is ook niet in lijn met eerdere uitspraken die door rechtbanken en gerechtshoven zijn gedaan, voegde ASR daaraan toe.

"Na bestudering van het arrest is ASR tot de conclusie gekomen dat zij het op fundamentele punten oneens is met de uitspraak van het hof en stelt daarom cassatie in bij de Hoge Raad."

Wel waarschuwde ASR dat het niet kan uitsluiten dat de uitspraak van het Hof "materiële impact" kan hebben. "Dit dossier is al langer bekend in de Nederlandse verzekeringsmarkt en ASR is bekend met de risico's van dit dossier", aldus de verzekeraar.