De rente kan nog lager

Wat denkt u, zou men op het ministerie van Financiën onze blogs lezen? Want soms ventileren we hier best wel interessante ideeën. In dit artikel kijk ik terug op de renteontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Nu de rente daalt, is één van de onruststokers op de financiële markten weg. Sinds 4 oktober, toen piekte de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente op 3,33%, is de rente fors gezakt naar nu 2,8%. We zien dit terug in het herstel van de aandelenkoersen. Technisch ziet het er naar uit dat het hoogste punt in de rente thans achter ons ligt. Dus ook goed voor obligaties. Dat was ruim twee jaar geleden wel anders. Toen de Nederlandse rente een negatieve stand rond -0,60% noteerde zagen we op de grafieken al dat de Nederlandse kapitaalmarktrente een 14-jarige neerwaartse trend had verlaten.

Ik voorzag toen grote gevolgen voor boomers (pensioenen weer geharmoniseerd), voor toetreders op de huizenmarkt (hypotheekrente gaat weer omhoog) en voor onze toenmalige minister van Financiën (snel in actie te komen om miljarden 'goedkoop' binnen te harken). In december 2021 heb ik de situatie van Gratis geld hier besproken. Mijn ongevraagde advies aan de regering was toen 'Profiteer van de historisch lage rente, want daar kan je leuke dingen mee doen'.

Ik stelde toen:

De minister van Financiën zou op de kapitaalmarkten €100 miljard kunnen lenen tegen een negatieve rente. Dan zou de overheid over gratis geld beschikken, waarmee genoeg agrariërs uitgekocht kunnen worden om in één klap aan alle CO2-doelstellingen te voldoen.

Bovendien kan de vrijkomende grond gebruikt worden om de problemen op de woningmarkt structureel aan te pakken. Dit vastgoed zal op termijn rendementen tussen 5% en 8% kunnen genereren. Verder is er financieel ruimte om een begin te maken met het oplossen van de problemen in de zorg, het onderwijs en veiligheid.

De €100 miljard (over 10 jaar afgelost) is in 2031 met een gemiddelde inflatie van 2,25% nominaal nog slechts €80 miljard.

Ik heb de rente hier al vele malen technische besproken. Vaak zit ik er naast wat timing betreft, maar de omslagpunten zie ik meestal duidelijk. De eerste keer dat ik de rente zag draaien was in 2019. Maar weer terug naar nu. In het spiegelbeeld van de gedaalde rente zijn obligatiekoersen fraai hersteld. Want de rente en obligatiekoersen ontwikkelen zich altijd tegenovergesteld aan elkaar. Obligaties stijgen indien de rente daalt en the other way around.

Deze keer bekijk ik enkele vastrentende markten, op basis van de lange termijngrafieken. Ik beoordeel zowel rentes, als staats- en bedrijfsleningen. Mijn technische conclusie is dat het tijdperk van stijgende rentes voorbij is. Vooralsnog tendeert de rente neerwaarts. We verwachten de komende tijd een test van de steun 2,38%. Het volgende koersdoel ligt daarna rond 2,08%.

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente maakt een U-bocht

De grafiek van de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente lijkt een draai aan te geven. De Nederlandse rente zakt weer terug onder de koerstoppen van dit voorjaar rond 3,08% waarmee het technische plaatje voorzichtig een U-bocht in neerwaarts richting heeft genomen.

Nu ook de de stijgende trend wordt verlaten, lijkt het hoogste punt in de rente achter ons te liggen. We zien een eerste steun op op 2,63% (bodem van 31 mei), de volgende rond 2,38%. Weerstand ligt rond 3,33% (top van 6 oktober).

De stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) vlakt wat af, terwijl de rente er onder is gezakt. Dit wijst erop dat technisch plaatje neerwaarts begint te tenderen. De technische conclusie is dat het tijdperk van stijgende rentes voorbij is, in elk geval voorlopig. Vooralsnog tendeert de rente neerwaarts. We verwachten de komende tijd een test van de steun 2,38%. Het volgende koersdoel ligt na een doorbraak rond 2,08%. Daar ligt de pullbackbodem van eind 2022.

Nederlandse 5-jarige staatslening verbetert technisch

De Nederlandse 5-jarige staatslening (NL 5,5% 2028, ISIN: NL0000102317) draait opwaarts. NL 5,5% 2028 verbetert nu de dalende trend wordt verlaten. Een meer consoliderend koersverloop mag nu worden verwacht. Weet NL 5,5% 2028 boven de weerstand 112,00 (top van 28 juli) te breken, dan klaart het beeld verder op.

Dan komt het volgende koersdoel op de top van eind 2021 te liggen rond 117,94.cDe steun ligt rond 109,01 (bodem van 20 oktober). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat nog wel een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF

De Shares Euro Corporate Bond Large Cap ETF (ISIN code: IE0032523478) is gebaseerd op het het koersverloop van Europese bedrijfsleningen. Deze tracker maakt technisch een draai naar boven. Het technische plaatje van de Corporate Bond index (EUR) verbetert nu er mogelijk hogere koersbodems worden gevormd. Deze signaleren weer kopers in de markt.

Eerder al verliet de Corporate Bond index (EUR) de dalende trend wat een eerste signaal van verbetering gaf. Om verder te verbeteren moet de Corporate Bond index (EUR) ook boven weerstand 120,55 (gevormd op 7 april) weten te breken. Na een overtuigende uitbraak boven weerstand 120,55 wordt 128,26 het volgende opwaartse koersdoel.

De steun rond 116,88 (bodem van 6 oktober) moet wel stand houden. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Corporate Bond Index maakt een hockeystick bocht. Dit wijst op een opwaartse draai in de technische conditie.

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA ETF

De VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (ISIN NL0010273801) belegt in de grootste en meest liquide staatsobligaties die zijn uitgegeven door overheden in de eurozone. Maximaal gewicht per land: 20%. Basisvaluta: EUR.

Deze tracker staat aan het begin van een nieuwe opwaartse fase. De VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA ETF komt er beter bij te liggen nu de dalende trend is gebroken. Dit signaleert dat de verkoopdruk afneemt. De mogelijke hogere koersbodem geeft aan dat de kopers terugkeren. Een verdere verbetering in het technische beeld treedt op bij een doorbraak en slotstand boven weerstand 18,83 (gevormd op 2 december 2022). Het volgende koersdoel komt daarna rond 20,32 te liggen, de top van maart 2022.

Van belang is dat steun 18,04 (bodem van 10 maart) weet stand te houden. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een neerwaarts verloop zien, terwijl rally's er op af ketsen. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

Verschillen tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders in trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat je met trackers te maken kan hebben met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Beide aanbieders, iShares en VanEck, hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit. Het grote verschil tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage. De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%. De VanEck AEX ETF kent geen dividendlekkage. Laat u hierover goed informeren door uw beleggingsadviseur.