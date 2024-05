Fors hogere resultaten voor Theon

(ABM FN-Dow Jones) Theon International heeft het afgelopen kwartaal een fors hogere omzet en winst geboekt. Dit bleek maandag uit de kwartaalcijfers van het Griekse defensiebedrijf met een beursnotering in Amsterdam.

CEO Christian Hadjiminas sprak van uitstekende bedrijfsprestaties. Het eerste kwartaal was volgens de topman het sterkste ooit.

Theon boekte in het eerste kwartaal een omzet van 75,8 miljoen euro, een stijging van 180 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste EBIT steeg zelfs met 271 procent tot 17,2 miljoen euro, met een marge van 22,7 procent, tegenover 17,1 procent in het eerste kwartaal van 2023.

De nettowinst kwam uit op 12,6 miljoen euro. Dat was 2,8 miljoen euro een jaar eerder.

Het concern haalde in het eerste kwartaal voor 39,0 miljoen euro aan nieuwe orders binnen, een stijging van 26 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2023. Het orderboek kwam daarmee uit op 502 miljoen euro. En ook voor de komende kwartalen is Theon positief gestemd over de orderontwikkeling.

Theon heeft voor 586 miljoen euro aan orders in optie bij klanten, en volgens het bedrijf is de kans groot dat deze opties worden gelicht en in het orderboek kunnen worden opgenomen.

CEO Hadjiminas verwacht dat Theon zijn jaaroutlook zal halen.

De omzet zal dit jaar vermoedelijk uitkomen tussen de 330 en 350 miljoen euro, een stijging van minimaal 50 procent. En de EBIT-marge wordt geschat op ongeveer 25 procent.

Op de middellange termijn denkt Theon in lijn met de markt te kunnen groeien en de marge op peil te kunnen houden.

Theon, dat onder meer nachtkijkers maakt, had eind maart dit jaar netto 52,9 miljoen euro in kas, tegenover 0,1 miljoen euro per eind december 2023.