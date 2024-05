Slotcall: kwakkeldagje, maar fraaie weekwinst - vooral voor zilver, koper en bitcoin

De AEX-index bleef vandaag grotendeels onder het vorige slot en eindigde nipt in de min. Ook elders in Europa bleven de indices dicht bij huis. Op weekbasis resteert wel een fraaie winst.

16 aandelen in de AEX wisten hoger de dag uit te gaan. UMG (+2,1%) ging aan kop, maar ook de banken ABN Amro en ING en verzekeraar Aegon waren in trek. De grootste dalers waren Adyen, Prosus en IMCD, met verliezen van 2 tot 3%. De chippers lagen er verdeeld bij: winst voor Besi en ASMI, verlies voor ASML.

De AMX sloot ook met twee cijfers achter de komma lager. De AScX eindigde wel hoger (+0,5%). Dat was te danken aan Sif, dat vandaag met cijfers kwam, en NX Filtration, dat een mega-order binnenhaalde.

Veel nieuws was er vandaag niet, behalve het definitieve inflatiecijfer uit de eurozone over april en de kwartaalcijfers van Sif.

Europese inflatiecijfers zijn een non-event

Die inflatiecijfers waren niet verrassend: ze kwamen exact overeen met de voorlopige raming. Dat betekent dat de inflatie in april is blijven steken op 2,4%. De kerninflatie, zonder de volatiele voedsel- en energieprijzen, daalde licht van 2,9% in maart naar 2,7% in april.

Het is nog altijd aan de hoge kant, maar Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, zei afgelopen week nog eens onomwonden dat het ernaar uit ziet dat de ECB de rente volgende maand gaat verlagen. Uiteraard wel met de disclaimer erbij dat inkomende data geen roet in het eten moeten gooien.

Sif heeft lastig kwartaal achter de rug

Sif heeft een lastig kwartaal achter de rug, zo wezen de cijfers uit. De winstgevendheid stond behoorlijk onder druk, het orderboek was een stuk dunner en het concern kampte met een hoog ziekteverzuim. Voor de enigszins ingevoerde belegger was dat geen verrassing. Sif had immers al aangekondigd dat 2024 een minder jaar zou worden. Het beursfonds werd hier dan ook niet op afgerekend: de koers steeg zelfs met 4,1%.

"Sif is een belegging geworden voor de lange adem, want er zit veel werk in de pijplijn", schrijft analist Peter Schutte, die in de cijferrapportage is gedoken. Zal het geduld van aandeelhouders uiteindelijk worden beloond?

Wall Street koerst rond vorig slot

Net als de Europese beurzen blijft ook Wall Street vandaag dichtbij huis. De euforie over een iets lager dan verwacht inflatiecijfer is inmiddels weggeëbd nadat diverse Fed-functionarissen nog maar eens lieten weten dat één zwaluw nog geen zomer maakt. Fed-voorzitter Jerome Powell zal zich voorlopig niet laten zien; althans niet fysiek. Hij heeft corona. De Dow Jones-index, S&P500 en vooral Nasdaq stevenen nog wel af op een fraaie weekwinst.

Beleggers verwerken de kwartaalcijfers die Applied Materials gisteren nabeurs heeft gepresenteerd. Het concern presteerde beter dan verwacht. De omzet bleef nagenoeg gelijk, maar er was op krimp gerekend, dus dat viel mee. De nettowinst steeg met 9%. Toch reageerden beleggers nogal mat: de koers staat 0,3% lager. Ivo Breukink wijst er op dat er op langere termijn veel zaken in het voordeel van het bedrijf werken, zoals de opmars van AI. Maar is dat voldoende om het aandeel in portefeuille te nemen? Of kunt u beter een deur verder kijken?

De koers van Reddit staat ruim 11% hoger nadat het concern een deal had aangekondigd om zijn content in licentie te geven aan OpenAI.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we GameStop (-23%), dat waarschuwde dat de omzet afgelopen kwartaal is gedaald, maar het verlies naar verwachting wel is geslonken. Ook wil het bedrijf 45 miljoen nieuwe aandelen in de markt zetten. Op maandbasis is de koers nog altijd verdubbeld.

De brede markt

De AEX sloot nipt (0,03%) lager. Ook elders in Europa bleven de koersuitslagen beperkt. De Bel20 hield net droge voeten (+0,2%), maar de CAC40 (-0,3%), FTSE100 (-0,2%), DAX40 (-0,1%) en EuroStoxx50 (-0,1%) eindigden in de min.

De 'paniekbarometer', de CBOE VIX-index (een graadmeter van volatiliteit), daalt nog ietsje verder naar een nóg comfortabeler niveau: 12,34.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,08%, S&P500 +0,03% en Nasdaq +0,01%.

De euro komt nauwelijks van zijn plaats en noteert 1,0869 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,80% en dat is nagenoeg gelijk aan vorige week. De Amerikaanse is vandaag met 3 basispunten opgelopen naar 4,41%, maar dat is nog altijd 9 basispunten lager dan vorige week.

De goudprijs loopt met 1,3% op naar $2.408 per troy ounce.

De bitcoin heeft een lekkere dag en koerst 2,5% hoger op $67.133.

Ook de olieprijzen zitten in de lift. Een vat Brent-olie kost nu $83,48 en dat is 0,3% hoger dan gisteren. Een vat WTI kunt u in uw garage zetten voor $79,09 (+0,4%).

Verder op het Damrak

NX Filtration sleepte de grootste order in zijn geschiedenis in de wacht en dat weten beleggers te waarderen.

