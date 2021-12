Negatieve rente is gratis geld

De vraag die mij als belegger het meeste boeit is 'wie komt er op Financiën?' Wordt het Kaag of Koolmees, of blijft Hoekstra op de bok?

Wie het ook wordt, de nieuwe bewaarder van onze schatkist heeft in elk geval één belangrijke uitdaging, en dat is te profiteren van de historisch lage rente. Op de kapitaalmarkten doet de 10-jaarsrente thans -0,25%.

Gratis geld

Puur fictief: stel dat de minister van Financiën op de kapitaalmarkten nu €100 miljard zou lenen en dat dit lukt tegen een negatieve rente. Dan zou het nieuwe kabinet over gratis geld beschikken, waarmee genoeg agrariërs uitgekocht kunnen worden om in één klap aan alle CO2-doelstellingen te voldoen.

Bovendien kan de vrijkomende grond gebruikt worden om de problemen op de woningmarkt structureel aan te pakken. Dit vastgoed zal op termijn rendementen tussen 5% en 8% kunnen genereren. Verder is er financieel ruimte om een begin te maken met het oplossen van de problemen in de zorg, het onderwijs en veiligheid.

De €100 miljard (over 10 jaar afgelost) is in 2031 met een gemiddelde inflatie van 2,25% nominaal nog slechts €80 miljard.

Kortom, een win-win-winsituatie.

De rente bodemt

Technisch bezien zou het perfecte moment om toe te slaan in de komende weken kunnen liggen, mogelijk zelfs nu al. Want op korte termijn is er sprake van een dalende tendens, maar op de lange termijn is de rente aan het bodemen. De dalende trend van de afgelopen 35 jaar ligt achter ons.

Vandaag houd ik voor de nieuwe minister van Financiën de Nederlandse rente tegen het licht. Mijn advies aan de nieuwe minister: maak gebruik van de historisch lage rente, NU is het moment om toe te slaan. De geschiedenis zal u dankbaar zijn.

Ik bekijk de korte termijn (2 tot 3 maanden), de lange termijn (tot 2 jaar) en de meerjarenvooruitzichten ( 2 tot 10 jaar).

Nederlandse kapitaalmarktrente valt hard terug

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente tendeert al een week of 6 duidelijk neerwaarts. Nu de herstelfase (tussen augustus en oktober) is afgebroken, duikt de Nederlandse rente weer hard naar beneden.

We zien eerste steun rond -0,38% (bodem van 8 augustus). Weerstand voor de Nederlandse rente ligt op 0,06% (gevormd op 20 maart 2020).

Nederlandse rente vormt stevige bodem

De Nederlandse kapitaalmarktrente laat een zijwaarts koersverloop zien, met een mogelijke eerste hogere koersbodem rond 0,38%.

De echte steun bevindt zich rond -0,44% (berekend koersdoel). Om het technische beeld verder te verbeteren, moet de Nederlandse rente door de weerstand rond 0,06% (gevormd op 20 maart 2020) zien te breken.

Meerjarenvooruitzichten Nederlandse kapitaalmarktrente wijzen opwaarts

Vanuit een meerjarenperspectief is de Nederlandse kapitaalmarktrente bezig een stevige bodem aan te stampen. De dalende trend van het afgelopen decennium is reeds verlaten. Thans stabiliseert de rente zijwaarts.

Er komt veel opwaartse ruimte vrij indien de Nederlandse rente door de weerstand rond 0,06% (gevormd op 20 maart 2020) zou weten te breken. In dat geval kan de rente naar de toppen van de afgelopen 5 jaar stijgen tussen 0,70 en 0,80%.