Het de laatste tijd nogal volatiele NX Filtration , specialist in waterfiltering, harkte een grote order uit Mexico binnen. Wat het bedrijf hiervoor krijgt, is nog onbekend. Wel meldt NX Filtration dat het om de grootste opracht uit de geschiedenis van het bedrijf gaat en dat gaf het aandeel vleugels: +7,8%.

, specialist in waterfiltering, harkte een grote order uit Mexico binnen. Wat het bedrijf hiervoor krijgt, is nog onbekend. Wel meldt NX Filtration dat het om de grootste opracht uit de geschiedenis van het bedrijf gaat en dat gaf het aandeel vleugels: +7,8%. Corbion noteerde vandaag €0,61 ex-dividend, maar koerste ook hiervoor gecorrigeerd lager.

noteerde vandaag €0,61 ex-dividend, maar koerste ook hiervoor gecorrigeerd lager. Prosus presenteerde een nieuwe CEO en werd 2,3% lager gezet.

presenteerde een nieuwe CEO en werd 2,3% lager gezet. Morgan Stanley trok het koersdoel van Euronext flink op en dat ging niet ongemerkt aan beleggers voorbij: de koers veerde met 2,3% op.

Grootste stijgers en dalers afgelopen week

Op weekbasis zijn de drie belangrijkste indices in Amsterdam hoger gesloten. De AEX-index won 0,3%, de AMX 1,7% en de AScX 1,6%. Dat de AEX achterbleef is onder andere te wijten aan indexzwaargewichten ASML (-1,3%) en Shell (-4,4%). Prosus, ASMI, DSM-Firmenich en Philips voerden de AEX aan, met koerswinsten van 4 tot 5%.

De cijfers van InPost werden met luid gejuich ontvangen: de koers steeg met 11,3%. Just Eat Takeaway, vorige week nog een van de grooste dalers, mocht deze week 10% koerswinst bijschrijven. Signify (-8%) deed het licht uit. In de AScX eindigde NX Filtration (+15%) met stip bovenaan, terwijl Pharming (-4%) de rij sloot.

Voor zilver (+9,6%), koper (+8,2%) en bitcoin (+10,7%) was het een meer dan uitstekende week. Ook de goudprijs (+2%) liep op. YTD zijn de prijsbewegingen nog spectaculairder:

Goud: +16%

Zilver: +29,7%

Bitcoin: +57,5%

Koper: +29%

IEX Podcast over Roaring Kitty, Powell, ABN Amro, JET en nog veel meer

We staan met één been in het weekend en dat betekent dat er weer een hagelnieuwe IEX BeleggersPodcast is opgenomen. Pieter Kort (hoofd content IEX) neemt met Martine Hafkamp (directeur van Fintessa Vermogensbeheer) en IEX-analist Martin Crum de beursontwikkelingen door. Ze praten onder andere over het bezoek van Fed-voorzitter Jerome Powell aan Nederland, Just Eat Takewaway, TSMC/ASML, ABN Amro, Triodos en Roaring Kitty. Ook onthult Hafkamp haar favoriete sectoren en noemt ze twee aandelen die ze recent heeft gekocht voor haar klanten.

Adviezen

Een flinke koersdoelverhoging voor Euronext en WDP:

Euronext: naar €112,10 van €96,10 en kopen - Morgan Stanley

WDP: naar €31 van €26, maar advies blijft houden - Berenberg

PostNL: naar €1,05 van €1,10 en verkopen - Barclays

Agenda maandag: cijfers Alfen en Zoom

Maandag is Tweede Pinksterdag, maar de beurs is gewoon open. Het belangrijkste item is de kwartaalrapportage van Alfen. Hier kunt u pas dinsdag op reageren, want de cijfers verschijnen om 18 uur. Uit een inventarisatie door ABM Financial News blijkt dat analisten rekening houden met een hogere omzet en EBITDA, maar of ook de marge in de lift zit, is de vraag.

Verder verschijnen 's morgens de Duitse producentenprijzen en opent Ryanair de boeken over het gebroken boekjaar. Twee aandelen gaan dividend: HAL (€2,85) en Brunel (€0,55). Na sluiting van Wall Street komen er nog kwartaalcijfers van Zoom Video Communications.

Highlights rest van de week: cijfers Nvidia,

Ook de rest van de week wordt weinig enerverend. Er komt nog een plukje kwartaalcijfers, waarvan die van Nvidia en Aalberts op woensdag waarschijnlijk het spannendst zijn. Andere bedrijven die cijferen zijn Envipco, Lowe's, Macy's (dinsdag), Snowflake (woensdag) en het Belgische Ackermans en Van Haaren (donderdag).

De Amerikaanse kwartaalcijfers vindt u hier overzichtelijk onder elkaar:

Ook van de meeste macro-economische cijfers hoeft u weinig vuurwerk te verwachten. Woensdag wordt de ontwikkeling van de huizenprijzen in ons land bekend gemaakt. Donderdag verschijnen er diverse samengestelde inkoopmanagersindexen en vrijdag staan het Duitse BBP en het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen (gemeten door de Universiteit van Michigan) op de rol.

Waar misschien nog wel een marktreactie op komt zijn de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, op woensdagavond.

In Turkije wordt met angst en beven het rentebesluit van de Turkse centrale bank afgewacht, komende donderdag. Eind april laste zij een rentepauze in, maar het rentetarief van 50% is natuurlijk schrikbarend hoog. Dat geldt ook voor de inflatie van 69,8% (!). Hoewel, als we verder uitzoomen is alles relatief:

En dan dit:

Dan gaan we toch gewoon naar Canada?

Is het glas bij de Fed halfvol of halfleeg?

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond en alvast een gezellig weekend!